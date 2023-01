Le marché des agents mouillants des sols agricoles devrait croître à un TCAC de 6,10 % au cours de la période de prévision susmentionnée

Le marché des agents mouillants des sols agricoles devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché devrait croître à un TCAC de 6,10 % au cours de la période de prévision susmentionnée. L’augmentation de l’application dans l’entretien du gazon en tant que pénétrant et humectant, et l’adoption de l’agriculture de précision et de l’ agriculture protégée ont eu un impact direct sur la croissance du marché des agents mouillants des sols agricoles.

La rétention d’herbe en été augmente la demande de zones humides, ce qui stimule également le marché des travailleurs de l’érosion des sols. L’utilisation croissante d’agents mouillants dans l’agriculture est un autre facteur contribuant à la croissance du marché. L’augmentation de l’agriculture commerciale, associée à l’augmentation des engrais de haute qualité, est une opportunité de marché pour les travailleurs du sol agricole. L’acceptation accrue de l’agriculture de précision est un autre facteur qui devrait stimuler prochainement la croissance du marché des agents d’humidité du sol. L’adoption de techniques agricoles avancées dans l’économie émergente est également une opportunité pour le marché croissant des agents de la réforme foncière agricole.

Le manque de sensibilisation concernant les agents mouillants du sol chez les agriculteurs et les effets environnementaux possibles causés par les tensioactifs est un défi pour la croissance du marché des agents mouillants du sol agricole. Cependant, les politiques et réglementations gouvernementales strictes relatives aux agents mouillants des sols agricoles constituent le principal obstacle au marché des agents mouillants des sols agricoles au cours de la période de prévision 2021-2028.

Ce rapport sur le marché des agents mouillants des sols agricoles fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans réglementations du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des agents mouillants des sols agricoles Data Bridge Market Research, contactez-nous pour un résumé d’ analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

En mars 2019, une nouvelle solution développée par BASF et des partenaires de l’industrie aidera les agriculteurs tels que les céréaliers à tirer le meilleur parti du sol avec un sol moins fertile. Les nouveaux agents BASF Divine Agri et Divine Integrate Moisture aideront les agriculteurs australiens à produire des rendements élevés dans des conditions difficiles. Un nouveau système de test de laboratoire de recherche utilisé par les agents identifiera une application personnalisée pour produire des résultats précis sur le terrain. Avec la nouvelle solution, les agriculteurs ayant des sols humides peuvent envoyer des échantillons à un laboratoire spécialisé d’analyse des sols et des cultures.

Étendue du marché des agents mouillants des sols agricoles et taille du marché

Le marché des agents mouillants des sols agricoles est segmenté en fonction de la forme, de l’application et du produit d’utilisation finale. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Le marché des agents mouillants des sols agricoles a été segmenté en fonction de la forme en eau, solvant, poudre et granulé.

Sur la base de l’application, le marché des agents mouillants des sols agricoles est segmenté en entretien du gazon et agriculture.

Sur la base des produits d’utilisation finale, le marché des agents mouillants des sols agricoles est segmenté en produits de protection des cultures, produits et engrais. Les engrais sont ensuite segmentés en azote, potassium et phosphore. La protection des cultures est en outre segmentée en pesticides, insecticides et fongicides.

Analyse au niveau du pays du marché des agents mouillants des sols agricoles

Le marché des agents mouillants des sols agricoles est analysé et des informations et des tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, forme, application et produit d’utilisation finale, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des agents mouillants des sols agricoles sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays- Bas , la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon. , Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du milieu Est et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), Brésil, Argentine et Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des agents mouillants agricoles en raison de la croissance de la production agricole et de la demande d’agents mouillants agricoles. La croissance des activités de recherche et développement pour le gazon artificiel en raison des problèmes de sécurité des sportifs et du soutien des infrastructures gouvernementales est également un facteur de croissance du marché dans cette région, tandis que l’Asie-Pacifique devrait croître au taux de croissance le plus élevé de la période de prévision. de 2021 à 2028 en raison de l’adoption de meilleures pratiques agricoles.

La section par pays du rapport sur le marché des agents mouillants des sols agricoles fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Agents mouillants des sols agricoles

Le paysage concurrentiel du marché des agents mouillants des sols agricoles fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des agents mouillants des sols agricoles.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des agents mouillants des sols agricoles sont BASF SE, Wilbur-Ellis Holdings, Inc., BRETTYOUNG, Nufarm Limited, Grow More Inc, Seasol, Milliken Chemical Company, ADS Agrotech Pvt. Ltd., MD Biocoals Pvt. Ltd., Geoponics Corporation, Clariant, Evonik Industries, Croda International Plc, Akzo Nobel NV, WINFIELD SOLUTIONS LLC, Tanatex Chemicals BV, Momentive Performance Materials, Interagro, Helena Agri-Enterprises, LLC, GarrCo Products Inc., Adjuvants Plus, Solvay SA , Huntsman Corporation parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

