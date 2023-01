Le marché de Trona devrait croître à un taux de 6,50 % jusqu’en 2028

Le marché de Trona devrait croître à un taux de croissance annuel composé de 6,50% pour la période de prévision de 2021 à 2028. Le rapport Data Bridge Market Research sur le marché de trona fournit une analyse et des informations concernant les divers facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la période de prévision tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché.

Trona est un type de minéral non marin riche en carbonate de sodium . La formule moléculaire du trona est Na2CO3NaHCO32H2O et est une poussière inodore, un solide brun clair ou un cristal. Trona est largement utilisé dans diverses applications industrielles telles que le contrôle de la pollution de l’air, les savons, les détergents, le verre, l’alimentation animale, l’exploitation minière, le papier et la pâte à papier et les métaux, entre autres, ainsi que dans le conditionnement de l’eau et les additifs alimentaires.



L’accessibilité du trona dans les mines, les applications industrielles étendues et la source concentrée de mines ont fortement influencé la croissance du marché du trona. Dans cette optique, le trona étant un produit non énergétique n’est pas directement affecté par les prix du pétrole et du gaz naturel et est largement utilisé dans diverses applications industrielles de la soude dans les détergents, le verre et les textiles qui agissent également comme un déterminant clé favorisant la croissance du marché du trona au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. De plus, l’adoption croissante ainsi que la demande croissante de carbonate de soude (carbonate de sodium) de l’industrie d’utilisation finale sont également positives impactant la croissance du marché du trona. Le principal facteur responsable de la croissance du marché est la pollution atmosphérique croissante qui stimule la demande de trona car elle élimine l’acide chlorhydrique, les oxydes de soufre et l’acide fluorhydrique des émissions de gaz combustible. A côté de cela, la demande toujours croissante des fabricants de verre fait également prospérer la croissance du marché du trona. Cependant, la hausse des coûts de fabrication dans la verrerie,marché du trona.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Trona

Le paysage concurrentiel du marché Trona fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché du trona.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché du trona sont FMC Corporation, Ciner Resources Corporation, OCI Company Ltd., ANSAC, Searles Valley Minerals Inc., Tata Chemicals Ltd., Genesis Energy, LP, Eti Soda Elektrik et Solvay, entre autres entreprises nationales et acteurs mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

En outre, les réglementations gouvernementales strictes en matière de contrôle de la pollution de l’air et des activités de R&D et d’augmentation de l’utilisation des systèmes FGD offriront en outre une variété d’opportunités de croissance pour le marché du trona au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.

Ce rapport sur le marché de trona fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché de trona, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’ analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Portée du marché mondial de Trona et taille du marché

Le marché de Trona est segmenté en fonction du type, de l’utilisation fonctionnelle, de l’application et de l’utilisation finale. La croissance parmi les différents segments vous aide à acquérir les connaissances liées aux différents facteurs de croissance qui devraient prévaloir sur le marché et à formuler différentes stratégies pour vous aider à identifier les principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type, le marché du trona est segmenté en naturel et synthétique .

Sur la base de l’utilisation fonctionnelle, le marché du trona est segmenté en sels de bain, traitement de l’eau, agent de nettoyage et agent adoucissant.

Le segment d’application du marché du trona est segmenté en carbonate de sodium, aliments pour animaux et contrôle de la pollution atmosphérique.

Sur la base de l’utilisation finale, le marché du trona est segmenté en produits chimiques, métaux et mines, papier et pâte à papier, aliments pour animaux et autres.

Analyse au niveau du pays du marché de Trona

Le marché Trona est analysé et la taille du marché, les informations sur le volume sont fournies par pays, type, utilisation fonctionnelle, application et utilisation finale, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport de marché sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, l’Inde, le Sud Corée, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique ( MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), du Brésil, de l’Argentine et du reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord est en tête du marché du trona en raison de l’utilisation croissante du trona pour la production de carbonate de soude et d’applications environnementales dans cette région. L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative par rapport aux prévisions de 2021 à 2028 en raison de la présence de logements abordables et d’infrastructures sociales dans cette région particulière.

