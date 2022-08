Le Marché de l’IoT pour la Sécurité Publique Atteindra 3 167,5 Millions de Dollars D’Ici 2028: Étude de recherche Par Rapports et Données

Le marché mondial de l’IoT pour la sécurité publique devrait atteindre 3 167,5 millions de dollars d’ici 2028, selon un nouveau rapport de Reports and Data. Selon l’évaluation de l’Institut européen des normes de télécommunications, les appels d’urgence, les communications critiques pour protéger le personnel d’intervention ou la connaissance de la situation, le soutien logistique critique, les systèmes d’alerte publique et les interventions d’urgence automatisées sont les cinq principales applications de l’IoT en sécurité publique.

Par exemple, au moment d’une catastrophe, les autorités nationales ou locales sont nécessaires pour alerter les citoyens. Dans de telles situations, à l’aide d’appareils IoT tels que des affichages routiers ou des panneaux d’affichage connectés, des affichages d’arrêts de bus, des voitures connectées et des affichages à l’intérieur des bus, les citoyens de la zone touchée peuvent recevoir des informations opportunes et précises. Ainsi, à l’aide de tels systèmes d’alerte publique, les dommages associés à la catastrophe peuvent être considérablement contrôlés. Par conséquent, l’IoT a des domaines d’application variés dans le domaine de la sécurité publique, ce qui stimule la croissance du marché.

En ce qui concerne la région, l’Europe occupe une position de premier plan sur le marché. Des facteurs tels que l’augmentation des calamités naturelles dans cette région et l’efficacité de ce système pour identifier la menace de toute calamité à l’aide de capteurs de détection climatique et gérer efficacement la situation à l’aide de solutions de réponse ont entraîné son application croissante dans cette région.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent

• Le marché de l’IoT pour la sécurité publique détenait une part de marché de 1 349,7 millions de dollars en 2020 et prévoyait une croissance de 11,2% au cours de la période de prévision.

• En ce qui concerne les composants, le segment des plates-formes a généré le chiffre d’affaires le plus élevé de 481,4 millions de dollars en 2020, avec un taux de croissance de 11,4% au cours de la période de prévision. L’efficacité des plates-formes IoT dans le contrôle et la surveillance centralisés de chaque activité qui se produit au sein d’une organisation ou d’un domaine spécifique a entraîné son application élevée pour la sécurité publique et les revenus générés par le segment.

• Dans le contexte de l’Application, le segment de la Surveillance et de la sécurité occupait la plus grande part de marché de 40,0% en 2020, avec un taux de croissance de 10,9% au cours de la période de prévision. La part de marché détenue par le segment de la surveillance et de la sécurité est attribuée à l’efficacité des plates-formes IoT à collecter des données à partir d’appareils tels que des caméras de surveillance, à évaluer ces données et à les diffuser aux agences de sécurité publique pour éviter les urgences. Le facteur mentionné a entraîné l’application accrue des plates-formes IoT dans la surveillance et la sécurité.

• En ce qui concerne l’utilisation finale, le segment des bâtiments intelligents et de la domotique a généré le chiffre d’affaires le plus élevé de 240,7 millions de dollars en 2020, avec un taux de croissance de 11,2% au cours de la période de prévision. L’accent mis sur la sécurité publique dans les bâtiments intelligents et la sécurité publique faisant partie intégrante de ce type de bâtiment a entraîné une utilisation accrue des plates-formes IoT pour la sécurité publique dans les bâtiments intelligents et la domotique, ce qui contribue aux revenus générés par ce segment.

• En ce qui concerne la région, l’Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus rapide de 11,8% au cours de la période de prévision. Des facteurs tels que les progrès technologiques, les initiatives gouvernementales telles que Digital India et la hausse des incidents de calamités naturelles contribuent à la croissance du marché dans cette région.

• Les principaux participants sont Hitachi Vantara, IBM, Microsoft, NEC, Sierra Wireless, Cisco Systems, Nokia Networks, West Corporation, Telit et Throughtek.

Aux fins de ce rapport, les rapports et les données ont segmenté le marché mondial de l’IoT pour la sécurité publique en fonction du composant, de l’application, de l’utilisation finale et de la région:

Perspectives du type de composant (Chiffre d’affaires, Millions USD; 2020-2028)

• Solution

• Plate

o Gestion des Applications

o Gestion des Appareils

o Gestion du Réseau

• Service

o Services de consultation

o Services d’Intégration de Systèmes

o Services de soutien et d’entretien

Perspectives du type d’application (Chiffre d’affaires, Millions USD; 2020-2028)

* Sécurité des Infrastructures Critiques

* Communication d’Urgence et Gestion des Incidents

* Gestion des Catastrophes

* Surveillance et Sécurité

Perspectives du type d’utilisation finale (Chiffre d’affaires, Millions USD; 2020-2028)

* Utilitaires intelligents

* Bâtiment Intelligent et Domotique

* Sécurité Intérieure

* Transport Intelligent

* Soins de Santé intelligents

* Fabrication Intelligente

* Autres

Perspectives régionales (Chiffre d’affaires, Millions USD; 2020-2028)

* Amérique du Nord

o États-Unis

• Europe

o Royaume-Uni

o France

* Asie-Pacifique

o Chine

o Inde

o Japon

• MEA

* Amérique Latine

o Brésil

