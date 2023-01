Le marché des agents anticoccidiens pour l’alimentation des volailles devrait atteindre 509,14 millions USD d’ici 2029. Le marché des anticoccidiens pour l'alimentation de la volaille est segmenté en fonction de la source, du bétail et de la forme, du type de médicament, du mode de consommation et du type. La croissance parmi ces segments aide à analyser les segments à faible croissance de l'industrie et fournit aux utilisateurs de précieux aperçus du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les applications clés du marché.

Data Bridge Market Research prévoit que le marché des médicaments anticoccidiens pour l’alimentation de la volaille était de 360,77 millions de dollars en 2021 et atteindra 509,14 millions de dollars d’ici 2029, avec un TCAC de 4,40 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Il devrait s’enregistrer. Le rapport de marché trié sur le volet par Data Bridge Market Research pour des scénarios de marché tels que la valeur marchande, le taux de croissance, la segmentation, la couverture géographique et les acteurs clés comprend également une analyse approfondie par des experts, la production et la capacité des entreprises représentées géographiquement et la disposition du réseau. Distributeurs et partenaires, analyse détaillée et à jour des tendances des prix et de la chaîne d’approvisionnement et analyse de l’écart de la demande.

La coccidiose est une maladie grave et économiquement importante pour l’industrie avicole. Par conséquent, des procédures de gestion appropriées doivent être suivies pour éviter que cela ne se produise. Les mesures de contrôle comprennent l’utilisation d’agents anticoccidiens dans les aliments pour volailles pour le traitement et la prophylaxie et un bon élevage, qui sont des exigences essentielles. Rendre les médicaments anticoccidiens efficaces au lieu de les poursuivre en thérapeutique. Il doit être utilisé en prophylaxie.

Obtenez un exemple de rapport sur

https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-poultry-feed-anticoccidials-market&Rubi

Dynamique du marché mondial des anticoccidiens pour l’alimentation des volailles

chauffeur

Prévalence élevée de la coccidiose

La coccidiose est très répandue chez les poulets, ce qui est l’un des principaux facteurs contribuant à la croissance du marché de l’anticoccidiose dans l’alimentation des volailles. La prévalence de la coccidiose chez les reproducteurs est élevée en raison d’une faible immunité, ce qui alimente le marché de l’anticoccidiose dans l’alimentation des volailles en alimentation des reproducteurs. Les médicaments anticoccidiens chez les volailles sont principalement nécessaires et utilisés pour le traitement et la prévention. La plupart des espèces d’Eimeria se trouvent chez les poulets, y compris Eimeria acervulina, E. tenella, E. maxima, E. mitis, E. mivati ​​​​et E. hagani, qui sont utilisées comme agents anticoccidiens dans les aliments pour volailles en plein air pour le traitement et la prévention. de la coccidiose. La demande d’Ajay augmente.

En outre, une sensibilisation accrue des consommateurs aux effets nocifs des agents anticoccidiens dans les aliments à base de produits chimiques, une disponibilité accrue d’agents anticoccidiens pour le traitement du bétail et une demande accrue d’agents anticoccidiens dans les aliments naturels stimuleront les agents anticoccidiens dans les aliments pour volailles au cours de la période de prévision. de 2022-2029. mon marché

chance

Sensibilisation des consommateurs aux anticoccidiens dans les aliments pour volailles

De nombreux témoignages oculaires sur le bétail existent pour une part importante du marché mondial des anticoccidiens d’aliments pour volaille. En outre, la prise de conscience croissante de la santé animale dans les pays en développement accroît l’intérêt des consommateurs pour les soins de santé animale, ce qui est susceptible d’alimenter la croissance du marché des agents anticoccidiens dans l’alimentation des volailles. L’augmentation des dépenses de santé, principalement dans les pays émergents, offrira des opportunités de croissance sur le marché des anticoccidiens de l’alimentation volaille. L’élevage de bovins de boucherie a également augmenté de manière significative dans les pays émergents.

En outre, le développement de produits pharmaceutiques avancés et les progrès technologiques croissants créeront diverses opportunités lucratives et stimuleront la croissance du marché des anticoccidiens d’alimentation pour volaille au cours de la période de prévision.

Voir la table des matières détaillée sur

https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-poultry-feed-anticoccidials-market&Rubi

Étendue du marché mondial des anticoccidiens pour l’alimentation des volailles

Le marché des anticoccidiens pour l’alimentation de la volaille est segmenté en fonction de la source, du bétail et de la forme, du type de médicament, du mode de consommation et du type. La croissance parmi ces segments aide à analyser les segments à faible croissance de l’industrie et fournit aux utilisateurs de précieux aperçus du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les applications clés du marché.

