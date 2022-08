Le marché des accessoires pour cheveux devrait gagner 46,60 milliards USD, tendances de l’industrie, croissance, part et analyse des prévisions mondiales d’ici 2029

Data Bridge Market Research dans son rapport intitulé Hair Accessories Market offre des informations complètes et des recherches détaillées sur ce marché. Le rapport couvre les facteurs clés qui propulsent la croissance du marché des accessoires pour cheveux, les opportunités lucratives inexploitées pour les fabricants, les dernières tendances et les derniers développements qui façonnent la croissance du marché et d’autres informations précieuses sur différents segments de marché.

Analyse et taille du marché

Les cheveux jouent un rôle essentiel dans l’amélioration de l’apparence. Des cheveux sains, brillants et soignés améliorent l’apparence d’un individu. En conséquence, les gens prennent soin de leurs cheveux, expérimentent différentes coiffures et accessoires pour avoir l’air attrayant. Les accessoires pour cheveux ne se limitent plus aux bandes et aux épingles. Il existe actuellement une grande variété d’accessoires pour cheveux disponibles sur le marché, en particulier pour les femmes, qui sont de grandes consommatrices d’accessoires pour cheveux.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des accessoires pour cheveux qui a augmenté d’une valeur de 18,29 milliards en 2021 et devrait atteindre la valeur de 46,60 milliards USD d’ici 2029, à un TCAC de 12,4 % au cours de la période de prévision 2022-2029. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, analyse des prix, analyse de la consommation de la production et comportement des consommateurs.

L’Amérique du Nord domine le marché des accessoires pour cheveux en raison de son pouvoir d’achat accru et de la demande de divers produits d’accessoires pour cheveux. En outre, la popularité croissante des célébrations d’Halloween augmente la préférence des consommateurs pour les accessoires pour cheveux tels que les perruques et les bandeaux, ce qui stimulera la croissance du marché des accessoires pour cheveux de la région au cours de la période de prévision.

Le marché des accessoires pour cheveux en Asie-Pacifique devrait se développer de manière significative en raison du besoin accru des consommateurs d’accessoires pour cheveux pour compléter leurs tenues en raison de l’évolution des tendances de la mode et de l’évolution des déclarations de style. En outre, les principaux acteurs clés devraient stimuler la croissance du marché des accessoires pour cheveux de la région dans les années à venir.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des changements dans la réglementation du marché qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Les principaux acteurs clés opérant sur le marché des accessoires pour cheveux comprennent:

L’oréal SA (France)

Revlon, Inc. (États-Unis)

Coty, Inc. (Royaume-Uni)

Vallée de l’Indus (Inde)

Combe Incorporated (États-Unis)

Hoyu Co., Ltd (Japon)

John Paul Mitchell Systems (États-Unis)

Couvrez votre gris (États-Unis)

Kao Corporation (Japon)

NATULIQUE ApS (Danemark)

Puig (Espagne)

Coty Inc. (États-Unis)

Kao Corporation (Japon)

The Estee Lauder Companies Inc. (États-Unis)

Oriflame Cosmetics AG (Suisse)

KOSE Corporation (Japon)

CHANEL (Royaume-Uni)

Analyse au niveau du pays du marché des accessoires pour cheveux:

Les pays couverts par le rapport sur le marché des accessoires pour cheveux sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, l’Allemagne, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse et la Turquie. , Russie, Reste de l’Europe en Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Arabie Saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA).

Le rapport marketing sur les accessoires pour cheveux fournit des informations spécifiques et à jour sur les demandes des consommateurs, leurs préférences et leurs idées sur le produit et leurs goûts variés pour un produit particulier. Cela aide à mieux planifier la stratégie de publicité et de promotion des ventes et aide également à prendre des décisions judicieuses. Le rapport représente une qualité de données d’études de marché qui a été réalisée avec des études de recherche transparentes. Grâce à l’utilisation appropriée et continue d’une excellente expérience de l’industrie, de solutions de talents, d’informations sur l’industrie et des derniers outils et technologies, le rapport a été généré.

Portée du marché mondial des accessoires pour cheveux

Le marché des accessoires pour cheveux est segmenté en fonction du produit, du matériau, du canal de distribution et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Par produit (clips et épingles, bandeaux, perruques et extensions, élastiques et cravates et autres)

Par matériau (cuir, PU, ​​tissu, plastiques, métal et autres)

Par canal de distribution (supermarchés et hypermarchés, magasins de détail multimarques, magasins généraux, vente au détail exclusive et en ligne)

Par utilisateur final (femmes et hommes)

Réponses aux questions clés dans le rapport :

Quels sont les cinq principaux acteurs du marché Accessoires pour cheveux ?

Comment le marché des accessoires pour cheveux va-t-il évoluer dans les cinq prochaines années ?

Quel produit et quelle application se tailleront la part du lion du marché des accessoires pour cheveux ?

Quels sont les moteurs et les contraintes du marché Accessoires pour cheveux?

Quel marché régional affichera la plus forte croissance ?

Quels seront le TCAC et la taille du marché Accessoires pour cheveux tout au long de la période de prévision ?

