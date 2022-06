Le marché des additifs pour carburants développera une nouvelle histoire de croissance d’ici 2029

Data Bridge Market Research analyse que le marché des additifs pour carburant affichera un TCAC de 4,88 % pour la période de prévision 2022-2029.

Les additifs pour carburant sont un type de composant chimique qui est ajouté à un carburant pour augmenter ses qualités fonctionnelles. Les réducteurs de frottement, les inhibiteurs de corrosion, l’anti-mousse et l’antioxydation sont quelques-unes des principales activités de ces composés. Il est fabriqué en combinant de l’isobutène (IB) et de l’ éthanol (EtOH) dans une réaction en phase liquide à l’aide d’une résine échangeuse d’ions macro poreuse fortement acide. De nombreux problèmes de système d’alimentation en carburant peuvent être évités grâce à l’utilisation d’additifs pour essence. Ils améliorent la qualité et l’efficacité des carburants utilisés dans les automobiles. Le marché est divisé en améliorants de cétane, additifs de contrôle des dépôts, colorants et marqueurs, antioxydants, améliorants d’écoulement à froid, améliorants de lubrification, améliorants d’octane, améliorants de stabilité, additifs antigivrage pour carburant, inhibiteurs de corrosion et autres, selon le produit. Ils sont utilisés pour une variété de choses, y compris l’aviation, l’essence, le diesel et d’autres choses.

La connaissance croissante des consommateurs sur les avantages des additifs pour carburants influencera le taux de croissance du marché des additifs pour carburants. La demande croissante d’économies de carburant élevées est l’élément clé qui stimule l’expansion du marché. Le marché des additifs pour carburants est également stimulé par la détérioration de la qualité du pétrole brut et les réglementations gouvernementales sévères. En outre, l’augmentation des dépenses pour le développement des infrastructures améliorera le taux de croissance du marché des additifs pour carburants. En outre, la recrudescence de la demande de sources à faibles émissions ainsi que de sources efficaces de la fabrication, de l’aviation et des automobiles agira comme un facteur majeur influençant la croissance du marché des additifs pour carburants. La tendance croissante à utiliser des additifs dans les mélanges de biodiesel et l’avènement d’une nouvelle technologie de moteur amortiront la croissance du marché des additifs pour carburants.

De plus, l’expansion des industries des utilisateurs finaux et la demande de diesel à très faible teneur en soufre créeront des opportunités bénéfiques pour la croissance du marché des additifs pour carburants. De plus, le développement technologique, ainsi que les innovations et le potentiel inexploité des marchés émergents, offriront des opportunités lucratives pour la croissance du marché.

Principaux acteurs mentionnés dans le rapport de recherche sur le marché des additifs pour carburant : INEOS, China Petrochemical Corporation., Kothari Petrochemicals Limited, The Lubrizol Corporation, BASF SE, Infineum International Limited., Chevron Corporation, Cummins Inc., Cerion, LLC., Royal Dutch Shell Plc , Eni SpA, Evonik Industries AG, LANXESS, LG Chem, LyondellBasell Industries Holdings BV, Nizhnekamskneftekhim., Repsol, Exxon Mobil Corporation., TPC Group, Formosa Plastics Corporation, États-Unis, Borealis AG. et Versalis SpA, entre autres.

Cependant, l’augmentation de la demande de véhicules hybrides et l’augmentation de la parité des prix des batteries entraveront le taux de croissance du marché des additifs pour carburants. En outre, la demande croissante de carburants alternatifs posera des défis supplémentaires à la croissance du marché des additifs pour carburants. L’investissement important dans la recherche et le développement et l’augmentation continue des prix en raison de la pression croissante des matières premières freineront le marché et entraveront davantage le taux de croissance du marché des additifs pour carburants.

Ce rapport sur le marché des additifs pour carburants fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché , analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des additifs pour carburant, contactez Data Bridge Market Research pour une note d’ analyste , notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Portée du marché mondial des additifs pour carburant et taille du marché

Le marché des additifs pour carburants est segmenté en fonction du type et de l’application. La croissance parmi les différents segments vous aide à acquérir les connaissances liées aux différents facteurs de croissance qui devraient prévaloir sur le marché et à formuler différentes stratégies pour aider à identifier les principaux domaines d’application et la différence dans votre marché cible.

Le marché des additifs pour carburants est segmenté sur la base du type en contrôle des dépôts, améliorants de cétane, améliorants de lubrification, améliorants d’écoulement à froid, améliorants de stabilité, améliorants d’octane et inhibiteurs de corrosion.

Sur la base de l’application, le marché des additifs pour carburant est segmenté en additifs pour carburant diesel, additifs pour carburant essence, additifs pour carburant aviation et autres.

Basé sur la région, le marché est segmenté en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Europe et dans le reste du monde. La région Europe devrait dominer le marché au cours de la période de prévision. L’additif pour carburant automobile nécessite des investissements initiaux importants, ce qui devient la barrière d’entrée pour les petites entreprises sur le marché. La disponibilité de technologies distinctes liées à l’ATIS dans la région, comme l’Amérique du Nord, l’Europe et l’Asie-Pacifique, a propulsé la demande d’ATIS automobiles. Un nombre croissant de fabricants dans la région Europe augmente la portée du marché.

Raisons d’acheter ce rapport :

* Il propose une analyse de l’évolution des scénarios concurrentiels.

* Pour prendre des décisions éclairées dans les entreprises, il offre des données analytiques avec des méthodologies de planification stratégique.

* Il propose une évaluation sur six ans du marché des additifs pour carburant.

* Il aide à comprendre les principaux segments de produits clés.

* Les chercheurs mettent en lumière la dynamique du marché, tels que les moteurs, les contraintes, les tendances et les opportunités.

* Il propose une analyse régionale du marché Additif pour carburant ainsi que les profils commerciaux de plusieurs parties prenantes.

* Il offre des données massives sur les facteurs de tendance qui influenceront les progrès du marché des additifs pour carburant.

