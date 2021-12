Le marché des aéroports intelligents connaîtra une croissance constante au cours de la période 2021-2027

Un nouveau rapport d’Astute Analytica étudie le marché mondial des aéroports intelligents au cours de la période de prévision 2021-2027 et fournit un aperçu détaillé du secteur. Le marché mondial des aéroports intelligents devrait atteindre 27 485,5 millions de dollars en 2020. Au cours de la période d’analyse 2021-2027, le marché devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10,9%.

Cette étude sur le marché mondial des aéroports intelligents examine de manière approfondie les tendances à venir et la dynamique industrielle du marché. L’étude de marché Aéroport intelligent comprend également des informations analytiques telles que la taille du marché, les principales tendances, les principaux acteurs du marché et d’autres perspectives de croissance. Ce rapport d’analyse sur le marché mondial des aéroports intelligents met en lumière les données obtenues de diverses sources, accompagnées des outils et techniques d’analyse SWOT.

Le but d’un rapport d’étude est de fournir des informations pertinentes aux lecteurs et de les aider à prendre des décisions commerciales. La vaste documentation offre une variété d’informations commerciales et de services de conseil pour aider les clients à prendre des décisions futures et à réussir sur le marché à long terme.

Les principales tendances du marché telles que les progrès technologiques et les perspectives des concurrents sont toutes mentionnées dans cette analyse. En dehors de cela, l’introduction de nouvelles technologies et de données sur les tendances émergentes est également ajoutée dans le rapport. Cinq forces clés qui peuvent influencer l’environnement concurrentiel comprennent l’introduction de nouveaux entrants dans l’industrie, l’analyse régionale, l’impact du COVID-19, la disponibilité de meilleurs produits/services de substitution, la croissance des concurrents et leurs stratégies.

L’étude permettrait aux nouveaux acteurs du marché d’évaluer plus facilement le potentiel du secteur et les plans de financement dans les années à venir. Le rapport examine également les produits, les tendances et les opportunités qui pourraient influencer ce marché au cours des prochaines années.

Analyse d’impact de COVID-19 sur le marché Aéroport intelligent

Le virus COVID-19 a été découvert en décembre et s’est déjà propagé dans pratiquement tous les pays. Il a été qualifié d’urgence de santé publique par l’Organisation mondiale de la santé. L’infection au COVID-19 a déjà un impact significatif sur le marché, et cela se poursuivra au-delà de 2021. Plus de 40 pays ont déclaré l’état d’urgence à la suite de l’épidémie de COVID-19.

L’épidémie de COVID-19 depuis décembre 2019 a touché divers pays. Le secteur des entreprises a subi de lourdes pertes en raison de la baisse du nombre de travailleurs, du verrouillage, des restrictions de voyage et du manque de matières premières. L’impact de COVID-19 sur le marché mondial des aéroports intelligents est discuté dans le rapport. Il contient une discussion résumée de l’impact initial, de la situation actuelle, de l’impact futur et des options de récupération attendues.

Perspectives régionales : le marché des aéroports intelligents

Le marché des aéroports intelligents évalue la croissance du marché en fonction des régions. Il explore des facteurs tels que la croissance économique, les problèmes sociaux, les développements technologiques, les revenus régionaux, etc., des régions les plus impactées.

Les régions couvertes par le marché sont l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Portée du Rapport sur le marché Aéroport intelligent

Par infrastructure

Périphériques d’extrémité Capteurs Mots clés Téléphone IP Visioconférence (Audio/Vidéo)

Systèmes de communication Aéroports sans fil Téléphones intelligents Communication en champ proche Média social

Contrôle de la manutention au sol des passagers, du fret et des bagages Balises compatibles IoT Robots pour le mouvement des passagers et des bagages Kiosques libre-service à usage commun (CUSS) Système de rapprochement des bagages RFID Portes électroniques

Contrôle du trafic aérien/terrestre Systèmes intelligents et solutions évolutives de gestion du trafic aérien (ATM) Contrôles automatisés des passeports

