Le marché de l’ortho-xylène devrait croître à un TCAC de 5,76 % avec une croissance énorme des bénéfices, les dernières tendances et les prévisions jusqu’en 2028

Le marché de l’ ortho-xylène devrait croître à un taux de 5,76 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 . Le rapport d’étude de marché Data Bridge sur le marché de l’ortho-xylène fournit une analyse et des informations sur divers facteurs qui devraient prévaloir. période de prévision tout en fournissant leur impact sur la croissance du marché. L’essor de l’industrie de la construction accélère la croissance du marché de l’ortho-xylène.

Le xylène est un produit pétrochimique fabriqué par des procédés de reformage catalytique et de carbonisation du charbon, qui est ensuite utilisé pour fabriquer du coke de carburant. Ils sont également utilisés comme solvants dans plusieurs industries et technologies médicales. Le xylène est naturellement présent dans le charbon et le goudron de bois, entre autres. L’éthylène est l’isomère commercial du xylène. C’est un hydrocarbure à base de benzène avec deux substituants méthyle sur son cycle aromatique.

Le principal facteur qui devrait stimuler la croissance du marché de l’ortho-xylène au cours de la période de prévision est la demande croissante en tant que transition vers la fabrication de PVC. En outre, l’augmentation de l’utilisation généralisée de l’ortho-xylène dans les industries de la peinture et des adhésifs propulse davantage la croissance du marché de l’ortho-xylène. En outre, le développement rapide de l’industrie automobile devrait encore accélérer la croissance du marché de l’ortho-xylène.

D’autre part, l’utilisation de naphtalène dans la fabrication d’anhydride phtalique (AP) et des directives strictes sur l’utilisation de l’éthylène devraient encore entraver la croissance du marché de l’ortho-xylène au fil du temps. En outre, l’essor de l’industrie des revêtements et des adhésifs offrira davantage d’opportunités potentielles pour la croissance du marché de l’ortho-xylène dans les années à venir. Cependant, les effets secondaires neurologiques nocifs de l’ortho-xylène pourraient encore remettre en question la croissance du marché de l’ortho-xylène dans un proche avenir.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Ortho-xylène

Le paysage concurrentiel du marché Ortho-xylène fournit des informations détaillées sur les concurrents. Les détails incluent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouveaux plans de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, l’étendue et la portée des produits, la dominance des applications. Les points de données fournis ci-dessus ne concernent que le marché de l’ortho-xylène sur lequel la société se concentre.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché de l’ortho-xylène sont Braskem, Formosa Chemicals & Fiber Corp, Reliance Industries Limited, Exxon Mobil Corporation., Flint Hills Resources, SK Global Chemical Co. Ltd., Honeywell International Inc., Puritan Products, LOTTE Chemical CORPORATION , MP Biomedicals, Nutan Chemicals, PTT Global Chemical Public Company Limited, Merck KGaA, Tokyo Chemical Industry Co., Ltd., Doe & Ingalls, Sonoco Products Company, Total, Gadiv Petrochemical Industries Ltd, Cepsa, Royal Dutch Shell plc, entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent l’avantage concurrentiel et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

Ce rapport sur le marché de l’ortho-xylène détaille les développements récents, les réglementations commerciales, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et local, analyse les opportunités dans les segments de revenus émergents, les réglementations en évolution du marché, la croissance stratégique du marché Analyse, taille du marché, croissance du marché de la catégorie, niche et dominance des applications, approbation du produit, lancement du produit, expansion géographique, innovation technologique du marché. Pour plus d’informations sur le marché de l’ortho-xylène, contactez Data Bridge Market Research pour les profils d’analystes et notre équipe vous aidera à prendre des décisions de marché éclairées pour la croissance du marché.

Étendue du marché de l’ ortho-xylène et taille du marché

Le marché de l’ortho-xylène est segmenté en fonction des industries d’application et d’utilisation finale. La croissance entre différents segments vous aide à acquérir des connaissances sur les différents facteurs de croissance qui devraient prévaloir sur le marché et à développer différentes stratégies pour vous aider à identifier les différences dans les principaux domaines d’application et les marchés cibles.

Sur la base de l’application, le marché de l’ortho-xylène est segmenté en anhydride phtalique, fongicides, herbicides, additifs lubrifiants et autres. L’anhydride phtalique est en outre subdivisé en résines alkydes, résines polyester, plastifiants, etc.

Sur la base des industries d’utilisation finale, le marché de l’ortho-xylène est segmenté en automobile, bâtiment et construction, peintures et revêtements, aérospatiale et défense, marine, électricité et électronique, agrochimie, pétrole et gaz, produits chimiques et autres. Les véhicules sont subdivisés en voitures particulières, véhicules utilitaires, etc. Le bâtiment et la construction sont subdivisés en résidentiel, commercial, industriel et autre. L’aérospatiale et la défense sont en outre segmentées en commercial, militaire et autres. L’océan est subdivisé en navires de fret, de passagers, de ravitaillement, etc. Les produits agrochimiques sont subdivisés en pesticides, désinfectants, etc.

Les auteurs du rapport analysent les régions en développement et développées qui sont prises en compte pour la recherche et l’analyse du marché h mondial. La section d’analyse régionale du rapport mène des recherches approfondies sur l’industrie o-xylène dans différentes régions et pays pour aider les acteurs à formuler des stratégies d’expansion efficaces.

Analyse régionale: Le rapport étudie en outre les modèles de production et de consommation, les importations / exportations, le rapport offre / demande, la génération de revenus, la part de marché et la taille du marché Ortho-Xylène dans des régions clés du monde et la présence d’acteurs clés dans la région. . Le rapport ortho-xylène couvre également les plans d’expansion entrepris par les entreprises de la région dans la section Analyse régionale. L’analyse régionale du marché comprend des informations sur la production, le volume et le modèle de consommation, les revenus et le taux de croissance au cours de la période de prévision.

Sur la base de l’analyse régionale, le marché est principalement réparti dans les zones géographiques clés suivantes:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée, Australie, reste de l’Asie-Pacifique)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

