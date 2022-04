Le marché de l’isolement et de la purification des acides nucléiques devrait gagner une valeur significative d’ici 2028

La du marché mondial de l’isolement et de la purification des acides nucléiques devrait atteindre 6,17 milliards USD d’ici 2028 à un TCAC de 8,6 %, selon le dernier rapport de Reports and Data. L’adoption rapide des tests nucléiques dans les diagnostics cliniques, la croissance de la recherche en génomique, l’utilisation croissante des techniques de séquençage pour identifier et diagnostiquer les maladies et les avancées technologiques rapides dans les secteurs biotechnologique et pharmaceutique sont des facteurs clés qui devraient stimuler la croissance des revenus du marché au cours de la période de prévision. . En outre, l’augmentation des investissements dans la recherche et le développement dans les domaines de la biologie moléculaire et de la médecine de précision devrait également stimuler la croissance des revenus du marché au cours de la période de prévision.

L’isolement et la purification des acides nucléiques sont une procédure de routine en biologie moléculaire et en analyse médico-légale. L’acide nucléique est un point de départ pour de nombreuses applications en aval et la qualité des acides nucléiques dans l’échantillon joue un rôle majeur dans la détermination du succès des étapes d’analyse ultérieures. L’extraction et la purification des acides nucléiques sont principalement effectuées pour désintégrer l’enveloppe cellulaire et obtenir une élimination maximale des lipides et des protéines afin d’obtenir une qualité et un rendement élevés et de l’ADN ou de l’ARN. Les échantillons d’acide nucléique générés par cette technique sont ensuite utilisés à diverses fins telles que le séquençage, le clonage, la réaction en chaîne par polymérase et autres. Il permet une identification et une détection efficaces des agents pathogènes, des micro-organismes et des aberrations génétiques dans l’échantillon donné. Cela a contribué de manière significative aux progrès de la recherche en génomique et devrait alimenter davantage la croissance des revenus du marché au cours de la période de prévision.

L’application croissante du séquençage de nouvelle génération (NGS) et des biopsies liquides pour la détection et le diagnostic précoces du cancer devrait également stimuler la croissance des revenus du marché à l’avenir. Cependant, le manque de techniciens qualifiés, l’incidence de la dégradation des acides nucléiques et les coûts élevés des réactifs et des instruments devraient limiter dans une certaine mesure la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Quelques faits saillants clés du rapport:

Le segment des kits et réactifs devrait représenter une part importante des revenus sur le marché mondial au cours de la période de prévision en raison de l’utilisation croissante de réactifs et de kits pendant les procédures d’isolement d’ADN et d’ARN, de la demande croissante pendant les études de recherche et commodité croissante des kits et des réactifs.

Le segment des billes magnétiques devrait enregistrer une croissance considérable des revenus au cours de la période de prévision en raison de l’utilisation croissante des billes magnétiques dans les techniques d’isolement et de purification en raison de sa capacité à améliorer les performances des tests et à générer des échantillons nucléiques de haute qualité.

Le segment de l’isolement et de la purification de l’ARN devrait enregistrer un TCAC de revenus important au cours de la période de prévision en raison du besoin croissant d’isolement de l’ARN pour le diagnostic du COVID-19 et de l’utilisation croissante de l’ARNm pour la construction d’une bibliothèque d’ADNc.

Le segment des diagnostics devrait enregistrer une croissance significative des revenus au cours de la période de prévision en raison de l’application croissante de l’isolement de l’ADN et de l’ARN pour identifier les agents pathogènes et les micro-organismes dans les échantillons.

Les revenus du segment Hôpitaux et centres de diagnostic devraient augmenter considérablement au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante de dépistage et de diagnostic précoces des maladies et des infections de manière rentable, précise et rapide.

L’Amérique du Nord devrait représenter la plus grande part des revenus du marché mondial au cours de la période de prévision en raison des progrès technologiques croissants, des investissements croissants dans la recherche en biotechnologie et de la présence solide d’acteurs clés dans la région.

Paysage concurrentiel :

Le rapport se concentre également sur les détails de chaque acteur du marché, y compris sa position mondiale, sa situation financière, sa génération de revenus, son aperçu de la société, son portefeuille de produits et de services. Le marché Isolation et purification des acides nucléiques est extrêmement concurrentiel et se compose de plusieurs acteurs clés aux niveaux régional et mondial. Les principaux acteurs se concentrent sur l’adoption de diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les fusions et acquisitions, les investissements en R&D, les partenariats, les coentreprises et les collaborations pour renforcer leur position sur le marché et améliorer leur portefeuille de produits.

Les principales sociétés opérant sur le marché sont :

QIAGEN NV, Thermo Fisher Scientific, Roche AG, Merck KGaA, Agilent Technologies Inc., Illumina, Inc., Takara Bio, Inc., Promega Corporation, GE Healthcare, Danaher Corporation, New England Biolabs, et Laboratoires Bio-Rad

Le rapport offre également des informations détaillées sur la segmentation du marché en fonction du type, de l’application et de la bifurcation régionale :

Segmentation du marché de l’isolation et de la purification des acides nucléiques :

perspectives du produit (revenu, milliards USD ; 2018-2028)

Kits et réactifs

Instruments

Méthode Outlook (revenu, milliards USD ; 2018-2028)

Colonne

Perles magnétiques

Autres

Type Perspectives (Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

ADN génomique Isolement et purification

de l’ADN plasmidique Isolement et purification de

l’ARN Isolement et purification

des miARN

Autres

Perspectives de l’industrie d’utilisation finale (Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Hôpitaux et centres de diagnostic

Entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques

Instituts universitaires et de recherche

CRO

Autres

Perspectives régionales :

Amérique du Nord États -Unis Canada Mexique

Europe Allemagne Royaume BENELUXReste Italie France Uni de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Inde Japon Corée du Sud Reste de l’APAC

Amérique latine Amérique Brésil Reste de LATAM

Moyen-Orient et Afrique Arabie saoudite AE Afrique du Sud Reste de MEA



