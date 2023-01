Le marché de l’isolation devrait croître à un TCAC de 6,70 % au cours de la période de prévision jusqu’en 2029

L’isolation est un matériau léger principalement utilisé dans diverses industries d’utilisateurs finaux telles que la construction et les industries textiles. L’isolation est largement utilisée dans l’industrie de la construction et du bâtiment. La croissance de l’industrie est principalement tirée par l’augmentation des investissements dans les infrastructures éconergétiques à l’échelle mondiale. L’urbanisation rapide et la croissance industrielle dans les économies en développement et développées ont poussé les pouvoirs publics et les gouvernements à investir massivement dans le développement des infrastructures.

Data Bridge Market Research prédit que le marché de l’isolation connaître un TCAC de 6,70 % au cours de la période de prévision. Cela indique que la valeur marchande passera de 57,95 milliards de dollars en 2021 à 97,36 milliards de dollars en 2029. En plus des informations sur les scénarios de marché tels que la valeur marchande, le taux de croissance, la segmentation, la couverture géographique et les acteurs clés, les rapports de marché organisés par Data Bridge Market Research comprennent une analyse experte approfondie, la production et la capacité par des entreprises représentées géographiquement, un réseau de distributeurs et de partenaires. La mise en page, l’analyse détaillée et mise à jour des tendances des prix, la chaîne d’approvisionnement et l’analyse du déficit de la demande sont également incluses. L’isolation est constituée de plusieurs matériaux tels que la fibre de verre ou la laine minérale. Ce matériau est principalement utilisé pour isoler les conduits d’air dans les maisons. L’isolation est également utilisée lorsqu’une isolation capable de résister à des températures élevées est requise.

Les principaux acteurs opérant sur le marché de l’isolation sont :

BASF SE (Allemagne)

Dow (États-Unis)

Owens Corning (États-Unis)

Huntsman International LLC (États-Unis)

L. Gore & Associates, Inc., (미국)

Polartec, LLC (États-Unis)

Prim aloft, Inc. (États-Unis)

Remmers India Pt. Ltd (Inde)

UdiDÄMMSYSTEME GmbH (Allemagne)

Investissement (États-Unis)

HDWool Ltd (États-Unis)

3M (États-Unis)

Groupe Freudenberg (Allemagne)

Viridian Energy Solutions (Royaume-Uni)

Armacell (Luxembourg)

Atlas Roofing Corporation (États-Unis)

Beijing New Building Material (Group) Co., Ltd.(일본)

ROCKWOOL A/S (Danemark)

Couverture du marché mondial des matériaux d’isolation

Le marché de l’isolation est segmenté en fonction du produit, de la fonction, de la forme et de l’application. La croissance parmi ces segments aide à analyser les segments à faible croissance de l’industrie et fournit aux utilisateurs de précieux aperçus du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les applications clés du marché.

produit

polystyrène expansé

voile de verre

laine minérale

cellulose

silicate de calcium

Autre

une fonction

thermique

acoustique

électrique

Autre

formulaire

couverture

bulle

conseil

tuyau

application

architecture résidentielle

industrie

CVC et OEM

construction non résidentielle

Analyse / aperçus régionaux du marché des matériaux d’isolation

Le marché des matériaux isolants est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, produit, fonction, forme et application référencés ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport de marché sur les matériaux d’isolation sont : États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe, Chine, Japon, Inde , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) Le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud sont inclus dans l’Amérique du Sud.

L’Asie-Pacifique domine le marché de l’isolation en termes de part de marché. Cela est dû à la demande croissante de produits d’isolation dans la construction non résidentielle et résidentielle, à la croissance démographique et à l’industrialisation rapide de la région.

L’Europe continuera de projeter le taux de croissance annuel composé le plus élevé au cours de la période de prévision 2022-2029 en raison des principaux fabricants de produits d’isolation et de l’industrialisation rapide de la région.

La section pays du rapport fournit également des influenceurs individuels du marché et des changements réglementaires sur le marché intérieur qui influencent les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances technologiques et l’analyse des cinq forces de Porter, et les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prédire les scénarios de marché dans chaque pays. Il prend également en compte la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis rencontrés par une concurrence importante ou rare avec les marques nationales et nationales, l’impact des tarifs nationaux et des routes commerciales, et fournit une analyse prédictive des données nationales.

