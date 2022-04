Le marché de l’œsophage de Barrett discernera une croissance amplifiée au cours de la période 2022-2029 | Principaux acteurs clés – P&G, GSK, Sun Pharma

Présentation du marché mondial de l’œsophage de Barrett :

Un rapport fiable sur le marché de l'œsophage de Barrett contient des données de marché qui peuvent être relativement essentielles lorsqu'il s'agit de dominer l'industrie de la santé ou de se faire une place sur le marché en tant que nouvel émergent. Il analyse également stratégiquement les tendances de croissance et les perspectives d'avenir. De plus, ce rapport de marché gagnant fournit également un profil stratégique des principaux acteurs du secteur de la santé, analysant de manière approfondie leurs compétences de base et dessinant un paysage concurrentiel pour le marché. Le rapport donne des détails sur les principaux acteurs et marques qui animent le marché.

Le marché mondial de l’œsophage de Barrett devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Le rapport d'activité Oesophage de Barrett fournit une analyse de fond complète de l'industrie de la santé qui comprend une évaluation du marché parental. La segmentation du marché analyse l'utilisation du produit par rapport à ses applications, son utilisateur final ou par rapport à la géographie.

Selon une étude de marché, l’œsophage de Barrett est la condition caractérisée par un changement anormal des tissus épithélium squameux stratifiés normaux de l’œsophage en tissu épithélium cylindrique simple de l’intestin et du gros intestin. C’est l’une des complications majeures du reflux gastro-oesophagien. L’œsophage de Barrett est associé au reflux gastro-œsophagien et peut augmenter le risque de développer un cancer de l’œsophage. Les symptômes de l’œsophage de Barrett comprenaient des brûlures d’estomac fréquentes, des difficultés à avaler de la nourriture, moins fréquemment, des douleurs thoraciques. Les Blancs et les hommes courent un risque plus élevé de développer l’œsophage de Barrett.

Les facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché mondial de l’œsophage de Barrett sont la prévalence croissante de l’œsophage de Barrett dans le monde et les marchés émergents, l’augmentation des cas de reflux gastro-œsophagien, la disponibilité facile des médicaments pour les troubles gastriques et la prévalence croissante de l’obésité et de la consommation d’alcool.

Segmentation globale du marché Oesophage de Barrett :

Sur la base du type, le marché mondial de l’œsophage de Barrett est segmenté en aucune dysplasie, dysplasie de bas grade, dysplasie de haut grade et autres

Sur la base du diagnostic, le marché est segmenté en endoscopie, biopsie et autres

Sur la base du traitement, le marché est segmenté en médicaments, chirurgie et autres.

Sur la base de la voie d’administration, le marché de l’œsophage de Barrett est segmenté en oral, parentéral, rectal et autres

Sur la base des utilisateurs finaux, le marché est segmenté en hôpitaux, cliniques spécialisées et autres

Analyse régionale, l’Amérique du Nord représente la plus grande part de marché en raison de la prévalence accrue des maladies de déséquilibre gastrique et de l’obésité. L’Europe est considérée comme le deuxième plus grand marché pour l’œsophage de Barrett en raison de la sensibilisation accrue aux maladies gastriques dans la région. L’APAC devrait représenter la plus grande part de marché au cours des prochaines années pour le marché de l’œsophage de Barrett en raison de la forte prévalence de l’obésité et de la consommation d’alcool dans les pays peuplés et de l’amélioration rapide des infrastructures de soins de santé dans la région.

Principaux acteurs clés :

Sun Pharmaceutical Industries Ltd.

ANI Pharmaceuticals Inc.

Boehringer Ingelheim International GmbH.

Bayer SA

GlaxoSmithKline Plc.

Novartis AG

Laboratoires du Dr Reddy Pvt Ltd

Procter & Gamble

AstraZeneca

Mylan SA

Horizon Therapeutics plc.

Teva Industries pharmaceutiques

Cette étude répond aux questions clés ci-dessous :

1 Quelle sera la taille du marché en 2029 et quel sera le taux de croissance ?

2 Quelles sont les principales tendances du marché ?

3 Quels sont les défis à la croissance du marché ?

4 Quels sont les principaux acteurs de ce marché ?

5 Quelles sont les opportunités de marché et les menaces auxquelles sont confrontés les principaux acteurs ?