Police de caractère

chimique

Naturel

A gagné

éleveur

gril

Casquette

former

maigrir

Liquide

type de drogue

antibiotique antibactérien

agents anticoccidiens dérivés chimiquement

Agent anticoccidien ionophore

mode de consommation

Injection

oral-

écrit

diclazuril

Dinitro-O-toluamide (DOT)

le lasaloside

monensin

narasine

nicarbazine

salinomycine

Différents types

En savoir plus sur

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-poultry-feed-anticoccidials-market?RUbi

Analyse concurrentielle de la part de marché de l’aménagement paysager des aliments pour volailles et des anticoccidiens

Le paysage concurrentiel du marché Médicaments anticoccidiens pour l’alimentation de la volaille fournit des détails par concurrent. Les détails inclus incluent un aperçu de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en recherche et développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, la capacité de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits et l’étendue et l’étendue de le produit. , l’application est incluse. domaine. Les points de données ci-dessus fournis ne concernent que l’orientation de la société liée au marché des médicaments anticoccidiens pour l’alimentation de la volaille.

Les principaux acteurs du marché Médicaments anticoccidiens pour l’alimentation des volailles inclus sur ce marché sont:

Elanko (États-Unis)

Hub Pharma (États-Unis)

Phibro Animal Health Corporation (États-Unis)

Séba (France)

Zoetis (États-Unis)

Impextraco (Belgique)

Kemin Industries, Inc. (États-Unis)

Merck & Co., Inc., (États-Unis)

Virbac (France)

Explorez les rapports associés : –

https://sites.google.com/view/marketintelligencereport/water-saving-shower-heads-market-is-expected-to-reach-the-value-of-usd-1136

https://www.zupyak.com/p/3447998/t/se-espera-que-el-mercado-de-cabezas-de-ducha-que-ahorren-agua-alcance-el-valor-de-usd- 1136-18-million-by-2029

https://bookreadholic.blogspot.com/2023/01/water-saving-shower-heads-market-is.html

https://lockabee.com/read-blog/40467_electric-bidet-seat-market-is-projected-to-rise-at-a-cagr-of-5-30-for-the-foreca.html

https://www17.zippyshare.com/v/XeV0jrW8/file.html

https://jmp.sh/TNu8ifZd

https://gofile.io/d/gHurYq

https://www.scribd.com/document/619560206/Electric-Bidet-Seat-Market

https://www.mediafire.com/file/jyjncs1yhyy537w/Electric+Bidet+Seat+Market.pdf/file

https://www.slideshare.net/bidkarrupesh/electric-bidet-seat-marketpdf

https://www.edocr.com/v/p9pg7ylb/bidkarr007/electric-bidet-seat-market

https://studylib.net/d/WA9L2

https://pinpdf.com/asiento-bidet-electrico-market-b995cd85f0749074585ab875a77f3c17.html

https://lockabee.com/read-blog/40468_It-is-expected-that-water-saving-shower-cabezales-market-reach-the-value-of-usd-1136-18-m .html

Informations sur les études de marché sur les ponts de données :

Un moyen absolu de prédire l’avenir est de comprendre les tendances actuelles !

Data Bridge Market Research s’est positionné comme une nouvelle société d’étude de marché et de conseil unique avec une flexibilité inégalée et une approche intégrée. Nous sommes déterminés à découvrir les meilleures opportunités du marché et à favoriser une intelligence efficace pour aider votre entreprise à prospérer sur le marché. Data Bridge s’engage à fournir les bonnes solutions aux défis commerciaux complexes et à faciliter le processus de prise de décision. Data Bridge est le résultat d’une pure sagesse et d’une expérience formulée et encadrée à Pune en 2015.

Data Bridge Market Research compte plus de 500 analystes travaillant dans divers secteurs. Nous avons hébergé plus de 40 % des entreprises mondiales du Fortune 500 et avons un réseau mondial de plus de 5 000 clients. Data Bridge est doué pour créer des clients satisfaits qui pensent à nos services et font confiance à nos efforts. Nous sommes fiers de notre glorieux taux de satisfaction client de 99,9 %.

Contact :-

Data Bridge Market Research

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

E-mail :- Corporatesales@databridgemarketresearch.com