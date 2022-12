Le marché des abricots secs est témoin d’une croissance, d’une taille, d’une part, de tendances, de stratégies commerciales et de perspectives de revenus considérables d’ici 2029

« L’intensification de la concurrence a créé de nombreux défis pour les entreprises. Le rapport d’étude de marché sur les abricots secs est l’aspect clé pour surmonter ces défis et avancer rapidement dans l’industrie . Ce rapport de marché fournit à nos clients des données et des informations de premier ordre sur le marché. Il est précisément adapté à votre créneau et à vos besoins commerciaux.Le rapport influent sur le marché des abricots secs comprend une étude du potentiel de marché de chaque région en fonction du taux de croissance, des paramètres macroéconomiques, des modèles d’achat des consommateurs, des tendances futures possibles et des scénarios d’offre et de demande du marché. possible. .

Analyse du marché et aperçu du marché mondial des abricots secs

Data Bridge Market Research analyse que le marché mondial des abricots secs représentera 1 134,45 millions USD d’ici 2029, avec une croissance à un TCAC de 5,45 % au cours de la période de prévision 2022-2029. L’utilisation croissante des abricots comme casse-noix en raison de leurs avantages nutritionnels est un facteur de croissance du marché.

Les abricots secs sont des abricots secs qui ont été séchés et déshydratés à l’aide de séchoirs professionnels. Ils fournissent plus de nutriments nécessaires à un corps sain et aident à prévenir de nombreuses maladies. Les abricots secs sont riches en vitamines A, C, K et B, ainsi qu’en acides organiques tels que les acides citrique et malique. Les abricots secs sont également une bonne source de potassium et de caroténoïdes (vitamine A), en plus d’être riches en fibres et utilisés pour soulager la constipation. Il a une longue durée de vie et est facile à transporter. En raison de leur rapport fibre/volume élevé, ils sont parfois utilisés pour soulager la constipation ou provoquer la diarrhée.

La population végétalienne croissante et la sensibilisation croissante à la santé devraient stimuler le marché des abricots secs au cours de la période de prévision. De plus, l’adoption croissante d’un mode de vie sain et la demande croissante d’aliments qui répondent aux besoins en nutriments devraient stimuler le marché dans les années à venir. De plus, l’augmentation du revenu disponible et la préférence croissante des médecins pour les abricots secs, qui aident à prévenir de nombreuses maladies, la consommation du marché devrait dynamiser le marché au cours de la période de prévision.

De plus, des collations pratiques contenant des abricots secs devraient stimuler la demande du marché. Le revenu disponible des clients a augmenté, leur permettant d’acheter au hasard des fruits secs coûteux. En conséquence, l’augmentation du revenu disponible entraînera une hausse du marché des abricots secs.

D’autre part, la fluctuation des coûts des matières premières, la volatilité des stocks et l’instabilité politique dans les pays producteurs d’abricots devraient limiter la croissance du marché dans les années à venir. De plus, les coûts élevés associés aux abricots secs entraîneront davantage de problèmes de croissance au cours de la période de prévision.

Raison de l’achat

Obtenez une perspective véritablement mondiale avec le rapport le plus complet du marché couvrant 12 zones géographiques.

Découvrez comment le marché a été touché par le coronavirus et comment le marché est susceptible d’émerger et de se développer à mesure que l’impact du virus s’estompe.

Élaborer des stratégies régionales et nationales basées sur des données et des analyses régionales.

Découvrez la partie croissance de votre investissement.

Utilisez les données prévisionnelles et les moteurs et tendances qui façonnent le marché pour prendre l’avantage sur la concurrence.

Découvrez vos clients grâce aux dernières études de marché.

Comparez les performances avec les principaux concurrents.

Développez des stratégies supérieures en utilisant les relations entre les ensembles de données clés.

Idéal pour soutenir les présentations internes et externes avec des données et des analyses fiables et de haute qualité.

Les rapports sont mis à jour avec les dernières données et sont livrés dans les 6 à 8 jours ouvrables suivant la commande.

