Le Marché des Agents de Vitrage Alimentaire Atteindra 6 235,0 Millions de Dollars D’ici 2028: Étude de recherche par Rapports et données

Selon l’analyse actuelle des rapports et des données, le marché des agents de glaçage alimentaire était évalué à 3 225,2 millions de dollars en 2020 et devrait atteindre 6 235,0 millions de dollars d’ici 2028, à un TCAC de 8,5%. Les additifs alimentaires sont combinés avec des aliments à des fins industrielles spécifiques. Ils sont classés en fonction de l’aimqu’ils fournissent lorsqu’ils sont ajoutés à des aliments, par exemple des stabilisants, des épaississants, des gélifiants, des agents antiagglomérants, des agents de glaçage, des gaz d’emballage et des propulseurs. Les agents de glaçage dans les applications alimentaires sont principalement habitués à donner une capacité de revêtement, une capacité de formation de film et une capacité de liaison avec un attrait visuel élégant et appétissant. Les agents de glaçage alimentaire sont principalement utilisés dans l’industrie de la confiserie et dans les bonbons durs comme enrobage et divers autres types de bonbons. Des agents de glaçage alimentaire sont utilisés sur certains beignets de type alimentaire. Des complications telles que l’ambiguïté politique, les variations de prix sur le marché international, les problèmes de sécurité concernant la qualité des aliments et l’amélioration technologique limitent le marché. De plus, les marchés en développement pour l’expansion de l’industrie des aliments et des boissons sont analysés pour fournir une vision holistique du marché. Le principal facteur de succès des agents de glaçage alimentaire est dû à la demande globale d’agents de glaçage alimentaire dans les applications finales telles que la boulangerie, la confiserie, les aliments transformés, les aliments fonctionnels et les plats cuisinés.

Le marché des agents de vitrage alimentaire est souvent classé dans la catégorie des agents de vitrage naturels et des agents de vitrage artificiels. Les vitrages naturels sont fabriqués à partir de plantes et d’animaux et couvrent le segment de marché le plus important en raison de leur applicabilité dans l’industrie alimentaire et des boissons. La portée du marché des agents de glaçage alimentaire augmente en raison de l’expansion du marché des aliments et des boissons, de même que du marché des additifs. Le marché devrait croître à un rythme équilibré au cours de la période de prévision, grâce à une croissance avancée dans les économies en développement comme la Chine, l’Inde, le Japon, l’Australie et, par conséquent, les pays d’Amérique latine, ce qui offre des ouvertures intéressantes pour l’expansion des principaux acteurs disponibles sur le marché des agents de vitrage alimentaire.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent

• Par type d’ingrédient, le segment de la cire de carnauba du marché des agents de glaçage alimentaire devrait croître au taux le plus élevé d’environ 8,6% en termes de valeur et de volume, tout au long de la période d’analyse. Cela est dû à la demande croissante des consommateurs pour les sources biologiques et végétaliennes d’essences alimentaires utilisées dans leurs aliments.

• Par fonction d’ingrédient, le segment des agents de revêtement du marché des agents de glaçage alimentaire a dominé le marché avec une part de marché de 40,5% % en 2020. Le changement de mode de vie a entraîné une demande accrue de produits de boulangerie qui sont utilisés dans toutes les catégories d’événements. Cela devrait être la principale force motrice de la demande croissante de ces agents.

• Par application, le segment de la confiserie du marché des agents de glaçage alimentaire a dominé le marché en 2020, représentant 35,7% du chiffre d’affaires global du marché. Le segment devrait prendre de l’ampleur au cours de la période d’analyse en raison de la demande croissante de produits de confiserie et de boulangerie personnalisés en fonction des besoins des consommateurs.

• Par région, l’Asie-Pacifique devrait être la région à la croissance la plus rapide sur le marché des agents de glaçage alimentaire avec un TCAC d’environ 9,5%, en raison de l’augmentation continue de la demande d’agents de glaçage alimentaire et de l’amplification de la demande provenant de diverses applications finales.

• Les principaux acteurs du marché sont Mantrose-Haeuser (États-Unis), Capol (Allemagne), Strahl & Pitsch (États-Unis) et Masterol Foods (Australie). The Riverside Company(États-Unis), Masterol Foods, Wuhu Deli Foods Co., Ltd., Ningbo J & S Botanics Inc. et Hainan Zhongxin Wanguo Chemical Co., Ltd. afin d’étendre l’activité et d’utiliser les avantages des forces de vente combinées des entités, d’étendre les ventes d’ingrédients de spécialité à l’industrie alimentaire, RPM(Mantrose-Haeuser) Acquiert le fabricant de stabilisants et émulsifiants alimentaires ,Profile Food Ingredients, LLC, un fabricant de mélanges de stabilisants secs et d’émulsifiants pour l’industrie alimentaire en 2019. Il présente un type naturel de formulations de produits de spécialité à utiliser dans les produits laitiers, les aliments, les boissons, les confiseries, les nutraceutiques, les trempettes, les vinaigrettes et les sauces. Les produits de l’entreprise sont fabriqués dans une installation certifiée de qualité alimentaire sûre. Il encourage l’uniformité, améliore la texture, épaissit, empêche la séparation et prolonge la période ou la durée de conservation et comprend des solutions sans étiquette, sans OGM, biologiques et naturelles

Segments couverts dans le rapport:

Ce rapport prévoit une croissance des revenus au niveau mondial, régional et national et fournit une analyse des tendances du marché dans chacun des sous-segments de 2016 à 2028. Aux fins de cette étude, des rapports et des données ont segmenté le marché des vitrages alimentaires en fonction du type d’ingrédient, de la fonction de l’ingrédient, de l’application et de la région:

Par Type d’ingrédient (Chiffre d’affaires, Millions USD; 2020-2028 et Volume Kilo Tonnes-2028)

* Acide stéarique

• Cire

* Cire de Carnauba

* Cire de Candelilla

• Shellac

* Cire de paraffine

* Autres (cire de montan et de lanoline)

Par fonction d’ingrédient (Chiffre d’affaires, Millions USD; 2020-2028, et Volume Kilo Tonnes-2028)

* Agents de revêtement

* Agents de finition de surface

* Agents raffermissants

* Agents de film

* Autres (liants et agents stabilisants)

Par application (Chiffre d’affaires, Millions USD; 2020-2028, et Volume Kilo Tonnes-2028)

• Boulangerie

• Confiserie

* Viande, volaille et poisson transformés

* Fruits et légumes

* Aliments fonctionnels

* Autres (produits laitiers et plats cuisinés

Perspectives régionales (Chiffre d’affaires, Millions USD; 2020-2028 et Volume Kilo Tonnes-2028)

* Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

• Europe

o Allemagne

o France

o Royaume-Uni

o Reste de l’Europe

* Asie-Pacifique

o Chine

o Inde

o Japon

o Reste de l’Asie-Pacifique

* Moyen-Orient et Afrique

* Amérique Latine

o Brésil

