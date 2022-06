Le marché des adhésifs thermofusibles devrait connaître des opportunités de croissance prometteuses au cours de la période de prévision 2022-2030

Selon le Market Statsville Group (MSG), la taille du marché mondial des adhésifs thermofusibles devrait passer de 8 271,2 millions USD en 2021 à 14 883,6 millions USD d’ici 2030 , avec un TCAC de 4,7 % . de 2022 à 2030. L’adhésif thermofusible (HMA), également connu sous le nom de colle chaude, est une forme d’adhésif thermoplastique qui est généralement vendu sous forme de bâtonnets cylindriques solides de différents diamètres conçus pour être appliqués à l’aide d’un pistolet à colle chaude. De plus, la colle chaude réduit les coûts de maintenance et d’installation pour les utilisateurs et améliore l’application de bricolage (bricolage) de l’utilisateur. Une sensibilisation accrue à ces avantages augmentera l’adoption des adhésifs thermofusibles dans divers projets industriels. Ainsi, il fera bondir le marché dans les années de prévision.

Définition du marché mondial des adhésifs thermofusibles

Un adhésif thermofusible est un composé qui colle ou lie deux éléments ensemble. Les bâtons de colle chaude peuvent être stockés pendant de longues périodes sans aucune autre exigence. Cependant, il faut faire attention à ce que l’utilisateur ne colle pas les pièces ensemble avec un échauffement excessif. L’adhésif thermofusible est appliqué à la bonne température. Si l’adhésif est excessivement chaud, il peut endommager les surfaces ou mettre trop de temps à se solidifier. Cependant, il faut faire attention à ce que l’utilisateur ne colle pas les pièces ensemble avec un échauffement excessif.

Impact du COVID – 19 sur le marché mondial des adhésifs thermofusibles

La pandémie de coronavirus a touché toutes les industries. À la suite de cette pandémie, les industries chimiques et des matériaux font partie des industries qui souffrent de perturbations telles que des ruptures de la chaîne d’approvisionnement, des annulations d’événements technologiques et des fermetures de bureaux. La pandémie n’a pas eu d’effet significatif sur l’approvisionnement en matières premières, à l’exception des retards de transport. Les adhésifs thermofusibles étaient très demandés dans l’industrie de l’emballage, en particulier dans les emballages et contenants de boissons, les emballages alimentaires et de nombreuses autres utilisations. La période post-pandémique offrira plus d’opportunités aux différentes régions et acteurs du marché.

Portée du marché mondial des adhésifs thermofusibles

L’étude classe le marché des adhésifs thermofusibles en fonction du type, de l’application et de l’industrie d’utilisation finale aux niveaux régional et mondial .

Par type ( chiffre d’affaires, millions USD, 2017 – 2030 )

Acétate de vinyle d’éthylène (EVA)

Copolymère séquencé styrénique (SBC)

Poly-alpha-oléfine amorphe (AMOP)

Polyoléfines métallocènes (MPO)

Polyuréthane (PU)

Polyamide (PA)

Polyester

Les autres

Par application ( chiffre d’affaires, millions USD, 2017 – 2030 )

Hygiène non tissée

Solutions d’emballage

Reliure

Mobilier & Travail du Bois

Les autres

Par industrie d’utilisation finale ( chiffre d’affaires, millions USD, 2017 – 2030 )

Bâtiment et construction

Papier, carton et emballage

Travail du bois et menuiserie

Transport

Chaussures et cuir

Soins de santé

Appareils électriques et électroniques

Les autres

Perspectives par région ( chiffre d’affaires, millions USD, 2017 – 2030 )

Amérique du Nord NOUS Canada Mexique

L’Europe  Allemagne Italie France ROYAUME-UNI Espagne Pologne Russie Slovénie Slovaquie les Pays-Bas Belgique Norvège Danemark République tchèque Suède Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Japon Inde Corée du Sud Indonésie Malaisie Thaïlande Viêt Nam Les Philippines Singapour Australie et Nouvelle-Zélande Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud Brésil Argentine Colombie Reste de l’Amérique du Sud

Le Moyen-Orient et l’Afrique Arabie Saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Afrique du Nord Reste de la MEA



Le segment de l’éthylène-acétate de vinyle (EVA) représente la part de marché la plus élevée, par type

En 2021, l’éthylène-acétate de vinyle représentait la part de marché la plus élevée . En raison de leur forte demande pour les applications de bricolage, les HMA fournissent des applications de surface sur divers matériaux, notamment le tissu, le papier, les plastiques, le carton et les métaux. De plus, l’éthylène-acétate de vinyle est un matériau respectueux de l’environnement car il ne contient pas de bisphénol A (BPA), de chlorures, de phénols, de latex et d’autres substances toxiques nocives. Cela entraînera une augmentation de sa demande dans divers projets industriels en tant que substitut aux matériaux toxiques, ce qui stimulera la croissance des revenus du segment.

L’ Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

À l’échelle mondiale, on estime que l’Asie-Pacifique détient le TCAC le plus élevé du marché mondial des adhésifs thermofusibles au cours de la période de prévision . En raison du taux de croissance élevé du secteur des biens de consommation à évolution rapide (FMCG) au cours des deux derniers mois. De plus, la région a augmenté son pouvoir d’achat parmi les consommateurs ainsi que l’essor de l’industrie du transport et de l’emballage dans la région favorisera la croissance du marché.

