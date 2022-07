Le marché des adhésifs non tissés connaîtra une croissance incroyable de 2022 à 2030

Le marché mondial des adhésifs non tissés représente XX milliards de dollars en 2021 et devrait atteindre XX milliards de dollars d’ici 2030, avec un TCAC de XX % au cours de la période de prévision. L’infiltration croissante des produits d’hygiène jetables, l’avancement des procédures médicales et des pratiques liées aux soins de santé, le faible coût de production et la minimisation des déchets sont quelques-uns des facteurs qui alimentent la croissance du marché. Cependant, la perte de force de liaison des adhésifs non tissés à haute température limite la croissance du marché.

Les adhésifs non tissés sont généralement utilisés dans les produits d’assainissement non remboursables. Ce sont des adhésifs thermoplastiques comprenant des antioxydants, des diluants, un polymère de base, des additifs, des plastifiants et des agents collants. Ils offrent des propriétés telles qu’une élasticité élevée, une force de cohésion élevée, une faible odeur, une douceur, une résistance à la chaleur et une excellente aptitude au traitement. Ils sont fréquemment engagés dans des applications telles que l’hygiène féminine, les soins aux bébés et les soins aux adultes.

Accédez à un exemple de rapport PDF @https://www.marketreporthub.com/sample.php?id=00105

Basés sur la technologie, les adhésifs thermofusibles connaissent une croissance significative du marché au cours de la période de prévision et sont largement utilisés dans des produits tels que les serviettes médicales, les couches pour bébés, les mouchoirs et les serviettes. Ces adhésifs sont placés dans un milieu fluide avec un tissu poreux maintenu à l’intérieur de l’article jetable. L’article change de couleur lorsque le tissu indicateur d’humidité thermofusible entre en contact avec la base d’humidité.

Par géographie, l’Asie-Pacifique devrait croître avec une part de marché importante au cours de la période de prévision. La demande croissante des consommateurs pour les produits d’hygiène et l’industrialisation et l’urbanisation rapides de ces pays en raison de la croissance économique et de l’augmentation de la population stimulent le marché en Asie-Pacifique. L’Inde, la Chine, l’Indonésie et la Malaisie sont les principaux marchés axés sur la croissance pour les adhésifs non tissés en Asie-Pacifique.

Parmi les principaux acteurs présentés sur le marché des adhésifs non tissés figurent Cattie Adhesives, Palmetto Adhesives Company, Henkel, Guangdong Nenghui, HB Fuller, Savare Specialty Adhesives, Bostik, Kraton Corporation, Beardow Adams, 3M Corporation, Moresco Corporation, Evonik Industries AG. , Lohmann-Koester, Adtek Malaysia, Arkema, The Dow Chemical Company et Tesa SE.

Types couverts :

• Copolymère bloc styrénique (SBC)

• Éthylène acétate de vinyle (EVA)

• Poly alpha oléfine amorphe (APAO)

• Polyoléfine

• Autres types

Technologies couvertes :

• Thermofusibles

• Autres technologies

Canaux couverts :

• Distributeur

• Ventes directes

Applications couvertes :

• Produits médicaux

• Soins pour bébés

• Incontinence adulte

• Hygiène féminine

• Produit chirurgical

• Doublures et housses automobiles

• Autres applications

Vérifiez la remise instantanée @https://www.marketreporthub.com/discount.php?id=00105

Utilisateurs finaux couverts :

• Construction

• Santé

• Automobile

• Autres utilisateurs finaux

Régions couvertes :