Le marché de l’orchestration de conteneurs devrait atteindre 1 416,2 millions USD d’ici 2026

La demande croissante de services d’orchestration de conteneurs d’applications basés sur le Web dans les PME de l’informatique, de la BFSI et du commerce électronique, associée à des investissements élevés dans la R&D de l’orchestration de conteneurs, alimente la croissance du marché.

Taille du marché de l’orchestration de conteneurs – 302,2 millions USD en 2018, croissance du marché – TCAC de 21,2%, tendances du marché – Augmentation de la demande d’orchestration de conteneurs basée sur le Web dans les secteurs de l’informatique, de la BFSI et du commerce électronique pour augmenter la productivité dans le flux de travail backend .

Le marché mondial orchestration de conteneurs devrait atteindre 1 416,2 millions USD d’ici 2026, selon un nouveau rapport de Reports and Data. L’orchestration de conteneurs est le processus de gestion et de planification du travail de conteneurs d’applications individuels basés sur des micro-services pour tous les clusters de données distincts, sans impliquer aucune main-d’œuvre. La configuration des applications, la mise à l’échelle du conteneur par rapport à des charges de travail d’applications également groupées et rationalisées en fonction de l’architecture, et le partitionnement de chaque conteneur sont quelques-uns des secteurs verticaux les plus importants des moteurs d’orchestration de conteneurs. Le marché mondial se développe principalement car toutes les industries s’orientent lentement vers l’adaptation de la quantité minimale d’implication manuelle et la rationalisation des applications sur un moteur automatisé afin d’atteindre un débit étendu dans un délai réduit. L’évolution des services bancaires avec la banque numérique a obligé les opérations internes à s’automatiser afin d’éliminer les risques d’inexactitudes dans les secteurs BFSI.

L’APAC devrait atteindre la croissance la plus rapide d’environ 28,1 % au cours de la période 2019-2026, en raison d’une augmentation de l’adoption des services d’orchestration des conteneurs d’applications dans les PME et les grandes entreprises dans tous les secteurs verticaux de l’industrie dans des pays comme la Chine, Singapour et l’Inde. L’Amérique du Nord détient la part de marché la plus élevée d’environ 37,9% en 2018 en raison du taux prodigieux de mise en œuvre des services d’automatisation dans le flux de production, en particulier dans les conglomérats.

Les principaux participants sont Microsoft Corporation, Oracle, Red Hat, Amazon Web Services, Inc., Google, SUSE, Critical Stack, Inc., Giant Swarm, Cloudify et Kontena.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent que

les plates-formes des conteneurs largement déployés orchestrent et planifient le travail de divers conteneurs spécifiques pour les applications avec un processus automatisé basé sur le micro -services au sein de plusieurs clusters. Les plates-formes sont généralement basées sur plusieurs versions open source, à savoir Kubernetes, Docker Machine, Docker Swarm, Docker Compose ou la version commerciale OpenShift de Red Hat. La plateforme avait une valorisation boursière de 124,1 millions USD en 2018 et devrait croître à un TCAC de 22,1 % tout au long de la période de prévision.

L’orchestration d’applications Web fait référence aux applications hébergées dans les navigateurs Web ou aux applications déployées dans le script côté client HTML, JavaScript, Adobe Flash. La plupart des plateformes d’orchestration de conteneurs open source en tant que services appartiennent à ce sous-segment. Ce sous-segment devrait réaliser un chiffre d’affaires de 545,2 millions USD d’ici 2026, après avoir augmenté à un TCAC de 23,5 % au cours de la période de prévision.

Le support et la maintenance incluent les exigences relatives aux systèmes et services de support, y compris le dépannage, la modification, la réorganisation, l’adaptation, la maintenance et l’amélioration des systèmes hérités pour les plates-formes. En 2018, le sous-segment détenait une part de marché de 18,1 % et le TCAC est calculé à 19,6 % pour la période de prévision 2019-2026. L’

Europe atteindrait une part de marché de 25,7 % d’ici 2026, après avoir augmenté à un TCAC de 18,7 %. dans la période de prévision. Le Royaume-Uni et l’Allemagne comptent parmi les joueurs les plus précieux de cette région.

Aux fins de ce rapport, Reports and Data a segmenté l’orchestration mondiale des conteneurs marché sur la base du type de déploiement, du composant, de la taille de l’organisation, des industries d’utilisation finale et de la région :

Perspectives du type de déploiement (Revenus : millions USD ; 2016-2026)

basés sur le cloud

des composants Web

(Revenus : millions USD ; 2016 -2026)

forme

Assistance et maintenance

Formation et consultation

Services gérés

Perspectives de la taille de l’organisation (chiffre d’affaires : millions USD ; 2016-2026)

Grandes entreprises

PME

Perspectives des industries d’utilisation finale (chiffre d’affaires : millions USD ; 2016-2026)

BFSI

IT & Telecommunication

Retail & E -commerce

Gouvernement et secteur public

Transport et logistique

Médias et divertissement

Industries manufacturières

Autres

Perspectives régionales (chiffre d’affaires, millions USD ; 2019-2030)

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique

