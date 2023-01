Le marché de l’IRM cérébrale enregistrera la croissance du TCAC la plus élevée de 5,0% d’ici 2029

Selon un rapport de recherche complet de Data Bridge Market Research sur le marché de l’ IRM cérébraleLe rapport de recherche est une analyse d’expert qui comprend principalement les entreprises, le type de produit, le canal de distribution, l’application, etc. Les rapports donnent également une analyse des ventes, des revenus, du commerce, de la concurrence et des investissements, ainsi que des prévisions.

L’IRM cérébrale globale est complémentaire et vise à réduire la sévérité des symptômes. Data Bridge Market Research analyse que le marché de l’IRM cérébrale augmentera à un TCAC de 5,0% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Aperçu du marché : –

L’IRM cérébrale est un trouble neurologique rare dans lequel le cerveau d’un enfant ne se développe pas correctement pendant la grossesse. Il se développe en raison de l’échec de la migration neuronale qui se produit entre 12 et 24 semaines de gestation, entraînant l’absence de développement normal des gyrus cérébraux et des sulci. Le tube de gastrostomie est inséré dans l’estomac des enfants souffrant de difficultés d’alimentation et de déglutition. Selon les recherches, elle peut être causée par un dysfonctionnement de plusieurs gènes. La majorité de ces altérations génétiques ne sont pas toujours héritées des parents. Lorsqu’il n’y a pas d’antécédents familiaux de la maladie, ils peuvent apparaître au hasard dans la constitution génétique d’une personne.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de l’IRM cérébrale sont Koninklijke Philips NV General Electric Company, FUJIFILM Holdings America Corporation, Siemens Healthcare GmbH, CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION, ESAOTE SPA, Hyperfine, Time Medical Holding., Shenzhen Anke High-tech Co. , Ltd., UNITED IMAGING, SternMed GmbH., Beijing Wandong Medical Technology Co., Ltd., BASDA, Ultravision Medical Equipment Trading LLC, Neusoft Corporation, Elekta AB, alltech Medical Systems America, FONAR Corp, Bruker, Aspect Imaging Ltd., ASG Superconductors spa, MinFound Medical Systems Co., Ltd et Synaptive Medical, entre autres.

Développement récent

En décembre 2020, pendant la pandémie, BASDA avait lancé en Chine un scanner IRM supraconducteur 1,5 t sans hélium liquide. Le lancement du produit avait amélioré la gamme de produits du segment IRM supraconducteur. Cela rendrait le scanner IRM supraconducteur de 1,5 t, disponible dans les centres d’imagerie et de diagnostic en Chine. Il est prévu d’augmenter les revenus

Des opportunités

La hausse des dépenses de santé

De plus, l’augmentation des activités de recherche et développement et l’augmentation des investissements du gouvernement et des organisations privées stimuleront de nouvelles opportunités pour le taux de croissance du marché.

En outre, le lancement de thérapies efficaces et d’essais cliniques continus offrira des opportunités bénéfiques pour le marché de l’IRM cérébrale au cours de la période de prévision 2022-2029. En outre, les besoins actuels non satisfaits et les développements dans les technologies de la santé augmenteront le taux de croissance du marché de l’IRM cérébrale à l’avenir.

Contraintes/Défis

Cependant, le coût élevé associé à la disponibilité et au manque d’infrastructures dans les pays à faible revenu entravera le taux de croissance du marché de l’IRM cérébrale. De plus, les risques encourus lors de l’utilisation des appareils d’IRM entraveront la croissance du marché de l’IRM cérébrale. L’absence de remède pour cette maladie neurologique et la moindre sensibilisation aux maladies génétiques et rares défieront davantage le marché au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.

Points clés couverts dans les tendances de l’industrie du marché IRM cérébrale

La taille du marché Nouveaux volumes de ventes sur le marché Volumes de ventes de remplacement du marché Marché par Marques Volumes de procédure de marché Analyse des prix des produits du marché Cadre réglementaire du marché et changements Parts de marché dans différentes régions Développements récents pour les concurrents du marché Applications à venir sur le marché Étude sur les innovateurs du marché

Principaux faits saillants de TOC: marché mondial de l’IRM cérébrale

Aperçu du marché mondial de l’IRM cérébrale Concurrence sur le marché mondial de l’IRM cérébrale par les fabricants Capacité mondiale d’IRM cérébrale, production, revenus (valeur) par région (2022-2029) Offre mondiale d’IRM cérébrale (production), consommation, exportation, importation par région (2022-2029) Production mondiale d’IRM cérébrale, revenus (valeur), tendance des prix par type Analyse du marché mondial de l’IRM cérébrale par application Profils / Analyse des fabricants mondiaux d’IRM cérébrales Analyse des coûts de fabrication de l’IRM cérébrale Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval Analyse de la stratégie marketing, Distributeurs/Traders Analyse des facteurs d’effet de marché Résultats de la recherche et conclusion annexe

