Le marché des agents anti-collant atteindra 5 929,76 millions USD d’ici 2028 avec un TCAC en progression de 7,2 %

Data Bridge Market Research analyse que le marché des agents anti-collant augmentera à un taux de 7,2 % au cours de la période de prévision 2021-2028 et devrait atteindre 5 929,76 millions USD d’ici 2028.

Les agents anti-adhérents sont des composés chimiques qui sont utilisés dans l’industrie du caoutchouc pour éradiquer la propriété auto-adhésive du caoutchouc non durci tout au long de son stockage. Des agents anti-adhérents sont appliqués sur la surface des caoutchoucs crus pour les détacher ou les séparer une fois stockés, ce qui facilite la manipulation et le transport du caoutchouc cru.

La production et les ventes automobiles à travers le monde sont le principal facteur d’accélération de la croissance du marché. En outre, la population de la classe moyenne, l’augmentation des niveaux de revenu et du niveau de vie, l’augmentation des besoins en biens de consommation durables tels que les gants, les articles moulés en caoutchouc, les chaussures, les produits en latex et les activités de construction dans les pays développés et en développement devraient également stimuler la croissance du marché des agents anti-collant. Cependant, la volatilité des prix des matières premières due aux fluctuations des prix du pétrole brut et aux réglementations strictes limite le marché des agents anti-collants, tandis que les problèmes de santé croissants associés à l’utilisation de stéarates mettront à l’épreuve la croissance du marché.

En outre, l’industrialisation et l’urbanisation rapides dans les économies émergentes créeront de nombreuses opportunités pour le marché des agents anti-collant.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Agents anti-collant

Le paysage concurrentiel du marché des agents anti-collant fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des agents anti-collant.

Les principaux acteurs opérant dans le rapport sur le marché des agents anti-adhérents sont 3M, Abrasives Manhattan SA, ARTIFEX, Atto Abrasives Limited, Buehler., Buffalo Abrasives, Inc., Cratex Manufacturing Co., Lowton Abrasive Ltd., Marrose Abrasives, Pacer Industries. , Inc., August Rüggeberg GmbH & Co. KG, St. Gobain, Schwarzhaupt GmbH & Co. KG, Tyrolite Schleifmetal Works Swarovski KG, Y.IKEMURA & CO., LTD., Abtex Corporation, Abtex LLC, Cratexand, SAK ABRASIVES LIMITED et Carborundum Universal Limited, entre autres.

Ce rapport sur le marché des agents anti-collant fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans réglementations du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des agents anti-collant, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Étendue du marché mondial des agents anti-collant et taille du marché

Le marché des agents anti-collants est segmenté en fonction du type de produit, de l’application et de l’industrie d’utilisation finale. La croissance parmi les différents segments vous aide à acquérir les connaissances liées aux différents facteurs de croissance qui devraient prévaloir sur le marché et à formuler différentes stratégies pour aider à identifier les principaux domaines d’application et la différence dans votre marché cible.

Sur la base du type de produit, le marché des agents anti-collants a été segmenté en stéarates, esters d’acides gras, amides d’acides gras, savon, polymères de silicone et autres.

Sur la base de l’application, le marché des agents anti-adhérents a été segmenté en pneus et chambres à air, gants médicaux, profilés et tuyaux, fils et câbles, articles en caoutchouc moulés, courroies, chaussures, joints et joints, etc.

Basé sur l’industrie d’utilisation finale, le marché des agents anti-adhérents a été segmenté en automobile et transport, bâtiment et construction, médical, électricité et électronique, chaussures et autres.

Analyse au niveau du pays du marché des agents anti-collant

Le marché des agents anti-collants est analysé et la taille du marché, les informations sur le volume sont fournies par pays, type de produit, application et industrie d’utilisation finale, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des agents anti-collants sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon. , Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du milieu Est et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), Brésil, Argentine et Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Asie-Pacifique domine le marché des agents anti-collants et continuera de prospérer au cours de la période de prévision en raison de la production et de la consommation élevées de caoutchouc dans la région. Cependant, l’Europe continuera de projeter le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 en raison de la plus grande industrie automobile au monde, témoin d’une forte demande de pneus et chambres à air, de produits en caoutchouc moulé et de courroies.

Principaux points de la table des matières :

Rapport d’étude de marché sur les agents anti-collants

Chapitre 1 Aperçu du marché des agents anti-collant

Chapitre 2 Impact économique mondial sur l’industrie

Chapitre 3 Concurrence sur le marché mondial par les fabricants

Chapitre 4 Production mondiale, revenus (valeur) par région

Chapitre 5 Offre mondiale (production), consommation, exportation, importation par régions

Chapitre 6 Production mondiale, revenus (valeur), tendance des prix par type

Chapitre 7 Analyse du marché mondial par application

Chapitre 8 Analyse des coûts de fabrication

…

