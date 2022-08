Le marché de l’orthodontie invisible devrait atteindre 13 673,64 millions USD au cours de la période de prévision jusqu’en 2029, avec un TCAC de 12,6 %

Le marché mondial de l’orthodontie invisible fournit des détails sur les parts de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits Pour comprendre l’analyse et les scénarios de marché, contactez-nous pour les profils d’analystes et notre équipe vous aidera à créer des solutions d’impact sur les revenus pour atteindre vos objectifs souhaités.​​​

Le marché mondial de l’orthodontie invisible devrait passer de 5 283,15 millions USD en 2021 à 13 673,64 millions USD en 2029, avec un TCAC de 12,6 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. La demande croissante d’apparence esthétique stimule davantage la demande de traitement orthodontique dans le monde entier. Par conséquent, la prévalence croissante de la malocclusion est un moteur de la croissance du marché de l’orthodontie invisible.

La forte incidence des maladies dentaires dans le monde et la tendance croissante à la correction des déformations dentaires devraient être les moteurs de la croissance du marché mondial de l’orthodontie invisible. Les développements dans le secteur dentaire ont conduit des organisations privées et publiques à organiser des programmes de sensibilisation et à effectuer des examens dentaires, augmentant encore la demande du marché pour le produit. Cependant, le coût élevé de l’orthodontie invisible a limité sa croissance sur le marché. Les principaux acteurs du marché augmentent leurs investissements dans la recherche et le développement pour lancer de nouveaux produits et services, ce qui offre une opportunité de croissance du marché. La demande sur le marché de l’orthodontie invisible augmente et les fournisseurs sont désormais plus attentifs, ils développent et lancent de nouveaux produits sur le marché de l’orthodontie invisible. Ces décisions relancent in fine la croissance du marché de l’orthodontie invisible. Cependant, des réglementations gouvernementales strictes peuvent devenir un défi pour la croissance du marché.

Étendue du marché mondial de l’orthodontie invisible et taille du marché

Le marché mondial de l’orthodontie invisible est segmenté en cinq segments remarquables basés sur les produits et services, les groupes d’âge, les applications, les utilisateurs finaux et les canaux de distribution.

Sur la base des produits et services, le marché mondial de l’orthodontie invisible est segmenté en produits et services. Les produits sont segmentés en gouttières transparentes, accolades en céramique, dispositifs de retenue transparents et accolades linguales. Le segment de produits devrait dominer le marché mondial de l’orthodontie invisible d’ici 2022 en raison de la demande croissante du marché pour l’orthodontie transparente.

Sur la base du groupe d’âge, le marché mondial de l’orthodontie invisible est segmenté en enfants, adultes et adolescents. Les segments pédiatrique, adulte et adolescent sont en outre segmentés en gouttières transparentes, accolades en céramique, dispositifs de retenue transparents et accolades linguales. Le segment adulte devrait dominer le marché mondial de l’orthodontie invisible d’ici 2022 en raison de la demande croissante de traitement orthodontique invisible chez les adultes.

Sur la base de l’application, le marché mondial de l’orthodontie invisible est segmenté en encombrés, espacement excessif, malocclusion et autres. Chaque domaine d’application est subdivisé en gouttières transparentes, accolades en céramique, gouttières transparentes et accolades linguales. D’ici 2022, la malocclusion devrait dominer le marché mondial de l’orthodontie invisible en raison de l’application croissante de l’orthodontie invisible pour traiter la malocclusion.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché mondial de l’orthodontie invisible est segmenté en hôpitaux, cliniques dentaires, cliniques d’orthodontie et autres. D’ici 2022, le segment hospitalier parmi les utilisateurs finaux dominera le marché car les hôpitaux disposent de toutes les installations nécessaires pour traiter les patients.

Sur la base du canal de distribution, le marché mondial de l’orthodontie invisible est segmenté en ventes directes et distributeurs tiers. Le segment de la vente directe du canal de distribution dominera le marché d’ici 2022 en raison de la demande croissante des cliniques dentaires et des hôpitaux.

Analyse au niveau national du marché de l’orthodontie invisible

Analyser le marché de l’orthodontie invisible et fournir des informations sur la taille du marché par produit et service, groupe d’âge, application, utilisateur final et canal de distribution. Les pays couverts par le rapport sur le marché mondial de l’orthodontie invisible sont les États-Unis, le Canada et le Mexique, l’Allemagne, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, la Russie, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Turquie et le reste de l’Europe, la Chine, le Japon, l’Inde et l’Australie. , Corée du Sud, Singapour, Thaïlande, Malaisie, Indonésie, Philippines et reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, Colombie et reste de l’Amérique du Sud, Afrique du Sud et reste du Moyen-Orient et Afrique.

L’Amérique du Nord dominera en 2022 en raison de la présence de grands acteurs du marché sur le plus grand marché de consommation avec un PIB élevé en raison de la montée des maladies dentaires et de l’introduction de traitements orthodontiques invisibles technologiquement avancés. Le marché américain de l’orthodontie invisible devrait croître en raison de l’introduction de divers produits orthodontiques invisibles et de la sensibilisation croissante aux bonnes pratiques bucco-dentaires. Le Royaume-Uni devrait se développer sur le marché de l’orthodontie invisible en raison des avancées technologiques en dentisterie esthétique. La Chine devrait croître sur le marché de l’orthodontie invisible en raison de la prise de conscience croissante de l’apparence esthétique et des décisions stratégiques prises par les acteurs du marché.

La section pays du rapport fournit également les influenceurs individuels du marché et les changements réglementaires du marché intérieur affectant les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, le comportement réglementaire et les tarifs d’importation et d’exportation sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prédire les conditions du marché dans chaque pays. De plus, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis dus à la concurrence intense ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente est pris en compte lors de l’analyse prédictive des données nationales.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Orthodontie invisible

Le paysage concurrentiel du marché Orthodontie invisible fournit des détails sur les concurrents. Les détails incluent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouveaux plans de marché, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, le pipeline de produits pilotes, les approbations de produits, les brevets, l’étendue et le souffle du produit, Avantages de l’application , courbe de ligne de vie de la technologie. Les points de données fournis ci-dessus concernent uniquement l’accent mis par la société sur le marché de l’orthodontie invisible.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché mondial de l’orthodontie invisible comprennent 3M, Candid Care Co., Henry Schein Orthodontics (une filiale de Henry Schein, Inc.), TP Orthodontics, Inc., G&H Orthodontics, Great Lakes Dental Technologies, DynaFlex, American Orthodontics, Align Technology, Inc., Rocky Mountain Orthodontics, DB Orthodontics, Ortho-Care (UK) Ltd, FORESTADENT – Bernhard Foerster GmbH, DENTAURUM GmbH & Co. KG, ALIGNERCO, Institut Straumann AG, Ormco Corporation (une filiale d’Envista Company) ), Dentsply Sirona, SmileDirectClub, SMILE2IMPRESS SL, Sunshine Smile GmbH, Straight Teeth Direct, Wondersmile et Dr Smile Dental Clinic, etc.

