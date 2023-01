Le marché des adsorbants devrait atteindre 6,59 milliards de dollars de revenus, avec une croissance à un TCAC de 6,00 % au cours de la période 2023-2029

définition du marché

Les adsorbants sont des substances capables d’extraire des éléments spécifiques des solides, des liquides et des gaz tout en conservant leurs propriétés physiques. Ils forment des couches par un processus de collage et sont principalement utilisés sous forme de tiges, de monolithes et de moulages. L’adsorbant a une variété de propriétés, y compris une résistance élevée à l’usure, une capacité de surface élevée, une stabilité thermique élevée, etc., ce qui le rend adapté à diverses industries pétrochimiques , de séchage à l’air et de séparation, au traitement de l’eau, etc.

Le marché mondial des adsorbants était évalué à 4,13 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 6,59 milliards USD d’ici 2029, avec une croissance à un TCAC de 6,00 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Les tamis moléculaires représentent le plus grand segment de type sur le marché des adsorbants en raison de leur utilisation croissante dans le raffinage du pétrole.

Taille et analyse du marché

Ces dernières années, la demande d’adsorbants dans les stations d’épuration des eaux a augmenté. En outre, l’augmentation des réserves d’huile de schiste a entraîné une demande accrue d’absorbants de la part des producteurs de pétrole, tout comme la présence d’acteurs mondiaux de premier plan. Ces déterminants ont considérablement accéléré la croissance et l’expansion du marché, ce qui continuera de favoriser la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Les principales opportunités de marché et les facteurs d’influence qui peuvent aider à élever l’entreprise au plus haut niveau sont proposés grâce à l’étude du rapport de marché primé Adsorbants. En incluant des statistiques détaillées et des informations sur les études de marché, ce rapport d’activité est généré pour apporter une croissance élevée et une prospérité durable au marché des entreprises. Ce rapport d’étude de marché complet comprend également des prévisions utilisant des incertitudes dans les arrangements et les technologies réels. Les données de marché sont analysées et prévues par une équipe d’experts utilisant des statistiques de marché bien établies et des modèles rationnels pour rendre le rapport Adsorbants exceptionnel.

Paysage concurrentiel de Adsorbant et analyse de la part de marché

Le paysage concurrentiel du marché Adsorbants fournit des détails par concurrents. Les informations détaillées comprennent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouveaux plans de marché, l’influence mondiale, les bases et les installations de production, la capacité de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise. Entreprise, lancement de produit, étendue et domaines d’application des produits étendus. Les points de données présentés ci-dessus ne concernent que les pratiques des entreprises impliquées sur le marché Adsorbants.

Certains des principaux acteurs du marché Adsorbants sont

Arkéma (France)

BASF (Allemagne)

Honeywell International, Inc. (États-Unis)

WR Grace and Company (États-Unis)

Calgon Carbon (États-Unis)

Axone (France)

Halliburton (États-Unis)

Exterran Corporation (États-Unis)

Chevron Phillips Chemical Company LLC (États-Unis)

Clariant (Suisse)

Dow (États-Unis)

Mitsubishi Chemical Corporation (Japon)

Cabot Corporation (États-Unis)

Graver Technologies (États-Unis)

WestRock Corporation (États-Unis)

Ashland Corporation (États-Unis)

Mapei (Italie)

Impact du COVID-19 sur le marché des absorbants

L’émergence du coronavirus a eu un impact négatif sur le marché des absorbants. En raison de la rage de la pandémie, certains pays producteurs d’absorbants ont été contraints d’arrêter la production. La plupart des absorbants sont produits en Asie-Pacifique et en Amérique du Nord, des régions particulièrement touchées par le coronavirus. Ces défis ont perturbé la chaîne d’approvisionnement du marché des absorbants, provoquant un ralentissement de nombreuses unités de fabrication.

