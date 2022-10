Le marché de l’oxygénothérapie hyperbare (OHB) devrait subir un TCAC de 9,40 % au cours de la période de prévision 2022 à 2029

Une étude de recherche qualitative réalisée par la base de données de 350 pages de Data Bridge Market Research, intitulée « Marché mondial de l’oxygénothérapie hyperbare (OHB) » avec plus de 100 tableaux de données de marché, camemberts, graphiques et figures répartis sur des pages et une analyse détaillée facile à comprendre.

Un rapport de recherche international sur le marché mondial de l’oxygénothérapie hyperbare (OHB) est construit en gardant à l’esprit toutes les nécessités des entreprises nécessaires à la réussite de la croissance de leur entreprise. Ce rapport d’étude de marché prédit la taille du marché en ce qui concerne les informations sur les revenus des principaux détaillants, le développement de l’industrie en amont et en aval, les progrès de l’industrie, les entreprises clés, ainsi que les segments de marché et les applications. Les objectifs de la recherche marketing sont gardés à l’esprit lors de la préparation du document crédible sur le marché mondial de l’oxygénothérapie hyperbare (OHB) . L’étude de segmentation du marché est réalisée en termes de marchés couverts, d’étendue géographique, d’années considérées pour l’étude, de devise et de prix.

Data Bridge Market Research analyse que le marché de l’oxygénothérapie hyperbare (HBOT), qui était de 3,39 milliards USD en 2021, monterait en flèche jusqu’à 6,96 milliards USD d’ici 2029, et devrait subir un TCAC de 9,40 % au cours de la période de prévision 2022 à 2029 En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend également une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, analyse du pipeline, analyse des prix et cadre réglementaire.

Développement récent

En novembre 2019, lors du salon MEDICA en Allemagne, AHA Hyperbarics GmbH a dévoilé le système hyperbare AHA Flex V2. Le système hyperbare AHA Flex V2 est utilisé pour traiter les ulcères du pied diabétique, les blessures par écrasement et les atteintes cérébrovasculaires (IVC). Cet appareil alimenté par le réseau, qui se compose de deux sacs, fonctionne sur une barre de 2,0.

En février 2020, le segment hyperbare d’Environmental Tectonics Corporation Biomedical Systems a été acheté par Perry Baromedical Corporation. Perry Baromedical Corporation a élargi et pénétré les marchés de la région Asie-Pacifique grâce à cette acquisition. De plus, l’acquisition a amélioré la base installée tant au niveau national qu’international.

Définition du marché

Un dispositif médical appelé oxygénothérapie hyperbare (HBOT) fournit la quantité idéale d’oxygène aux tissus du corps lorsque l’atmosphère est à haute pression. Cette procédure médicale augmente la pression atmosphérique deux à trois fois supérieure à la pression atmosphérique normale. En conséquence, le sang porteur d’oxygène aide le corps à lutter contre les bactéries et autres hôtes indésirables en favorisant la guérison. Cette procédure médicale est utilisée pour traiter les plaies liées aux radiations, les bulles d’air des vaisseaux sanguins et de nombreuses autres infections dangereuses comme le diabète.

Dynamique du marché de l’oxygénothérapie hyperbare (OHB)

Conducteurs

Augmentation du nombre de patients diabétiques

L’augmentation de la demande d’appareils d’oxygénothérapie hyperbare correspond à l’augmentation du nombre de patients diabétiques dans le monde. En conséquence, le marché aura une tendance à la hausse au fil du temps. De plus, le marché devrait croître à mesure que le tourisme médical augmente. Le soutien et l’investissement du gouvernement dans les facteurs de croissance du secteur de la santé ne peuvent être ignorés pour l’augmentation de la demande. De plus, cette technique est maintenant utilisée pour traiter les patients atteints de cancer ainsi que les personnes atteintes de lésions cérébrales.

Sensibiliser les patients à l’OHB

Le marché devrait croître plus rapidement que la moyenne en raison de la prévalence accrue du diabète. D’un autre côté, la sensibilisation des patients à l’OTH peut favoriser l’expansion du marché. L’augmentation des cas de plaies chroniques pourrait également alimenter l’expansion du marché au cours de la période de prévision.

