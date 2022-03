Le marché de l’orchestration des flux de travail devrait atteindre 81,66 milliards de dollars d’ici 2026

Les initiatives de transformation numérique dans différentes industries d’utilisateurs finaux, la demande croissante de rationalisation des processus métier et l’efficacité de l’orchestration des flux de travail pour améliorer la productivité des entreprises stimulent le marché de l’orchestration des flux de travail.

Taille du marché de l’orchestration des flux de travail – 15,89 milliards USD en 2018, croissance du marché – TCAC de 23,9%, tendances du marché – L’augmentation de la demande de transformation numérique

Le marché mondial de l’orchestration des flux de travail devrait atteindre 81,66 milliards USD d’ici 2026, selon un nouveau rapport de Rapports et données. L’orchestration se produit lorsque les organisations informatiques visent à automatiser plusieurs opérations interdépendantes pour prendre en charge un seul résultat. Il s’agit d’un processus complexe qui nécessite une coordination et une planification efficaces entre les responsables informatiques. Le marché de l’orchestration des flux de travail devrait connaître un taux de croissance considérable au cours de la période de prévision. Les principaux facteurs contribuant à la croissance du marché sont la demande croissante de rationalisation des processus métier, les initiatives de transformation numérique dans différents secteurs d’utilisateurs finaux et l’efficacité de l’orchestration des flux de travail pour améliorer la productivité de l’entreprise. L’accent continu mis par les industries des utilisateurs finaux sur l’obtention d’une avance concurrentielle a accru l’acceptation et le déploiement des solutions d’orchestration des flux de travail, ce qui propulse la croissance du marché.

En plus des facteurs spécifiés, divers avantages associés à l’orchestration des flux de travail permettent également de stimuler la croissance du marché. Les avantages notables dans ce contexte sont la minimisation des erreurs d’organisation et l’amélioration de la vitesse opérationnelle. Grâce à l’intégration de l’orchestration des flux de travail, les tâches de routine peuvent être automatisées, ce qui réduit le nombre d’erreurs et améliore l’efficacité du personnel informatique. La présence de ces avantages entraîne une demande accrue d’orchestration des flux de travail parmi les industries des utilisateurs finaux, ce qui affecte positivement la croissance du marché. L’accent continu mis par les utilisateurs finaux sur le lancement de nouveaux produits contribue également à l’expansion du marché. L’un de ces lancements est Azure Automation Services, qui a été lancé par Microsoft, un acteur clé du marché. Dans le cadre de ce nouveau lancement, l’orchestration, l’intégration et l’automatisation de l’environnement organisationnel deviennent beaucoup plus efficaces et faciles.

En ce qui concerne la région, l’Europe détient la deuxième plus grande part de marché sur le marché de l’orchestration des flux de travail. La domination du marché de la région est le résultat de la présence d’éminents éditeurs de logiciels professionnels et de fournisseurs de systèmes d’information dans cette région.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent que le

marché de l’orchestration des flux de travail détenait une part de marché de USD 15,89 milliards en 2018, avec un taux de croissance de 23,9% au cours de la période de prévision.

Dans le contexte du Type, le segment Cloud Orchestration a généré le chiffre d’affaires le plus élevé de 5,56 milliards USD en 2018 avec un TCAC de 24,3 % au cours de la période de prévision. Divers avantages associés à Cloud Orchestration, tels que l’amélioration des performances organisationnelles, la réduction des temps d’arrêt de l’entreprise, l’augmentation de la productivité organisationnelle et la réduction des coûts opérationnels, se traduisent par une préférence accrue. La préférence accrue et la popularité croissante de l’orchestration Cloud parmi les industries des utilisateurs finaux contribuent aux revenus générés par le segment.

En ce qui concerne les solutions, le segment de la connectivité et de l’intégration domine le marché, générant le chiffre d’affaires le plus élevé de 6,20 milliards USD en 2018 avec un TCAC de 24,3 % au cours de la période de prévision. L’application étendue de solutions d’orchestration de flux de travail pour connecter des applications et des systèmes entre différents départements organisationnels se traduit par un taux de déploiement élevé de solutions de connectivité et d’intégration. Ainsi, le taux de déploiement élevé des solutions de connectivité et d’intégration contribue aux revenus générés par ce segment.

Dans le contexte de la taille de l’organisation, le segment des grandes entreprises domine le marché, occupant une plus grande part de marché de 78,0 % en 2018, avec un taux de croissance de 15,7 % au cours de la période de prévision. La domination du marché de ce segment est le résultat d’un flux de travail étendu, de processus commerciaux complexes dans ce type d’entreprise et du besoin associé de rationaliser les processus commerciaux pour améliorer le fonctionnement de cette entreprise. La nécessité de rationaliser les processus métier dans ce type d’entreprise entraîne une forte demande et un déploiement d’orchestration des flux de travail qui contribue à la part de marché du segment.

En ce qui concerne les utilisateurs finaux, le segment informatique et télécommunications occupait la plus grande part de marché de 20,0 % en 2018, avec le TCAC le plus rapide de 24,8 % au cours de la période de prévision. La part de marché détenue par le segment informatique et télécommunications est le résultat du taux de déploiement élevé des systèmes de support aux entreprises basés sur le cloud, de l’accent mis sur l’amélioration des services clients et de la réduction de la charge de travail manuelle dans l’industrie informatique et des télécommunications. La préférence croissante pour la réduction de la charge de travail manuelle et l’amélioration du service client dans le secteur de l’informatique et des télécommunications a entraîné l’intégration rapide de l’orchestration des flux de travail qui contribue à la part de marché et au taux de croissance du segment.

En ce qui concerne la région, l’Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus rapide de 26,4 % au cours de la période de prévision. Des facteurs tels que l’augmentation de la transformation numérique et le besoin croissant de traitement de volumes de données élevés contribuent à la croissance du marché dans cette région.

Les principaux participants sont IBM, Microsoft, Oracle, Cisco Systems, CA Technologies, Bmc Software, Arvato AG, Ayehu Software Technologies, Dalet SA , et ServiceNow.

Aux fins de ce rapport, Reports and Data a segmenté le marché mondial de l’orchestration des flux de travail en fonction du type, des solutions, de la taille de l’organisation, des utilisateurs finaux et de la région :

type Outlook (revenu, milliards USD ; 2020-2026)

Orchestration des processus métier

Cloud Orchestration

Gestion du réseau

centre de données Solutions d’orchestration de

la sécurité

Type Perspectives (Revenus, milliards USD ; 2020-2026)

Interface visuelle

Échelle et performances

Connectivité et intégration

Contenu

prédéfini Automatisation des processus

Taille de l’organisation Type Perspectives (Revenus, milliards USD ; 2020-2026)

Grandes entreprises

petites et moyennes entreprises

(chiffre d’affaires, milliards USD ; 2020-2026)

Banque, services financiers et assurances [BFSI]

Informatique et télécommunications

Commerce électronique, biens de consommation et de vente au détail

Médias et divertissement

Fabrication et automobile

Secteur public

Santé & Pharmaceutical

Travel & Hospitality

Autres

Perspectives régionales (chiffre d’affaires, millions USD ; 2020-2026)

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

MEA

Lati n Amérique

