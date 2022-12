Le marché des agents de vitrage de confiserie devrait atteindre un TCAC de 4,35% pour l’année de prévision 2028

Le marché mondial des agents de vitrage de confiserie devrait croître à un TCAC de 4,35 % au cours de la période de prévision 2021-2028. La croissance et l’expansion de l’industrie des aliments et des boissons, une population mondiale en constante augmentation, une sensibilisation croissante des consommateurs aux aliments de haute qualité et nutritifs, un taux de consommation croissant pour les produits de boulangerie et de confiserie et l’augmentation du revenu personnel disponible sont les principaux facteurs la croissance est attribuable au marché des agents de glaçage pour confiserie.

Du nom lui-même, les revêtements de confiserie sont des revêtements qui sont appliqués sur les surfaces des confiseries pour les protéger de la contamination par les divers facteurs environnementaux. Les revêtements de confiserie se présentent sous la forme de substances synthétiques et naturelles qui sont appliquées pour limiter la perte d’eau tout en assurant une protection. De plus, les agents de glaçage de confiserie sont appliqués dans le but d’améliorer l’apparence et la texture de divers articles de confiserie tels que des biscuits, des biscuits, des gâteaux, des chocolats et d’autres produits.

L’augmentation de la consommation de produits de boulangerie, l’intérêt croissant des consommateurs pour l’attractivité des produits de boulangerie et de confiserie et la mondialisation croissante sont les principaux facteurs qui alimentent la croissance du marché des revêtements de confiserie. Les modes de vie changeants et évolutifs, la pénétration croissante des plateformes de commerce électronique, en particulier dans les pays en développement, et la sensibilisation croissante des consommateurs aux avantages de consommer des produits alimentaires sains sont d’autres facteurs importants agissant comme déterminants de la croissance du marché du glaçage de confiserie.

Portée et taille du marché du marché mondial Agents de vitrage de confiserie

Le marché des agents de glaçage pour confiserie est segmenté par type d’ingrédient et fonction d’ingrédient. La croissance entre les segments vous aidera à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Le marché des agents de glaçage de confiserie a été segmenté en fonction du type d’ingrédient en acide stéarique, cire d’abeille, cire de carnauba, cire de candelilla, gomme laque, cire de paraffine et autres. D’autres sont constitués de montan et de cire de lanoline.

Sur la base de la fonction des ingrédients, le marché des agents de glaçage pour confiserie a été segmenté en agents de revêtement, agents de finition de surface, agents raffermissants, agents filmogènes et autres. Le segment « Autres » a été divisé en liants et stabilisants.

Analyse au niveau du pays du marché Agents de vitrage de confiserie

Le marché des agents de glaçage de confiserie est une analyse et une taille de marché, les informations sur le volume sont fournies par pays, type d’ingrédient et fonction d’ingrédient, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport de marché Agents de vitrage de confiserie sont les États-Unis, le Canada, le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la Suède, la Pologne, le Danemark, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, la Turquie, la Russie et le reste de l’Europe en Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Oman, Qatar, Koweït, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA).

La région Europe domine le marché du glaçage de confiserie et continuera de le faire au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation des activités de recherche et développement dans cette région. L’Asie-Pacifique devrait afficher des gains significatifs et afficher le TCAC le plus élevé pour la période de prévision grâce à la croissance et à l’expansion de l’industrie alimentaire et des boissons, à la hausse de la consommation de produits de boulangerie et à l’augmentation du revenu personnel disponible.

Paysage concurrentiel de Agents de vitrage de confiserie et analyse de la part de marché

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des agents de vitrage de confiserie sont:

Capol GmbH, Mantrose UK Ltd., AF Suter & Co Ltd, Masterol Foods Pty. Ltd., STEARINERIE DUBOIS, Koster Keunen, BJ International, Flo Chemical Corporation, Parker Ingredients, LLC, Stroever GmbH & Co. KG, Poth Hille., British Wax Ltd, Strahl & Pitsch, Inc., Zeelandia, Ningbo J&S Botanics Inc. , DuPont, Wuhu Deli Foods Co., Ltd., AVATAR CORPORATION et Carnaúba do Brasil. entre autres acteurs nationaux et mondiaux.

Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