Dynamique du marché mondial de l’isolation

chauffeur

Utilisation élevée de l’ isolation dans l’industrie de la construction

Les développements dans l’industrie de la construction ont augmenté la demande de produits d’isolation au cours des dernières années. Cette tendance devrait également se poursuivre au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante de bâtiments écologiques et de l’augmentation des réglementations en matière d’économie d’énergie dans le monde. L’isolation contribue à réduire les coûts d’infrastructure globaux en réduisant la consommation d’énergie d’un bâtiment. La demande croissante de matériaux d’isolation devrait stimuler le taux de croissance du marché.

Demande croissante d’isolation résidentielle et non résidentielle

La demande croissante de matériaux d’isolation thermique dans les applications résidentielles et non résidentielles en raison de la hausse des coûts de l’énergie et de l’importance croissante de la conservation de l’énergie devrait stimuler le taux de croissance du marché des matériaux d’isolation thermique, entraînant la demande de matériaux d’isolation thermique.

Croissance et expansion considérables du secteur automobile

Les matériaux d’insonorisation sont de plus en plus utilisés dans les automobiles pour améliorer l’absorption acoustique et réduire le bruit et les vibrations. Il aide également à la fabrication de nombreuses pièces automobiles telles que les bacs à rouleaux, les capots d’essuie-glace et les pare-chocs. La croissance et l’expansion du secteur automobile devraient augmenter la demande de matériaux d’isolation thermique, entraînant le taux de croissance du marché.

De plus, la demande croissante de matériaux d’isolation en raison de leurs propriétés supérieures et leur utilisation croissante dans la construction et d’autres industries dans les économies émergentes sont quelques-uns des principaux facteurs qui devraient propulser le marché des matériaux d’isolation au cours de la période de prévision.

chance

Demande croissante de mousse plastique en raison de préoccupations environnementales

La demande croissante de mousse plastique devrait créer des opportunités lucratives pour la croissance du marché. La popularité croissante de l’isolant en laine de plastique est due à son faible coût, sa résistance à la chaleur supérieure et sa vulnérabilité relativement faible aux mites et aux insectes par rapport aux matériaux d’isolation d’origine naturelle (par exemple l’isolant en laine). De plus, les préoccupations croissantes concernant la durabilité environnementale et l’augmentation rapide de l’utilisation de matériaux recyclés pourraient avoir un impact positif sur la demande d’isolation en laine de plastique à l’avenir.

rachat/défi

Problèmes d’isolation

La volatilité des prix des matières premières, l’émergence de produits verts et la pertinence des matériaux de construction sont quelques-uns des principaux facteurs qui entraveront la croissance du marché mondial de l’isolation au cours de la période de prévision.

Ce rapport de marché sur les matériaux d’isolation analyse les opportunités en termes de nouveaux développements récents, de réglementations commerciales, d’analyse import-export, d’analyse de la production, d’optimisation de la chaîne de valeur, de part de marché, d’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, de poches de revenus émergentes et de changements dans la réglementation du marché. Il fournit des détails sur l’analyse stratégique de la croissance du marché, la taille du marché, la croissance du marché des catégories, les niches et la domination des applications, les approbations de produits, les lancements de produits, l’expansion géographique et les innovations technologiques sur le marché. Pour des informations plus détaillées sur le marché de l’isolation, veuillez contacter Data Bridge Market Research pour une note d’analyse. Notre équipe vous aidera à prendre des décisions de marché éclairées pour atteindre la croissance du marché.

Effets des pénuries de matières premières et des retards de livraison et scénarios de marché actuels

Data Bridge Market Research fournit une analyse de haut niveau du marché et fournit des informations en tenant compte de l’impact des pénuries de matières premières et des retards de livraison et de l’environnement actuel du marché. Cela se traduit par l’évaluation des possibilités stratégiques, l’élaboration de plans d’action efficaces et l’aide aux entreprises pour prendre des décisions importantes.

En plus des rapports standard, nous proposons des retards de livraison prévus, une cartographie des distributeurs par région, une analyse des produits de base, une analyse de la production, des tendances de cartographie des prix, un approvisionnement, une analyse des performances des catégories, des solutions de gestion des risques de la chaîne d’approvisionnement, une analyse comparative avancée, des achats et d’autres services de soutien stratégique.

