Le marché de l’IoT dans les ascenseurs atteindra 2 022,13 millions de dollars américains, à l’échelle mondiale, d’ici 2028 à un TCAC de 4,9%: The Insight Partners

Selon notre dernière étude de marché sur « IoT in Elevators Market Forecast to 2028 – COVID-19 Impact and Global Analysis – by Component, Application, and End-User », le marché devrait passer de 1514,88 millions de dollars américains en 2022 à 2 022,13 millions de dollars américains d’ici 2028; il devrait croître à un TCAC de 4,9 % de 2022 à 2028.

Les développements des « villes intelligentes » gagnent du terrain dans le monde entier. L’IoT dans les entreprises de fabrication d’ascenseurs, plusieurs entreprises d’escaliers mécaniques et les acteurs du marché se concentrent de plus en plus sur l’intégration de l’IoT dans leurs produits et de nouvelles gammes d’escaliers mécaniques pour conquérir une plus grande part de marché et établir une base solide. L’intelligence artificielle et l’IoT ont joué un rôle clé dans la transformation du paysage du marché des ascenseurs et des escaliers mécaniques ces dernières années. En outre, la maintenance prédictive et sur mesure des ascenseurs, aidée par l’IoT, gagne progressivement du terrain. De plus, au cours des dernières années, les progrès des interfaces de programmation d’applications (API) ont augmenté l’adoption de l’IoT dans les ascenseurs, ce qui a un impact sur l’ensemble du marché de l’IoT dans les ascenseurs.

Aperçu du marché – IoT sur le marché des ascenseurs

Le marché mondial de l’IoT dans les ascenseurs, basé sur la région, est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique (APAC), au Moyen-Orient et en Afrique (MEA) et en Amérique du Sud (SAM).

L’Europe détenait la plus grande part de marché de l’IoT dans les ascenseurs en 2021 et devrait également dominer le marché au cours de la période de prévision. L’adoption de la 5G et les investissements des entreprises dans l’amélioration de l’infrastructure 5G stimulent la croissance du marché dans la région. L’Allemagne a une longue histoire d’investissement et d’innovation dans l’IoT industriel au fil des ans. Le pays est également un leader dans l’utilisation de la 5G pour étendre l’utilisation de l’IoT industriel. La demande croissante de systèmes d’imagerie industrielle dans le secteur de la fabrication industrielle et de pièces d’infodivertissement automobile avancées, de dispositifs de surveillance du conducteur et d’unités de commande du conducteur dans les secteurs de l’automobile influence davantage la demande d’IoT dans les ascenseurs des secteurs de la fabrication et de l’automobile. La croissance rapide de la construction dans le secteur commercial à travers le pays augmente également la demande de systèmes d’ascenseurs basés sur l’IoT. Ces facteurs stimulent la croissance du marché de l’IoT dans les ascenseurs en Europe.

L’Amérique du Nord détenait la deuxième plus grande part du marché de l’IoT dans les ascenseurs en 2020. Le marché américain devrait conserver ses solides perspectives de croissance au cours de la période de prévision. Aux États-Unis, l’augmentation du revenu disponible et l’amélioration du niveau de vie stimulent la demande d’électronique intelligente. La demande d’appareils miniatures est élevée en raison de la popularité croissante de l’IA et de la révolution industrielle 4.0. En outre, de nombreux fabricants investissent des capitaux massifs dans le développement de systèmes de numérisation de l’électronique intelligente, tels que les applications d’automatisation des infrastructures. Le gouvernement américain a pris de nombreuses initiatives pour stimuler l’industrie électronique. Le 6 mai 2022, le gouvernement a proposé une nouvelle proposition bipartite aux États-Unis pour alimenter le secteur des circuits imprimés (PCB) du pays. De nombreuses entreprises établies dans l’industrie de la fabrication de produits électroniques dans le pays ont accueilli favorablement la proposition. Le projet de loi soutiendra la loi CHIPS de 2021 et la loi américaine sur les cartes de circuits imprimés de 2022. En conséquence, il existe de nombreuses opportunités lucratives pour la clé opérant sur le marché de l’IoT dans les ascenseurs.

La taille du marché de l’IoT dans les ascenseurs est segmentée en fonction des composants, des applications et de l’utilisateur final. Sur la base des composants, le marché de l’IoT dans les ascenseurs est segmenté en matériel, logiciels et services. Le marché de l’IoT dans les ascenseurs, par application, est segmenté en maintenance préventive, surveillance à distance, diagnostic et prédiction des pannes, rapports avancés et gestion de la connectivité. Le marché de l’IoT dans les ascenseurs, par utilisateur final, est segmenté en résidentiel, commercial et industriel.

OTIS; Groupe Schindler; KONE Corporation; Hyundai Elevator Co., Ltd.; et Fujitec font partie des principaux acteurs du marché de l’IoT dans les ascenseurs présentés au cours de cette étude sur le. En outre, plusieurs autres acteurs importants du marché ont été étudiés et analysés au cours de cette étude de marché pour obtenir une vision holistique du marché et de son écosystème. Le rapport fournit des informations détaillées sur le marché, ce qui aide les principaux acteurs à élaborer une stratégie de croissance.

