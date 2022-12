Le marché des accessoires pour cheveux connaîtra une croissance substantielle avec un TCAC sain d’ici 2029, la taille, la part, les tendances, la croissance, les développements majeurs et les informations sur les concurrents

Marché mondial des accessoires pour cheveux, par produit (clips et épingles, bandeaux, perruques et extensions, élastiques et cravates et autres), matériau (cuir, PU, ​​tissu, plastique, métal et autres), canal de distribution (supermarchés et hypermarchés, multi- Magasins de détail de marque, magasins généraux, vente au détail exclusive et en ligne), utilisateur final (femmes et hommes) – Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2029

Analyse et taille du marché

Les cheveux jouent un rôle essentiel dans l’amélioration de l’apparence. Des cheveux sains, brillants et soignés améliorent l’apparence d’un individu. En conséquence, les gens prennent soin de leurs cheveux, expérimentent différentes coiffures et accessoirisent pour avoir l’air attrayant. Les accessoires pour cheveux ne se limitent plus aux bandes et aux épingles. Il existe actuellement une grande variété d’accessoires pour cheveux disponibles sur le marché, en particulier pour les femmes, qui sont de grandes consommatrices d’accessoires pour cheveux.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des accessoires pour cheveux qui a augmenté d’une valeur de 18,29 milliards en 2021 et devrait atteindre la valeur de 46,60 milliards USD d’ici 2029, à un TCAC de 12,4 % au cours de la période de prévision 2022-2029. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, l’analyse des prix, l’analyse de la consommation de la production et le comportement des consommateurs.

Portée du rapport et segmentation du marché

MÉTRIQUE DU RAPPORT DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de référence 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2014 – 2019) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliards USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Produit (Clips et Épingles, Bandeaux, Perruques et Extensions, Élastiques et Cravates et Autres), Matériel (Cuir, PU, ​​Tissu, Plastiques, Métal et Autres), Canal de Distribution (Supermarchés et Hypermarchés, Magasins de détail multimarques, Magasins généraux , vente au détail exclusive et en ligne), utilisateur final (femmes et hommes) Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud Acteurs du marché couverts L’oreal SA (France), Revlon, Inc. (États-Unis), Coty, Inc. (Royaume-Uni), Indus Valley (Inde), Combe Incorporated (États-Unis), Hoyu Co., Ltd (Japon), John Paul Mitchell Systems ( États-Unis), Cover Your Grey (États-Unis), Kao Corporation (Japon) et NATULIQUE ApS (Danemark) Puig (Espagne), Coty Inc. (États-Unis), Kao Corporation (Japon), The Estée Lauder Companies Inc. (États-Unis), Oriflame Cosmetics AG (Suisse), KOSÉ Corporation (Japon), CHANEL (Royaume-Uni) Des opportunités Modification des modes de vie, augmentation du revenu disponible, innovation des produits et activités de marketing stratégique intelligentes

Amélioration des produits et introduction de nouveaux produits innovants

Pour améliorer leur présence numérique globale, les principaux acteurs collaborent avec d’autres sites Web de commerce électronique populaires.

Définition du marché

Les accessoires pour cheveux sont fabriqués à partir de pierres faites de divers matériaux tels que le plastique, les métaux et le bois et sont agrémentés de rubans, de filets ou de fils. Les accessoires pour cheveux ont récemment gagné en popularité dans toutes les catégories d’âge et socio-économiques, et la mode peut aller des accessoires de base pour écolières aux modèles de défilés haut de gamme. La disponibilité d’accessoires capillaires haut de gamme et à bas prix a accru l’intérêt et l’utilisation des produits par les consommateurs.

Dynamique du marché des accessoires pour cheveux

Conducteurs

Les dernières tendances et l’influence des médias sociaux ont changé la perception du public des accessoires pour cheveux

La prise de conscience croissante des dernières tendances en matière d’accessoires pour cheveux propulse le marché des accessoires pour cheveux. Avec l’avènement des médias sociaux et des médias numériques, il y a eu une plus grande diffusion des tendances de la mode et des produits d’accessoires capillaires les plus récents sur le marché. Le nombre croissant d’interactions avec des célébrités par le biais de partenariats et de marques rémunérés, ainsi que le nombre croissant d’influenceurs sur les réseaux sociaux, ont changé la perception du public des accessoires pour cheveux grâce à des tutoriels, des vidéos de relooking et d’autres formes de médias numériques. L’expansion de l’industrie du commerce électronique aura également un impact significatif sur la croissance du marché des accessoires pour cheveux.

Amélioration continue du produit sur la conception et la qualité

Les principaux acteurs investissent dans des processus de fabrication mécaniques tels que la conception, le tissage, le lavage et la teinture pour améliorer la qualité du produit capillaire final et donner un aspect tendance et lisse aux cheveux. Les producteurs sont soucieux d’utiliser des produits chimiques et des conditionneurs de haute qualité afin de préserver les propriétés naturelles des matières premières utilisées dans divers produits capillaires. L’amélioration continue de la conception et de la qualité des produits devrait stimuler la croissance du marché.

Opportunité

Les progrès technologiques dans la production de produits en plastique, en tissu et en métal fabriqués en série permettront aux fabricants de produire plus de produits à moindre coût. Par rapport aux produits de luxe haut de gamme, les cheveux et les accessoires de mode fabriqués en série sont les principaux contributeurs à la croissance de l’industrie. De plus, la disponibilité de plusieurs produits capillaires dans l’industrie, tels que des épingles, des bandes et des clips ornementaux, sur le site Web de commerce électronique offrira des opportunités potentielles supplémentaires pour la croissance du marché des accessoires pour cheveux dans les années à venir.