Systèmes de sécurité Biométrie Alertes et cybersécurité Radar de surveillance électronique et de surveillance au sol Système d’étiquette électronique

Autres (navigation, aides à l’atterrissage, affichage numérique, logiciel de gestion d’aéroport)

Par Solutions

Côté terminal CVC Contrôle d’éclairage Vidéosurveillance numérique et Gestion (DVM) Solutions d’incendie et de sécurité des personnes Gestion de l’énergie Services de cycle de vie Gestion des bâtiments et Systèmes d’automatisation

Côté aérien Guidage visuel avancé de l’amarrage Système (A-VDGS) Éclairage au sol de l’aérodrome (AGL) Guidage des mouvements de surface Amélioration de piste et tablier Gestion Vidéosurveillance numérique et radar

Côté ville Parking Routes d’accès Sécurité du périmètre Location de voiture Le transport en commun Ville de l’aéroport



Par application

Applications principales Gestion de contenu L’intelligence d’entreprise Web de nouvelle génération Collaboration L’intégration

Applications commerciales Réduction du bruit Gestion des frais Gestion des performances Gestion des portes



Par Services

Services intelligents de transport et de stationnement Services de voyage en temps réel Services de transport intelligents Conciergerie de voyage

Services de vente au détail, d’accueil et de divertissement intelligents Vente au détail et hôtellerie spécifiques aux passagers Publicité intelligente Solutions de vente au détail allégées Salles de téléprésence

Services de lieu de travail intelligent Solutions télématiques d’équipement Travailleur mobile et localisateur d’experts

Processus aéroportuaires intelligents Services basés sur la localisation Étiquetage des bagages RFID Solutions d’enregistrement sans file d’attente

Services intelligents d’entreprise à entreprise Gestion du trafic et des installations Services Smart Supply-Chain et MRO



Par modèle d’aéroport

Aéroport 2.0

Aéroport 3.0

Aéroport 4.0

Par taille d’aéroport

Petit

Moyen

Grande

Par opération aéroportuaire

Aéroports de services commerciaux

Aéroports de services de fret

Aéroports de l’aviation générale

Répartition géographique : la section Répartition par région et par pays donne une analyse du marché dans chaque zone géographique et la taille du marché par zone géographique et compare leur croissance historique et prévisionnelle. Il couvre l’impact et la trajectoire de reprise de Covid-19 pour toutes les régions, les principaux pays développés et les principaux marchés émergents.

Les pays étudiés dans le rapport sont l’Argentine, l’Australie, l’Autriche, la Belgique, le Brésil, le Canada, le Chili, la Chine, la Colombie, la République tchèque, le Danemark, l’Égypte, la Finlande, la France, l’Allemagne, Hong Kong, l’Inde, l’Indonésie, l’Irlande, Israël, l’Italie, Japon, Malaisie, Mexique, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Nigeria, Norvège, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, Roumanie, Russie, Arabie saoudite, Singapour, Afrique du Sud, Corée du Sud, Espagne, Suède, Suisse, Thaïlande, Turquie, Émirats unis Arabes, Royaume-Uni, États-Unis, Venezuela, Vietnam.

Acteurs clés : le marché des aéroports intelligents

Le rapport décrit également les stratégies de travail et le développement des entreprises de premier plan. Cette étude aborde également les stratégies des acteurs pour dépasser les concurrents du marché.

Le rapport sur le marché mondial des aéroports intelligents couvre les principaux acteurs du marché tels que :

Adelte, Ascent Technology Inc., Amadeus IT Group SA, Ansul, Cisco System, Collins Aerospace, Deerns Airport System Consultants, Daifuku Co., Ltd., Sensec Solution AS (initialement DSG Systems), FB Technology, Honeywell International, Inc, Huawei Technologies Co., Ltd., IBM Corporation, Indra, SITA, Lufthansa Systems GmbH & Co. KG., QinetiQ, RESA, SAS, Sabre Corporation, Selex ES, Siemens AG, T-Systems, Thales Group, Vanderlande Industries, Vision- Coffret, Wipro Limited, Zensors

