Le marché des agents de blanchiment est en plein essor au cours de la prochaine année 2021-2028

Un rapport de recherche sur le marché Agents de blanchiment créé grâce à une vaste recherche primaire (contributions d’experts de l’industrie, des entreprises et des parties prenantes) et une recherche secondaire, le rapport vise à présenter l’analyse du marché par type, par application, par région – Amérique du Nord, Europe, Sud Amérique, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique. Le rapport a l’intention de fournir des informations de marché de pointe et d’aider les décideurs à procéder à une évaluation judicieuse des investissements. En outre, le rapport identifie et analyse également les tendances émergentes ainsi que les principaux moteurs, défis et opportunités sur le marché mondial Agents de blanchiment.

Un agent de blanchiment est un matériau ou un composé qui éclaircit ou blanchit un substrat par une réaction chimique. Les réactions de blanchiment impliquent généralement des processus oxydants ou réducteurs qui dégradent les systèmes de couleur. De nos jours, la plupart des agents de blanchiment commerciaux sont des agents oxydants, tels que l’hypochlorite de sodium ou le peroxyde d’hydrogène, qui sont très utiles pour « décolorer » les substances par oxydation. Il existe des agents de blanchiment spécifiques qui sont utilisés comme additifs alimentaires pour décolorer les aliments, améliorer la texture et l’aspect général du produit.

Principaux acteurs du marché des agents de blanchiment : Aditya Birla Chemicals, BASF SE, Evonik Industries AG, Gujarat Alkalies and Chemical Limited, Hawkins, Inc., PeroxyChem LLC, Siemer Milling Co, Solvay S.A., Spectrum Chemical Manufacturing Corp., Supraveni Chemicals Pvt Ltd.

L’augmentation de la consommation de pain et de produits de boulangerie dans le monde stimule la demande du marché des agents de blanchiment. En outre, la demande croissante de blanchiment au peroxygène et de peroxyde d’hydrogène dans l’industrie alimentaire et des boissons devrait également influencer de manière significative le marché des agents de blanchiment. De plus, l’utilisation d’agents de blanchiment à base de chlore dans l’usine de traitement des eaux usées est en augmentation et contribuera à alimenter le marché des agents de blanchiment. L’utilisation émergente d’agents de blanchiment dans divers secteurs de l’industrie alimentaire devrait générer des opportunités inexploitées pour le marché des agents de blanchiment.

L’analyse du marché mondial des agents de blanchiment jusqu’en 2027 est une étude spécialisée et approfondie de l’industrie en mettant l’accent sur la tendance du marché mondial. Le rapport vise à fournir un aperçu du marché mondial avec une segmentation détaillée du marché par produit/application et géographie. Le marché devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision. Le rapport fournit des statistiques clés sur l’état du marché des acteurs du fret aérien et présente les principales tendances et opportunités sur le marché.

Le marché mondial des agents de blanchiment est segmenté en fonction du type, de la forme et de l’application. Sur le type, le marché est segmenté en azodicarbonamide, peroxyde d’hydrogène, acide ascorbique, peroxyde d’acétone, dioxyde de chlore et autres. Sur la base de la forme, le marché est segmenté en poudre et liquide. Sur la base de la forme, le marché est segmenté en produits de boulangerie, farine, fromage et autres applications.

Le rapport fournit un aperçu détaillé de l’industrie, y compris des informations qualitatives et quantitatives. Il fournit une vue d’ensemble et des prévisions du marché mondial Agents de blanchiment en fonction du produit et de l’application. Il fournit également la taille et les prévisions du marché jusqu’en 2025 pour le marché global dans cinq grandes régions, à savoir; Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud (SAM), qui est ensuite sous-segmentée par pays et segments respectifs. Le rapport évalue la dynamique du marché affectant le marché au cours de la période de prévision, c’est-à-dire les moteurs, les contraintes, les opportunités et les tendances futures, et fournit une analyse PEST exhaustive pour les cinq régions.

En outre, les principaux acteurs du marché Agents de blanchiment influençant le marché sont présentés dans l’étude ainsi que leur analyse SWOT et leurs stratégies de marché. Le rapport se concentre également sur les principaux acteurs de l’industrie avec des informations telles que les profils d’entreprise, les produits et services offerts, les informations financières des 3 dernières années, les développements clés au cours des cinq dernières années.