En revanche, les concentrateurs d’oxygène, qui ont été très demandés pendant la pandémie, utilisent la technologie d’adsorption modulée en pression et les zéolites pour produire de l’oxygène de qualité médicale. En conséquence, de nombreux acteurs de l’industrie ont fourni des absorbants pour aider à produire de l’oxygène de qualité médicale pendant la pandémie, leur permettant de rester à flot au milieu de la crise sanitaire mondiale. Par exemple, en Inde, Honeywell s’associe au DRDO et au CSIR-IIP pour fournir des adsorbants à tamis moléculaires ou des zéolithes pour aider à la production d’oxygène du pays.

développement récent

En septembre 2021, Shell et BASF ont annoncé un partenariat pour accélérer la transition vers un monde zéro émission. Dans le cadre de la collaboration, les entreprises ont recherché, réduit les risques et mis en œuvre la technologie d’adsorption Sorbead de BASF pour les applications de pré-combustion et de post-combustion pour la capture et le stockage du carbone. Shell utilise la technologie d’adsorption Sorbead pour déshydrater le gaz CO2 capturé par l’une des technologies de capture du carbone de Shell telles que ADIP Ultra ou CANSOLV.

Portée du marché mondial des adsorbants

Le marché des adsorbants est segmenté en fonction du type et de l’application. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance de l’industrie et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les principales applications du marché.

Écrivez

Tamis moléculaire

charbon actif

Gel de silice

Alumine activée

argile

autre

Exiger

raffinerie

raffinage du gaz

Chimie/Pétrochimie

traitement de l’eau

Séparation et séchage de l’air

Paquet

autre

Dans ce rapport, les chercheurs se concentrent sur l’analyse des sentiments des médias sociaux et l’analyse des sentiments des consommateurs. Pour l’analyse des sentiments des médias sociaux, ils se concentrent sur les sujets tendance, les mentions sur les plateformes de médias sociaux, y compris le pourcentage de mentions, les marques populaires et les perceptions des consommateurs des produits sur les plateformes de médias sociaux. Social, y compris les mentions négatives et positives. Dans le cadre de l’analyse du sentiment des consommateurs, ils examinent l’impact de la certification, des allégations et de l’étiquetage, les facteurs influençant les préférences des consommateurs, les tendances clés, les préférences des consommateurs, y compris les approches futures et les scénarios historiques, influençant les facteurs sociaux et économiques, le développement des normes et la consommation. habitudes d’achat.

Sections géographiques couvertes dans le rapport :

Le rapport Adsorbants fournit des informations sur la zone de marché, qui est divisée en sous-régions et pays. Ce chapitre du rapport contient également des informations sur les opportunités rentables, en plus des parts de marché pour chaque pays et sous-région. Ce chapitre du rapport mentionne la part de marché et le taux de croissance de chaque région, pays et sous-région au cours de la période d’estimation.

Amérique du Nord (États-Unis et Canada)

• Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France et reste de l’Europe)

• Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde et reste de l’Asie-Pacifique)

• Amérique latine (Brésil, Mexique et reste de l’Amérique latine) )

• Moyen-Orient et Afrique (CCG et reste du Moyen-Orient et de l’Afrique)

Table des matières:

Rapport d’étude de marché sur les adsorbants 2029

Chapitre 1 Aperçu du marché des adsorbants

Chapitre 2 Impact de l’économie mondiale sur l’industrie

Chapitre 3 Concurrence mondiale des fabricants sur le marché

Chapitre 4 Production mondiale, revenus (valeur) par région

Chapitre 5 Offre mondiale (production), consommation, importation et exportation par région

Chapitre 6 Production mondiale, revenus (valeur), tendances des prix par type

Chapitre 7 Analyse du marché mondial par application

Chapitre 8 Analyse des coûts de fabrication

Chapitre 9 Chaîne industrielle, stratégies d’approvisionnement et acheteurs en aval

Chapitre 10 Analyse de la stratégie marketing, distributeurs/concessionnaires

Chapitre onze Analyse des facteurs influençant le marché

Chapitre douze Prévisions du marché des adsorbants

