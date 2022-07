Le marché des adhésifs pour bois industriels atteindra 7656,2 millions USD d’ici 2027

Le marché des colles à bois industrielles devrait atteindre 7 656,2 millions de dollars US d’ici 2027 contre 5 133,8 millions de dollars US en 2019. Le marché devrait croître à un TCAC de 5,2 % de 2020 à 2027.

La portée de notre étude récente sur les « Prévisions du marché des adhésifs pour bois industriels jusqu’en 2027 – Impact du COVID-19 et analyse globale – par type de résine (naturelle et synthétique) et technologie (à base de solvant, à base d’eau, sans solvant et autres), « Comprend les facteurs qui alimentent la croissance du marché, l’estimation et la prévision des revenus, l’analyse des parts de marché ainsi que l’identification des acteurs importants du marché et leurs développements clés.

L’adhésif pour bois est utilisé pour fabriquer des matériaux de construction tels que le contreplaqué et d’autres produits de placage stratifié, les panneaux de copeaux orientés, les panneaux de particules, les poutres et bois lamellés, les panneaux de fibres, les produits à joints de bord et d’extrémité, les portes, les fenêtres et les cadres en céramique, les meubles, les revêtements de sol, les plafonds, L’expansion rapide de l’industrie de la construction augmente l’utilisation du bois, créant ainsi un champ d’application pour les colles à bois industrielles.

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché des adhésifs pour bois industriels

La pandémie de COVID-19 a eu des effets négatifs sur les économies et les industries de divers pays en raison des fermetures, des interdictions de voyager et des fermetures d’entreprises.L’industrie chimique et des matériaux est l’une des principales industries souffrant de graves perturbations telles que des ruptures de la chaîne d’approvisionnement, des annulations d’événements technologiques fermetures de bureaux La fermeture de diverses usines et usines dans des régions de pointe telles que l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine et le Moyen-Orient et l’Afrique a restreint la chaîne d’approvisionnement mondiale et a eu un impact négatif sur les activités de fabrication, les calendriers de livraison et divers ventes de marchandises. En outre, diverses entreprises ont déjà annoncé des retards possibles dans les livraisons de produits et une chute des ventes futures de leurs produits. En outre, les interdictions de voyager mondiales imposées par des pays d’Europe, d’Asie et d’Amérique du Nord affectent négativement les collaborations commerciales et le partenariat. Tous ces facteurs entravent l’industrie chimique et des matériaux, qui Le marché des adhésifs industriels pour bois est affecté négativement par la pandémie en raison du déficit de production ainsi que de l’arrêt des projets de développement d’infrastructures et de construction en cours en raison du verrouillage mondial.

Marché des adhésifs pour bois industriels – basé sur la technologie

Basé sur la technologie, le marché des colles à bois industrielles est segmenté en à base de solvant, à base d’eau, sans solvant et autres. En 2019, le segment à base de solvant a dominé le marché. La technologie à base de solvant est la plus ancienne dans la plus large gamme de Une colle à base de solvant est une colle ou tout produit d’adhérence présent sous forme de liquide. Les colles à bois industrielles à base de solvant ont été appréciées au fil des ans car elles offrent de bonnes propriétés de colle telles que la durabilité et un séchage rapide. conditions.

Marché des adhésifs pour bois industriels – Acteurs clés

H.B.Fuller Company ; Henkel AG & Company ; KGAA ; Ashland ; Arkema Group ; Sika AG, Pidilite Industries Ltd ; Jubilant Industries Ltd ; Dow, Inc. ; 3M ; et Akzo Nobel N.V figurent parmi les principaux acteurs opérant dans le secteur mondial des adhésifs pour bois industriels marché.

La taille globale du marché mondial des adhésifs pour bois industriels a été dérivée conformément aux sources primaires et secondaires.Pour commencer le processus de recherche, une recherche secondaire exhaustive a été menée à l’aide de sources internes et externes pour obtenir des informations qualitatives et quantitatives liées au marché. les participants à ce processus comprennent des experts de l’industrie tels que des vice-présidents, des responsables du développement commercial, des responsables de l’intelligence du marché et des responsables des ventes nationales, ainsi que des consultants externes tels que des experts en évaluation, des analystes de recherche et des leaders d’opinion clés, spécialisés dans le marché mondial des adhésifs pour bois industriels.

