Le marché de l’IRM cérébrale croîtra à un TCAC de 5,0 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029

Marché mondial de l’IRM cérébrale rapport propose un examen des différents segments sur lesquels on s’appuie pour assister au développement le plus rapide dans le cadre de prévision estimé. Le rapport fournit également des évaluations basées sur le type de marché, la taille de l’organisation, la disponibilité sur site, le type d’organisation des utilisateurs finaux et la disponibilité dans des régions telles que l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique. Les données d’études de marché incluses dans ce rapport de marché sont analysées et évaluées à l’aide de modèles statistiques et cohérents du marché. Le rapport de marché à grande échelle donne également des informations sur l’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés.

Un marché devrait connaître une croissance au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante au niveau de l’utilisateur final.

L’ IRM cérébrale globale est complémentaire et vise à réduire la sévérité des symptômes. Data Bridge Market Research analyse que le marché de l’IRM cérébrale augmentera à un TCAC de 5,0% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

L’IRM cérébrale est un trouble neurologique rare dans lequel le cerveau d’un enfant ne se développe pas correctement pendant la grossesse. Il se développe en raison de l’échec de la migration neuronale qui se produit entre 12 et 24 semaines de gestation, entraînant l’absence de développement normal des gyrus cérébraux et des sulci. Le tube de gastrostomie est inséré dans l’estomac des enfants souffrant de difficultés d’alimentation et de déglutition. Selon les recherches, elle peut être causée par un dysfonctionnement de plusieurs gènes. La majorité de ces altérations génétiques ne sont pas toujours héritées des parents. Lorsqu’il n’y a pas d’antécédents familiaux de la maladie, ils peuvent apparaître au hasard dans la constitution génétique d’une personne.

Métrique du rapport Des détails Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable de 2019 à 2014) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions USD, prix en USD Segments couverts Par type de scanner (faible intensité de champ (<1,5 t IRM), moyenne intensité de champ (1,5 t IRM à 3,0 t IRM et intensité de champ élevée (4 t et plus)), type de machine (machine IRM ouverte, machine IRM fermée et position debout ou assise Machine IRM.), Type de trouble cérébral (tumeur cérébrale, démence, maladie d’Alzheimer, maladie de Parkinson, épilepsie et convulsions, accident vasculaire cérébral, sclérose en plaques et autres), utilisateur final (hôpitaux, centres d’imagerie et de diagnostic, centres de chirurgie ambulatoire et autres) Canal de distribution (appel d’offres direct, vente au détail) Pays couverts États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe, Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, Australie, Singapour, Thaïlande, Malaisie, Indonésie, Philippines, reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël et reste du Moyen-Orient et de l’Afrique. Acteurs du marché couverts Koninklijke Philips NV General Electric Company, FUJIFILM Holdings America Corporation, Siemens Healthcare GmbH, CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION, ESAOTE SPA, Hyperfine, Time Medical Holding., Shenzhen Anke High-tech Co, Ltd., UNITED IMAGING, SternMed GmbH., Beijing Wandong Medical Technology Co., Ltd., BASDA, Ultravision Medical Equipment Trading LLC, Neusoft Corporation, Elekta AB, StemLab, Inc., alltech Medical Systems America, FONAR Corp, Voxelgrids., Bruker, Aspect Imaging Ltd., ASG Superconductors spa, MinFound Medical Systems Co., Ltd, Medonica Co. LTD et Synaptive Medical, entre autres.

Dynamique du marché mondial de l’IRM cérébrale

Conducteurs

Augmentation de la prévalence et de l’incidence des maladies neurologiques chroniques

L’augmentation de l’incidence des maladies neurologiques telles que les accidents vasculaires cérébraux et la démence augmentera le diagnostic et l’utilisation des appareils d’IRM cérébrale et agira donc comme un moteur majeur qui entraînera l’expansion du taux de croissance du marché.

Par exemple,

En 2021, les données de la Family Caregiver Alliance indiquaient que plus de 600 000 personnes aux États-Unis avaient reçu un diagnostic d’AVC et 250 000 personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. 1,2 million de personnes âgées de 18 ans et plus ont été diagnostiquées chaque année avec des troubles cérébraux de l’adulte aux États-Unis

L’augmentation des approbations de produits

Un autre facteur important influençant le taux de croissance du marché de l’IRM cérébrale sont les approbations pour l’utilisation de l’IRM cérébrale, ce qui contribue à améliorer son infrastructure.

La croissance des développements technologiques dans les appareils d’IRM à champ moyen

En outre, l’augmentation de la croissance des développements technologiques dans les appareils d’IRM à champ moyen tels que l’intelligence artificielle et les ultrasons renforcera encore la croissance du marché de l’IRM cérébrale.

En outre, les progrès de la technologie médicale, les initiatives croissantes d’organisations publiques et privées pour sensibiliser le public et le financement gouvernemental croissant sont les facteurs qui développeront le marché de l’IRM sous la pluie. D’autres facteurs tels que l’augmentation de la demande de thérapies efficaces et la sensibilisation croissante au diagnostic rapide auront un impact positif sur le taux de croissance du marché de l’IRM cérébrale. De plus, le revenu disponible élevé, le nombre croissant de cas de crises et l’évolution du mode de vie entraîneront l’expansion du marché de l’IRM cérébrale.

