Le marché des adhésifs thermofusibles pour tissus devrait percevoir une croissance exponentielle jusqu’en 2030

Le marché mondial des adhésifs thermofusibles pour tissus devrait passer de 10 USD . 1 milliard en 2021 à 17 USD . 6 milliards d’ ici 2030 , à un TCAC de 7 . 2 % de 2022 à 2030 . La colle thermofusible est la colle à base de polymère qui est appliquée à l’état fondu . L’application d’adhésif est généralement un pistolet à colle industriel, qui fonctionne soit par action de gâchette, soit par pression du doigt . La demande croissante de l’industrie de l’emballage devrait stimuler la croissance du marché . Le segment des applications d’emballage devrait être le plus rapide –segment en croissance au cours de la période de prévision . Des facteurs tels que la demande croissante des entreprises en ligne telles que le commerce électronique et les livraisons de nourriture et le besoin d’emballages flexibles dans le secteur de l’alimentation et des boissons devraient contribuer à la demande d’adhésifs thermofusibles en polyester . Les progrès des matériaux et des technologies d’emballage ont stimulé la demande d’emballages en carton ondulé pour les aliments et les boissons .

L’utilisation accrue des emballages en carton ondulé dans les produits non durables est due à leurs propriétés économiques et respectueuses de l’ environnement . Les aliments, les biens de consommation durables, le caoutchouc, les médicaments et le pétrole sont les principaux utilisateurs finaux des matériaux d’ emballage en carton ondulé . Le secteur textile devrait être le principal contributeur à la croissance de l’U . S. _ marché des adhésifs thermofusibles en polyester .

L’U . S. _ L’industrie textile dépend fortement des importations en provenance des pays d’Asie-Pacifique tels que la Chine, le Bangladesh, le Vietnam et l’Inde . Ces pays ont connu des perturbations considérables tout au long de la chaîne de valeur pendant la pandémie de COVID – 19 en cours . Il en est résulté que les entreprises travaillaient à de faibles capacités de production et, finalement, une baisse des exportations et de la production au cours des trois premiers trimestres de 2020 .

Champ d’application des adhésifs thermofusibles Fabric

L’étude classe le marché des adhésifs thermofusibles pour tissus en fonction du type , du type de résine et de l’application aux niveaux régional et mondial .

Par type

Adhésifs thermofusibles non réactifs

Adhésifs thermofusibles réactifs

Par type de résine

Éthylène-acétate de vinyle

Polyamide

Polyoléfines

Polyuréthane

Caoutchouc

Les autres

Par demande

Emballage

Automobile

Meubles

Textile

Électronique

Les autres

Par région

Amérique du Nord ( États-Unis, Canada, Mexique )

Amérique du Sud ( Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine )

Europe ( Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe )

Asie-Pacifique ( Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique )

Le Moyen-Orient et l’Afrique ( Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA )

Le segment textile détenait la plus grande part de marché, par application

Sur la base de l’application, le marché mondial des adhésifs thermofusibles pour tissus est divisé en emballage, automobile, mobilier, textile, électronique et autres . En 2021, le segment textile représentait la plus grande part de marché sur le marché mondial des adhésifs thermofusibles pour tissus . Les adhésifs textiles garantissent des liaisons efficaces et durables , même avec des textiles hautement hydrofuges qui ont été prétraités avec des polymères hydrophobes . Des technologies innovantes sont nécessaires pour répondre à la demande croissante de propriétés de respirabilité et de résistance à l’eau dans des produits tels que les chaussures . L’essor de l’industrie textile dans les économies émergentes telles que l’Inde et la Chine devrait faire croître le marché au fil des ans .

Le segment des textiles et tissus devrait baisser ses revenus en raison de la pandémie de COVID – 19 . De nombreuses entreprises textiles fonctionnaient à faibles capacités de production en Chine et en Inde de mars à mai 2020 . L’industrie a commencé à gagner au deuxième trimestre de 2020, car il y a une augmentation des commandes des fournisseurs . L’aménagement intérieur est un critère de décision important pour l’achat d’une voiture . Dans les applications textiles, la technologie de collage pour les processus de stratification aide à garantir des surfaces agréables et douces .

L’Asie-Pacifique représente la plus grande part de marché en 2021

En fonction des régions, le marché mondial des adhésifs thermofusibles pour tissus a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie – Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique . L’Asie-Pacifique a représenté une part des revenus en 2021 . L’Asie-Pacifique a connu la plus forte demande d’adhésifs thermofusibles pour tissus au cours de la période de prévision en raison de la demande constante de l’industrie du textile et des tissus et des grands secteurs de l’emballage, de l’électronique et de l’automobile . L’Inde et la Chine dominent actuellement la production de textiles et de tissus . Les emballages flexibles devraient augmenter les opportunités pour les vendeurs du marché dans les pays européens . L’augmentation des dépenses de santé a eu un impact positif sur le secteur de l’emballage au premier semestre 2020 en raison de la demande de kits EPI, de masques chirurgicaux et d’autres produits de santé .

Principaux acteurs du marché

Ce rapport de recherche contient un examen des principales entreprises opérant sur le marché des adhésifs thermofusibles pour tissus et de leurs stratégies gagnantes, ainsi qu’une étude de leurs stratégies de développement et de marketing, contribuant à la croissance du marché . Les profils de ces grandes entreprises comprennent :

