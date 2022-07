Le marché des actionneurs et moteurs piézoélectriques devrait croître à un TCAC de 7,9%

L’étude de marché des actionneurs et moteurs piézoélectriques réalisée par «The Insight Partners» fournit des détails sur la dynamique du marché affectant le marché, la portée du marché, la segmentation du marché et les superpositions sur les principaux acteurs du marché, soulignant le paysage concurrentiel favorable et les tendances qui prévalent au fil des ans.

Intégration des actionneurs piézoélectriques avec la technologie haptique pour offrir des opportunités de croissance au marché des actionneurs et moteurs piézoélectriques de 2021 à 2028

Obtenez des exemples exclusifs de pages du marché des actionneurs et moteurs piézoélectriques – Impact du COVID-19 et analyse mondiale avec des informations stratégiques sur – https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPRE00014704/

Selon notre dernière étude de marché sur «Prévisions du marché des actionneurs et moteurs piézoélectriques jusqu’en 2028 – Impact COVID -19 et analyse globale – par produit (moteurs piézoélectriques et actionneurs piézoélectriques) et application (automobile, industrie et fabrication, médical, aérospatial, électronique grand public, et autres) et géographie. Le marché mondial des actionneurs et moteurs piézoélectriques devrait passer de 14 547,86 millions de dollars américains en 2021 à 24 752,20 millions de dollars américains d’ici 2028 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 7,9 % de 2021 à 2028.

Au cours des dernières années, le secteur de la santé a connu une amélioration significative de la conception des équipements médicaux, ainsi que des fonctionnalités et des performances mieux rationalisées. Ceci, à son tour, a amélioré les méthodes de traitement médical. Par exemple, les transducteurs piézoélectriques sont utilisés dans les détartreurs dentaires à ultrasons pour l’élimination par ultrasons de la plaque et du tartre, ce qui est une méthode plus efficace que les détartreurs traditionnels. De même, les composants céramiques piézoélectriques sont de plus en plus utilisés dans les ultrasons focalisés à haute intensité (HIFU) pour l’élimination des tumeurs, car il s’agit d’une méthode de traitement peu invasive et douce avec un meilleur succès thérapeutique et moins d’effets secondaires dans le corps humain. En outre, la technologie piézoélectrique est appliquée dans les instruments de chirurgie à ultrasons qui vibrent généralement à 55 kHz, créant une vague d’énergie mécanique. Cette énergie ultrasonore est transférée d’une lame aux molécules de tissu, et la vibration améliore la coupe et conduit à une meilleure coagulation du tissu, réduisant ainsi le saignement. De même, la technologie piézoélectrique est appliquée dans d’autres dispositifs médicaux tels que les scanners à ultrasons pour l’imagerie médicale et les systèmes d’imagerie par résonance magnétique (IRM) car le mouvement de l’actionneur ne produit pas de champs magnétiques. En outre, les actionneurs et les pompes piézoélectriques sont largement utilisés dans les laboratoires et les équipements de pompage et de dosage médicaux en raison de leur contrôle de distribution de fluide précis, reproductible et fiable. De plus, à l’époque moderne, les actionneurs piézoélectriques multicouches économes sont largement utilisés dans les dispositifs médicaux, y compris les pompes médicales et les prothèses auditives. Ainsi,

Ayez une discussion de 15 minutes avec l’analyste principal et l’auteur du rapport dans un créneau horaire que vous avez décidé. Vous serez informé du contenu du rapport et les questions concernant la portée du document seront également traitées – https://www.theinsightpartners.com/speak-to-analyst/TIPRE00014704

Le marché mondial des actionneurs et moteurs piézoélectriques a été segmenté comme mentionné ci-dessous :

Par produit

Moteurs piézoélectriques

Actionneurs piézoélectriques

Par application

Automobile

Industrie et fabrication

Médical

Aéronautique

Électronique grand public

Autres

Profils d’entreprise

APC International, Ltd.

CEDRAT TECHNOLOGIES

FAULHABER Group

Johnson Electric Holdings Limited

Microfine Materials Technologies Pte Ltd

Physik Instrumente (PI) GmbH & Co. KG.

Piezo Electric Technology Co., Ltd.

PiezoMotor Uppsala AB

TDK Corporation

piezosystem jena GmbH

Segmentation du marché des actionneurs et moteurs piézoélectriques par région/pays : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, et Amérique centrale et du Sud

Principaux points saillants du rapport :

Évaluation globale du marché parent

Évolution des aspects significatifs du marché

Enquête à l’échelle de l’industrie sur les segments de marché

Évaluation de la valeur et du volume du marché au cours des années passées, présentes et prévues

Évaluation de la part de marché

Approches tactiques des leaders du marché

Des stratégies lucratives pour aider les entreprises à renforcer leur position sur le marché

Livraison immédiate de nos rapports prêts à l’emploi et pré-réservation des études à venir, grâce à des méthodes de paiement flexibles et pratiques – https://www.theinsightpartners.com/buy/TIPRE00014704/

Raison d’acheter

Gagnez et réduisez le temps nécessaire pour effectuer des recherches d’entrée de gamme en identifiant la croissance, la taille, les principaux acteurs et segments du marché mondial ACTIONNEURS ET MOTEURS PIEZOELECTRIQUES.

Met en évidence les priorités commerciales clés afin de guider les entreprises pour réformer leurs stratégies commerciales et s’établir dans la vaste géographie.

Les principales conclusions et recommandations mettent en évidence les tendances progressistes cruciales de l’industrie sur le marché ACTIONNEURS ET MOTEURS PIEZOELECTRIQUES, permettant ainsi aux acteurs de développer des stratégies efficaces à long terme afin de générer leurs revenus sur le marché.

Élaborer/modifier des plans d’expansion commerciale en utilisant une offre de croissance substantielle sur les marchés développés et émergents.

Examiner en profondeur les tendances et les perspectives du marché mondial associées aux facteurs qui animent le marché, ainsi qu’à ceux qui freinent la croissance dans une certaine mesure.

Améliorez le processus de prise de décision en comprenant les stratégies qui sous-tendent l’intérêt commercial en ce qui concerne les produits, la segmentation et les secteurs verticaux de l’industrie.

À propos de nous :

The Insight Partners est un fournisseur de recherche unique de l’industrie de l’intelligence actionnable. Nous aidons nos clients à trouver des solutions à leurs besoins de recherche grâce à nos services de recherche syndiquée et de conseil. Nous sommes spécialisés dans des secteurs tels que les semi-conducteurs et l’électronique, l’aérospatiale et la défense, l’automobile et les transports, la biotechnologie, l’informatique de la santé, la fabrication et la construction, les dispositifs médicaux, la technologie, les médias et les télécommunications, les produits chimiques et les matériaux.

Contactez-nous :

Si vous avez des questions sur ce rapport ou si vous souhaitez obtenir de plus amples informations, veuillez nous contacter :

Personne à contacter : Sameer Joshi

Courriel : sales@theinsightpartners.com

Téléphone : +1-646-491-9876