Opportunités

La hausse des dépenses de santé

De plus, l’augmentation des activités de recherche et développement et l’augmentation des investissements du gouvernement et des organisations privées stimuleront de nouvelles opportunités pour le taux de croissance du marché.

En outre, le lancement de thérapies efficaces et d’essais cliniques continus offrira des opportunités bénéfiques pour le marché de l’IRM cérébrale au cours de la période de prévision 2022-2029. En outre, les besoins actuels non satisfaits et les développements dans les technologies de la santé augmenteront le taux de croissance du marché de l’IRM cérébrale à l’avenir.

Contraintes/Défis

Cependant, le coût élevé associé à la disponibilité et au manque d’infrastructures dans les pays à faible revenu entravera le taux de croissance du marché de l’IRM cérébrale. De plus, les risques encourus lors de l’utilisation des appareils d’IRM entraveront la croissance du marché de l’IRM cérébrale. L’absence de remède pour cette maladie neurologique et la moindre sensibilisation aux maladies génétiques et rares défieront davantage le marché au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.

Le rapport sur le marché de l’IRM cérébrale fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans réglementations du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché de l’IRM cérébrale, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’ analyste , notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Analyse épidémiologique des patients

L’IRM cérébrale est un trouble cérébral relativement rare et dont l’incidence est inconnue. Selon une étude réalisée par la Family Caregiver Alliance, affirmer qu’environ 250 000 personnes sont diagnostiquées avec la maladie d’Alzheimer.

Le marché de l’IRM cérébrale vous fournit également une analyse de marché détaillée pour l’analyse, le pronostic et les traitements des patients. La prévalence, l’incidence, la mortalité, les taux d’observance sont quelques-unes des variables de données disponibles dans le rapport. Les analyses d’impact direct ou indirect de l’épidémiologie sur la croissance du marché sont analysées pour créer un modèle statistique multivarié de cohorte plus robuste pour prévoir le marché pendant la période de croissance.

Impact de Covid-19 sur le marché de l’IRM cérébrale

Le COVID-19 a eu un impact négatif sur le marché. Les confinements et l’isolement pendant les pandémies compliquent la gestion du diagnostic et le traitement. Le manque d’accès aux établissements de soins de santé pour l’administration de routine et des médicaments affectera davantage le marché. L’isolement social augmente le stress, le désespoir et le soutien social, ce qui peut entraîner une réduction de l’observance des médicaments anticonvulsivants pendant la pandémie.

Développement récent

En décembre 2020, pendant la pandémie, BASDA avait lancé en Chine un scanner IRM supraconducteur 1,5 t sans hélium liquide. Le lancement du produit avait amélioré la gamme de produits du segment IRM supraconducteur. Cela rendrait le scanner IRM supraconducteur de 1,5 t, disponible dans les centres d’imagerie et de diagnostic en Chine. Il est prévu d’augmenter les revenus

Portée du marché mondial de l’IRM cérébrale

Le marché de l’IRM cérébrale est segmenté en fonction du type de scanner, du type de machine, du trouble cérébral, des utilisateurs finaux et du canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Type de scanneur

Faible intensité de champ (IRM <1,5 T)

Intensité de champ moyen (IRM 1,5 T à IRM 3,0 T)

Intensité de champ élevée (4T et plus)

Sur la base du type de scanner , le marché mondial de l’IRM cérébrale est segmenté en faible intensité de champ (<1,5T IRM), moyenne intensité de champ (1,5T IRM à 3,0T IRM) et haute intensité de champ (4T et plus).

Type de machine

Machine IRM ouverte

Machine IRM fermée

Machine IRM debout ou assise

Sur la base du type de machine, le marché mondial de l’IRM cérébrale est segmenté en machine IRM ouverte, machine IRM fermée et machine IRM debout ou assise.

Désordre cérébral

Tumeur au cerveau

Démence

La maladie d’Alzheimer

La maladie de Parkinson

Épilepsie et convulsions

Accident vasculaire cérébral

Sclérose en plaque

Les autres.

Sur la base des troubles cérébraux, le marché mondial de l’IRM cérébrale est segmenté en tumeur cérébrale, démence, maladie d’Alzheimer , maladie de Parkinson, épilepsie et convulsions, accident vasculaire cérébral, sclérose en plaques et autres.

Utilisateur final

Hôpitaux

Centres d’imagerie et de diagnostic

Centres de chirurgie ambulatoire

Les autres.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché mondial de l’IRM cérébrale est segmenté en hôpitaux, centres d’imagerie et de diagnostic, centres de chirurgie ambulatoire et autres.

Canal de distribution

Appels d’offres directs

Ventes au détail

Sur la base du canal de distribution, le marché mondial de l’IRM cérébrale est segmenté en appels d’offres directs et ventes au détail.

