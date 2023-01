Le marché des adhésifs au méthacrylate de méthyle devrait croître à un TCAC de 7,97 % au cours de la période de prévision

La taille du marché des adhésifs au méthacrylate de méthyle sera évaluée à 2,34 milliards USD d’ici 2028 et devrait croître à un TCAC de 7,97 % au cours de la période de prévision 2021-2028. Le rapport d’étude de marché Data Bridge sur le marché des adhésifs en méthacrylate de méthyle fournit une analyse et des informations sur divers facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la période de prévision tout en fournissant leur impact sur la croissance du marché.

Les adhésifs au méthacrylate de méthyle sont une alternative aux adhésifs structuraux formés à partir de composés de méthacrylate de méthyle. Ces adhésifs structuraux sont utilisés pour fixer ou faire des joints dans n’importe quelle structure. Ces adhésifs contiennent également un durcisseur et sont mélangés à la résine pour augmenter la fiabilité de la structure et pour résister aux chocs importants ou à l’écaillage.

La demande croissante des véhicules à faible émission de carbone et légers a eu un impact significatif sur la croissance du marché des adhésifs en méthacrylate de méthyle. Selon cela, la demande croissante des industries de l’automobile, des transports et de la marine est également un facteur clé de la croissance du marché des adhésifs au méthacrylate de méthyle au cours de la période de prévision 2021 à 2028. En outre, la croissance et l’augmentation de la production automobile en raison de la demande croissante de mobilité due à la croissance démographique, les infrastructures de transport ont également un impact positif sur la croissance du marché des adhésifs en méthacrylate de méthyle. Le principal facteur de croissance du marché réside dans les excellentes propriétés des adhésifs en méthacrylate de méthyle. En plus de cela, La demande croissante de solutions légères et aérodynamiques, ainsi qu’une meilleure compatibilité avec les métaux et autres substrats spécialisés, stimulent également le marché en plein essor des adhésifs à base de méthacrylate de méthyle. Cependant, la volatilité et le coût élevé des matières premières, ainsi que des adhésifs au méthacrylate de méthyle, sont susceptibles d’agir comme des facteurs de restriction clés pour le taux de croissance du marché des adhésifs au méthacrylate de méthyle au cours de la période de prévision de 2021 à 2028, tandis que l’époxy est susceptible de augmenter la popularité des adhésifs en résine et PU. pour défier la croissance du marché des adhésifs au méthacrylate de méthyle au cours de la période de prévision susmentionnée.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Adhésifs au méthacrylate de méthyle

Le paysage concurrentiel du marché Adhésifs au méthacrylate de méthyle fournit des détails sur les concurrents. Les détails incluent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouveaux plans de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, l’étendue et l’étendue des produits, le domaine d’application. Les points de données fournis ci-dessus ne concernent que le marché des adhésifs en méthacrylate de méthyle sur lequel la société se concentre.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des adhésifs au méthacrylate de méthyle sont Henkel AG & Co. KGaA, HB Fuller Company, 3M, Arkema, Huntsman International LLC, Sika AG, IPS Corporation, Advanced Adhesive Systems., Scott Bader Company Ltd., Parker Hannifin Corp. . , Dow, DuPont, Antala Ltd., L&L Products, Kisling AG, HERNON MANUFACTURING INC, Permabond LLC, Parson Adhesives, Inc., Master Bond Inc., Chemique Adhesives & Sealants Ltd. et Engineered Bonding Solutions, acteurs nationaux et mondiaux comme LLC. Les données sur les parts de marché sont disponibles pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les avantages concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

De plus, il y a une prise de conscience croissante des avantages des adhésifs par rapport aux technologies traditionnelles, ainsi que la popularité croissante des adhésifs écologiques, non dangereux et durables, et la demande croissante de nouvelles applications telles que la construction, l’automobile , l’énergie éolienne. .et entretien. Cela offrira en outre diverses opportunités de croissance pour le marché des adhésifs au méthacrylate de méthyle au cours de la période de prévision susmentionnée.

Ce rapport sur le marché des adhésifs au méthacrylate de méthyle détaille les derniers développements, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et local, et analyse les opportunités des segments de revenus émergents, l’évolution des réglementations du marché, le marché stratégique Analyse de la croissance, taille du marché, croissance du marché des catégories, créneau et domaine d’application, approbations de produits, lancements de produits, expansion géographique, innovation technologique du marché. Pour en savoir plus sur le marché Adhésifs au méthacrylate de méthyle, contactez Data Bridge Market Research pour les profils d’analystes et notre équipe vous aidera à prendre des décisions de marché éclairées pour la croissance du marché.

Étendue du marché mondial des adhésifs en méthacrylate de méthyle et taille du marché

Le marché des adhésifs au méthacrylate de méthyle est segmenté en fonction du type, du substrat et de l’utilisateur final. La croissance entre les différents segments vous aide à mieux comprendre les différents facteurs de croissance qui devraient prévaloir sur le marché et à développer différentes stratégies pour aider à identifier les différences dans les principaux domaines d’application et les marchés cibles.

En fonction du type, le marché des adhésifs au méthacrylate de méthyle est segmenté en à base d’eau, à base de solvant et autres.

Sur la base du substrat, le marché des adhésifs en méthacrylate de méthyle est segmenté en métal, plastique , composite et autres.

Les utilisateurs finaux du marché des adhésifs au méthacrylate de méthyle sont segmentés dans l’automobile et le transport, le bâtiment et la construction, la marine , l’énergie éolienne, l’assemblage final et autres.

L’évaluation géographique du marché Adhésifs au méthacrylate de méthyle est :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, pays d’Amérique du Nord et Mexique),

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie),

Asie-Pacifique (Chine, Japon et Corée, pays asiatiques, Inde et Asie du Sud-Est),

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, République de Colombie, etc.),

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Le nouveau rapport de recherche fournit une approche systématique et descriptive du marché mondial Adhésifs au méthacrylate de méthyle. Il construit la dynamique de l’industrie, les différents segments, le degré général de croissance dans les régions et divers autres paramètres très efficaces pour accroître la taille et la valeur de l’industrie. Par conséquent, ce document vise à fournir une compréhension claire de toutes les conditions et structures possibles sur le marché mondial des adhésifs en méthacrylate de méthyle.