Hausse de la population gériatrique

Les taux de prévalence croissants de troubles du mode de vie tels que le diabète et l’obésité, l’augmentation des dépenses de santé et l’industrie du diagnostic en croissance rapide sont à l’origine de l’expansion du marché de l’oxygénothérapie hyperbare (OHB).

Opportunités

Le marché HBOT étend ses applications en raison de l’escalade des développements technologiques. Par exemple, ses utilisations dans le traitement du SIDA, de la maladie de Parkinson, de la maladie d’Alzheimer, de la sclérose en plaques et d’autres affections pourraient accroître l’expansion du marché.

Contraintes/Défis

Le prix exorbitant de l’ensemble de la configuration entraverait l’expansion du marché de HBOT. Le manque de connaissances concernant ces systèmes peut également constituer un obstacle à l’expansion de ce secteur. Les effets négatifs potentiels du médicament constituent une autre contrainte du marché. Ceux-ci incluent des anomalies visuelles, des problèmes de sinus, une privation d’oxygène, etc.

Ce rapport sur le marché de l’oxygénothérapie hyperbare (OHB) fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes , changements dans la réglementation du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché de l’oxygénothérapie hyperbare (OHB), contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Impact du COVID-19 sur le marché de l’oxygénothérapie hyperbare (OHB)

L’épidémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur la société et l’économie. La pandémie a eu un impact sur les chaînes d’approvisionnement et les chaînes de valeur de nombreuses organisations. Le marché des cliniques proposant un traitement à l’oxygène hyperbare (OHB) ne fait pas exception. L’impact de la pandémie de COVID-19 sera examiné sur la base de l’ensemble de l’industrie, en tenant compte à la fois des points de vue de la demande et de l’offre. Les conséquences de la pandémie seraient recherchées et examinées pour les situations à court et à long terme.

Portée du marché mondial de l’oxygénothérapie hyperbare (OHB)

Le marché de l’oxygénothérapie hyperbare (OHB) est segmenté en fonction du type de produit, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Produit

OHB monoplace

OHB topique

OHB multiplace

Application

Cicatrisation des plaies

Mal de décompression

Traitement des infections

Embolie gazeuse

Les autres

Utilisation finale

Hôpitaux

Cliniques

Centres de chirurgie ambulatoire

Les autres

Analyse régionale / aperçu du marché de l’oxygénothérapie hyperbare (OHB)

Le marché de l’oxygénothérapie hyperbare (OHB) est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type de produit, application et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de l’oxygénothérapie hyperbare (HBOT) sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine. , Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), du Brésil, de l’Argentine et du reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord détient la majeure partie du marché de l’oxygénothérapie hyperbare (OHB) en raison de la présence de concurrents dont les avancées technologiques sont la principale raison de la croissance continue.

L’Asie-Pacifique semble prometteuse et présenterait donc le TCAC le plus élevé, en raison du nombre croissant de patients atteints de maladies aiguës et chroniques et d’autres problèmes de santé comme le diabète, l’asthme, etc.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de l’oxygénothérapie hyperbare (OHB)

Le paysage concurrentiel du marché de l’oxygénothérapie hyperbare (OHB) fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché de l’oxygénothérapie hyperbare (OHB).

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de l’oxygénothérapie hyperbare (OHB) sont :

Perry Baromedical (États-Unis)

Sechrist Industries, Inc. (États-Unis)

Tekna Hyperbaric (Inde)

Pan America Hyperbarics, Inc. (États-Unis)

HAUX-LIFE-SUPPORT (Allemagne)

PCCI (France)

Hipertech Electronics Inc. (États-Unis)

Sosgroup (États-Unis)

HEARMEC (France)

OxyHealth (États-Unis)

Environmental Tectonics Corporation (États-Unis)

IHC Merwede Holding BV (Pays-Bas)

Génie biomédical avancé (Japon)

Airox Technologies Private Limited (Inde)

Biovision Healthcare (Inde)

Centre de santé hyperbare de Richmond (Canada)

Universe Surgical Equipment Co. (Inde)

