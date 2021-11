Le marché des accessoires extérieurs automobiles atteindra une valeur estimée à 51,6 milliards de dollars américains d’ici la fin de 2029

Prévu pour atteindre les revenus de 51 milliards de dollars américains vers la fin de la période de prévision (2019-2029), le marché mondial des accessoires extérieurs automobiles affichera un TCAC stable. Un nouveau rapport de recherche suggère que l’accent croissant des propriétaires de véhicules sur l’esthétique de haute qualité, en plus de l’accent continu sur l’amélioration de la sécurité et des performances, contribuera de manière significative à la demande soutenue d’accessoires extérieurs automobiles dans un proche avenir.

Le rapport souligne que les entreprises de premier plan opérant dans les accessoires extérieurs automobiles privilégient les partenariats avec les leaders du commerce électronique. Ils envisagent même d’investir massivement dans des portails en ligne appartenant à des marques pour accroître leur clientèle dans un avenir prévisible. Celles-ci resteraient des tendances importantes qui façonneraient les stratégies de développement des acteurs du marché des accessoires extérieurs automobiles.

FAITS EN UN COUP D’IL

Entreprises : Curt Manufacturing LLC, Covercraft Industries, LLC, CAR MATE MFG. CO., LTD. ,Dee Zee, Inc,Eastman Chemical Company,Go Rhino,Hol-Mac Corporation,Lund International,Mont Blac Industri AB,N-Fab Inc.,Owens Products,Onki Corporation,Steelcraft,Thule Group AB,Westin Automotive,O’Reilly Pièces automobiles, États-Unis Réseau de pièces automobiles, Inc.

Couverture : toutes les principales zones géographiques et segments clés

Segments: marché des accessoires extérieurs automobiles segmenté par accessoires de voiture extérieurs, accessoires de voiture de tourisme, accessoires de voiture décoratifs, accessoires de voiture, accessoires d’automobile,

Géographies : Amérique du Nord (États-Unis, Canada), Amérique latine (Mexique, Brésil, Argentine, Chili, Pérou), Europe de l’Ouest (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, BENELUX, Nordique, Europe de l’Est), CEI et Russie, Asie -Pacifique (Chine, Inde, ASEAN, Corée du Sud), Japon, Moyen-Orient et Afrique (Pays du CCG, Afrique du Sud, Turquie, Iran, Israël)

ABSTRAIT-

Persistence Market Research (PMR) a récemment publié un rapport d’étude sur le marché mondial des accessoires extérieurs automobiles. Le rapport fournit une évaluation détaillée des principales dynamiques du marché telles que les moteurs, les tendances, les opportunités et les contraintes, ainsi que des informations détaillées sur la structure du marché des accessoires extérieurs automobiles. Ce rapport d’étude de marché présente des faits et des chiffres exclusifs sur la croissance du marché des accessoires extérieurs automobiles au cours de la période de prévision.

Les indicateurs clés de la croissance du marché, tels que l’analyse de la chaîne de valeur et la chaîne d’approvisionnement, le taux de croissance annuel composé (TCAC) et la croissance d’une année sur l’autre (Y-o-Y) du marché sont expliqués dans l’étude de PMR de manière complète. Ces informations peuvent aider les lecteurs à comprendre les projections quantitatives de développement du marché des accessoires extérieurs automobiles au cours de la période de prévision.

L’étude est pertinente pour les parties prenantes du marché des accessoires extérieurs automobiles, ainsi que pour les fabricants, les distributeurs, les fournisseurs et les investisseurs, car elle peut les aider à comprendre les stratégies applicables pour se développer sur le marché. Les parties prenantes, les investisseurs, les experts du secteur, les chercheurs et les journalistes, ainsi que les chercheurs commerciaux du marché des accessoires extérieurs automobiles peuvent tirer parti des informations et des statistiques présentées dans le rapport de recherche de PMR.

Le rapport comprend des faits et des chiffres liés aux facteurs macro et macroéconomiques qui ont un impact sur la croissance du marché des accessoires extérieurs automobiles. L’étude offre également des informations exploitables basées sur les tendances futures du marché des accessoires extérieurs automobiles. En outre, les acteurs régionaux et les nouveaux entrants sur le marché des accessoires extérieurs automobiles peuvent également utiliser les informations présentées dans ce rapport pour prendre des décisions commerciales et gagner du terrain sur le marché.

