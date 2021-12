Le marché des actionneurs de véhicules électriques devrait croître à un TCAC de 8,5% pour atteindre 1 164,71 millions de dollars US de 2020 à 2028

Le marché des actionneurs de véhicules électriques était évalué à 585,61 millions de dollars US en 2020 et devrait atteindre 1 164,71 millions de dollars US d’ici 2028 ; il devrait croître à un TCAC de 8,5% de 2021 à 2028.

Un actionneur est un composant d’un dispositif chargé de contrôler un mécanisme. Les actionneurs sont utilisés dans les arrangements de roche et de pignon, les vis à billes, les moteurs, les cylindres et d’autres composants. Les actionneurs électriques remplacent de plus en plus les actionneurs hydrauliques et pneumatiques car ils sont plus efficaces et contrôlables. Le marché des actionneurs de véhicules électriques s’est développé en raison de l’augmentation des investissements, en particulier dans la région européenne. En outre, les réglementations gouvernementales accrues visant à réduire les émissions des véhicules ont accru la demande de véhicules économes en carburant, ce qui offrirait des opportunités de croissance au marché.

Les principaux acteurs du marché des actionneurs de véhicules électriques :

• Robert Bosch GMBH

• Continental SA

• HELLA GMBH AND CO. KGAA

• Johnson Électrique

• Stoneridge Inc

• Hitachi Automotive Systems, LTD.

• Borgwarner INC.

• Mahle GMBH

• Mitsubishi Electric Corporation

• Société Nidec

Aperçu du marché

Adoption croissante de véhicules économes en carburant

La demande croissante de systèmes électroniques avancés dans les véhicules est l’un des principaux moteurs du marché. De plus, la production croissante de véhicules et la préférence croissante pour une expérience de conduite fluide et un confort élevé stimulent la demande de différents types d’actionneurs. Actuellement, la plupart des véhicules légers sont bien équipés d’actionneurs mécaniques ou électriques. Leurs moteurs diesel consomment 10 à 20 % de carburant en moins car ils ont un fonctionnement plus efficace du moteur, tandis que les véhicules hybrides alimentés à l’essence ont une consommation de carburant plus faible. Le moteur du véhicule hybride fonctionne à son efficacité maximale et reçoit une quantité d’énergie du freinage par récupération, qui est déclenché à l’aide d’actionneurs.

Les segments et sous-sections du marché des actionneurs de véhicules électriques sont présentés ci-dessous :

Impact du Covid-19 et analyse globale –

• Par type (actionneur hydraulique, actionneur électrique et actionneur pneumatique), application (CVC, phares, freins, volet de calandre, rétroviseurs, capot, coffre et autres) et type de véhicule [véhicule électrique à batterie (BEV), plug-in Véhicule hybride (PHEV), véhicule électrique hybride (HEV) et véhicule électrique à pile à combustible (FCEV)]

Aperçu du marché basé sur les applications

En fonction des applications, le marché des actionneurs de véhicules électriques est segmenté en CVC, phares, freins, obturateur de gril, rétroviseurs, capot, coffre et autres. Les actionneurs linéaires sont le plus largement utilisés lorsqu’une partie d’un véhicule doit être abaissée, levée, ouverte ou fermée. Pour améliorer la sécurité des piétons, l’intégration d’actionneurs dans le véhicule se multiplie.

Aperçu du marché basé sur le type de véhicule

En fonction du type de véhicule, le marché des actionneurs de véhicule électrique est segmenté en véhicule électrique à batterie (BEV), véhicule hybride rechargeable (PHEV), véhicule électrique hybride (HEV) et véhicule électrique à pile à combustible (FCEV). Un véhicule électrique hybride (VHE) est un système complexe qui intègre des technologies électroniques, chimiques, mécaniques et thermodynamiques. Lorsqu’un HEV est en mouvement, le contrôle et les données sont transformés par divers ux.

Principaux points clés du marché des actionneurs de véhicules électriques

• Aperçu du marché des actionneurs de véhicules électriques

• Concurrence sur le marché des actionneurs de véhicules électriques

• Marché des actionneurs de véhicules électriques, revenus et tendance des prix

• Analyse du marché des actionneurs de véhicules électriques par application

• Profils d’entreprises et chiffres clés du marché des actionneurs de véhicules électriques

• Dynamique du marché

• Méthodologie et source de données

