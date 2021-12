Le marché des actionneurs et moteurs piézoélectriques devrait croître à un TCAC de 7,9% pour atteindre 24 752,20 millions de dollars US de 2020 à 2028

Le marché des actionneurs et moteurs piézoélectriques devrait passer de 14 547,86 millions de dollars US en 2021 à 24 752,20 millions de dollars US d’ici 2028 ; on estime qu’il augmentera à un TCAC de 7,9% au cours de 2021-2028.

Au cours des dernières années, le secteur de la santé a connu une amélioration significative de la conception des équipements médicaux, ainsi qu’une fonctionnalité et des performances mieux rationalisées. Ceci, à son tour, a amélioré les méthodes de traitement médical. Par exemple, les transducteurs piézoélectriques sont utilisés dans les détartreurs dentaires à ultrasons pour l’élimination par ultrasons de la plaque et du tartre, ce qui est une méthode plus efficace que les détartreurs traditionnels.

Les principaux acteurs du marché des actionneurs et moteurs piézoélectriques :

• APC International, Ltd.

• TECHNOLOGIES CEDRAT

• Groupe FAULHABER

• Johnson Electric Holdings Limited

• Microfine Materials Technologies Pte Ltd

• Physik Instrumente (PI) GmbH & Co. KG.

• Piezo Electric Technology Co., Ltd.

• PiezoMotor Uppsala AB

• Société TDK

• piézosystème jena GmbH

Aperçu du marché des actionneurs et moteurs piézoélectriques

L’adaptabilité croissante des actionneurs et moteurs piézoélectriques dans l’industrie automobile alimente la croissance du marché des actionneurs et moteurs piézoélectriques

L’application croissante d’actionneurs et de moteurs piézoélectriques dans les systèmes automobiles favorise la croissance du marché à l’échelle mondiale. Les actionneurs piézoélectriques convertissent un signal électrique en mouvement mécanique ; par conséquent, ils sont largement utilisés pour ajuster les rétroviseurs, les lentilles et d’autres pièces automobiles. En outre, la technologie piézoélectrique est largement utilisée dans les injecteurs de carburant. Avec l’aide de cette technologie, la précision de l’injection de carburant a augmenté et les fuites des injecteurs ont considérablement diminué par rapport aux technologies conventionnelles. Cela a entraîné une efficacité énergétique accrue des véhicules commerciaux et des véhicules de tourisme, avec moins d’émissions de carbone.

Les segments et sous-sections du marché des actionneurs et moteurs piézoélectriques sont présentés ci-dessous :

Impact du Covid-19 et analyse globale –

• Par produit (moteurs piézo et actionneurs piézo), application (automobile, industriel et fabrication, médical, aérospatial, électronique grand public et autres)

Aperçu du marché basé sur les applications

En fonction des applications, le marché des actionneurs et moteurs piézoélectriques est segmenté en applications automobiles, industrielles et manufacturières, médicales, aérospatiales, électroniques grand public et autres. En 2020, le segment industriel et manufacturier représentait la plus grande part de marché.

Principaux points clés du marché des actionneurs et moteurs piézoélectriques

• Aperçu du marché des actionneurs et moteurs piézoélectriques

• Concurrence sur le marché des actionneurs et moteurs piézoélectriques

• Marché des actionneurs et moteurs piézoélectriques, revenus et tendance des prix

• Analyse du marché des actionneurs et moteurs piézoélectriques par application

• Profils d’entreprise et chiffres clés du marché des actionneurs et moteurs piézoélectriques

• Dynamique du marché

• Méthodologie et source de données

