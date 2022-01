Le marché des accessoires d’Électrochirurgie Connaît une croissance dynamique de 2 591 millions de dollars à CAGR +4 % avec les principaux acteurs clés Medtronic plc, Agilent Technologies, Waters Technologies Corporation, AB SCIEX

L’unité électrochirurgicale, ou bovie, est un dispositif chirurgical utilisé pour inciser les tissus, détruire les tissus par dessiccation et contrôler les saignements en provoquant la coagulation du sang. Crayon électrochirurgical alias Crayon de cautérisation est un dispositif médical utilisé pour fulgurer, coaguler, couper ou disséquer le tissu biologique par l’application de courant électrique. Il utilise un courant alternatif radiofréquence ou un CCFR. Les crayons ESU permettent aux chirurgiens de contrôler les paramètres de coupe et de coagulation à l’aide de boutons ou d’interrupteurs.

Le marché mondial des accessoires d’électrochirurgie était évalué à 2 591 millions de dollars en 2022 et devrait atteindre 3 784 millions de dollars à un TCAC de +4% de 2022 à 2027.

L’électrochirurgie est une technologie chirurgicale largement utilisée qui utilise un courant électrique à haute fréquence traversant les tissus pour couper ou cautériser ces tissus. Les UDE sont la source d’inflammation la plus courante dans les incendies chirurgicaux. L’électrochirurgie coupe extrêmement rapidement par rapport à un laser à diode. Lorsque le réglage est correct, l’hémostase est presque immédiate. En supposant que l’électrode est nettoyée fréquemment pendant le fonctionnement, la consistance de coupe, la vitesse et la profondeur des coupes sont très bonnes. Après la coupe, la plaie est presque indolore.

Acteurs clés –

Medtronic PLC, Olympus Corporation, Conmed Corporation, B. Braun Melsungen AG, Bovie Medical Corporation, Ethicon, Inc. (filiale de Johnson & Johnson), Erbe Elektromedizin GmbH, Applied Medical Resources Corporation, Integra Lifesciences Holdings Corporation, KLS Martin Group, Megadyne Medical Products, Inc., et Bowa-Electronic GmbH & Co. Kg.

L’électrochirurgie et ses accessoires utilisent des méthodes peu invasives qui réduisent la douleur, la perte de sang, les cicatrices et le séjour à l’hôpital. De tels avantages ont conduit à une forte demande de procédures électrochirurgicales. Les principaux acteurs du marché se concentrent sur les progrès technologiques, le développement de produits sophistiqués et les études de recherche en électrochirurgie contribuent fortement à la croissance du marché des accessoires d’électrochirurgie.

Le marché mondial des accessoires d’électrochirurgie est segmenté en fonction du type de produit, de l’application, de l’utilisateur final et de la région.

Par Type De Produit

• Électrode

• Crayon

* Coagulateurs d’Aspiration

* Interrupteurs au pied

* Autres

Par Application

• Orthopédie

• Laparoscopie

* Chirurgie ouverte

• Gastroentérologie

• Pulmonaire

• Cardiologie

* Autres

Par Utilisateur Final

• Hôpital

• Clinique

* Centres Chirurgicaux Ambulatoires

Par Région

* Amérique du Nord

* Amérique Latine

• Europe

* Asie-Pacifique

• Orient

• Afrique

Principales offres du rapport:

* Facteurs clés et opportunités: Analyse détaillée des facteurs moteurs et des opportunités dans différents segments pour l’élaboration de stratégies.

* Tendances et prévisions actuelles: Analyse complète des dernières tendances, du développement et des prévisions pour les prochaines années afin de prendre les prochaines étapes.

* Analyse segmentaire: Analyse de chaque segment et facteurs moteurs ainsi que les prévisions de revenus et l’analyse du taux de croissance.

* Analyse régionale: Une analyse approfondie de chaque région aide les acteurs du marché à concevoir des stratégies d’expansion et à faire un saut.

* Paysage concurrentiel: Informations détaillées sur chacun des principaux acteurs du marché pour définir un scénario concurrentiel et prendre des mesures en conséquence.

Table des Matières:

Chapitre 1 : Aperçu du Marché Mondial des Accessoires d’Électrochirurgie

Chapitre 2 : Analyse des Données de Marché

Chapitre 3 : Analyse des Données techniques

Chapitre 4 : Politique gouvernementale et nouvelles

Chapitre 5: Processus de Fabrication du Marché Mondial des Accessoires d’Électrochirurgie

et Structure des Coûts

Chapitre 6: Productions Offre Ventes Demande État du Marché et Prévisions

Chapitre 7 : Principaux fabricants

Chapitre 8: Analyse de l’industrie des flux Ascendants et Descendants Fournitures d’art

Chapitre 9 : Stratégie marketing

Chapitre 10: Tendance de développement du marché des accessoires d’électrochirurgie 2021-2027

Analyse

Chapitre 11 : Analyse de Faisabilité des Nouveaux Projets D’Investissement

