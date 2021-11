Le marché de l’IoT aéroportuaire pour soutenir la croissance au cours de la période de prévision 2021-2027 | Amadeus IT Group SA, Cisco Systems, Inc., Collins Aerospace, Honeywell International Inc, Huawei Technologies Co., Ltd

Les compagnies aériennes réalignent avec succès leurs modèles commerciaux et les avionneurs introduisent de nouvelles flottes qui peuvent transporter plus de passagers pour moins d’argent.

En conséquence, des technologies opérationnelles aéroportuaires innovantes telles que l’Internet des objets (IoT), un concept informatique dans lequel des objets physiques sont liés à Internet, sont nécessaires.

L’Internet des objets (IoT) a le potentiel de transformer l’industrie aérospatiale en offrant une expérience de voyage plus fluide et en augmentant les performances opérationnelles.

L’IoT a la capacité d’automatiser des processus difficiles à gérer individuellement, réduisant ainsi la pression sur les installations aéroportuaires et le personnel. Plusieurs installations aéroportuaires, telles que le marketing numérique et la signalisation, l’échange d’informations en direct, les capteurs à distance pour suivre les conditions de piste ou environnementales et les caméras IP, sont liées pour optimiser et gérer les opérations aéroportuaires.

Acteurs Clés

* Groupe Informatique Amadeus SA

* Systèmes Cisco, Inc.

* Collins Aerospace

* Honeywell International Inc.

* Huawei Technologies Co., Ltd

• IBM

• Microsoft

* Siemens SA

* Wind River Systems Inc

L’étude est une source de données fiables sur:

* Segments et sous-segments de marché

* Tendances et dynamiques du marché

* Offre et demande

* Taille du marché

* Tendances / opportunités / défis actuels

* Paysage concurrentiel

* Percées technologiques

* Analyse de la chaîne de valeur et des parties prenantes

Le rapport présente également une évaluation qualitative et quantitative complète en analysant les données recueillies auprès des analystes du secteur et des acteurs du marché à travers des points clés de la chaîne de valeur du secteur.

Une analyse distincte des tendances dominantes du marché mère, des indicateurs macro et microéconomiques, des réglementations et des mandats est incluse dans le champ d’application de l’étude. Ce faisant, le rapport projette l’attractivité de chaque segment majeur sur la période de prévision.

Analyse Régionale:

* Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

* Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie)

* Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

* Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

* Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie Saoudite, Émirats arabes Unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Principales offres du rapport:

* Facteurs clés et opportunités: Analyse détaillée des facteurs moteurs et des opportunités dans différents segments pour l’élaboration de stratégies.

* Tendances et prévisions actuelles: Analyse complète des dernières tendances, du développement et des prévisions pour les prochaines années afin de prendre les prochaines étapes.

* Analyse segmentaire: Analyse de chaque segment et facteurs moteurs ainsi que les prévisions de revenus et l’analyse du taux de croissance.

* Analyse régionale: Une analyse approfondie de chaque région aide les acteurs du marché à concevoir des stratégies d’expansion et à faire un saut.

* Paysage concurrentiel: Informations détaillées sur chacun des principaux acteurs du marché pour définir un scénario concurrentiel et prendre des mesures en conséquence.

Table des Matières:

Chapitre 1 : Aperçu du Marché Mondial de l’IoT dans les aéroports

Chapitre 2 : Analyse des Données de Marché

Chapitre 3 : Analyse des Données techniques

Chapitre 4 : Politique gouvernementale et nouvelles

Chapitre 5 : Processus de fabrication du Marché Mondial de l’IoT pour les aéroports

et Structure des Coûts

Chapitre 6: Productions Offre Ventes Demande État du Marché et Prévisions

Chapitre 7 : Principaux fabricants

Chapitre 8: Analyse de l’industrie des flux Ascendants et Descendants Fournitures d’art

Chapitre 9 : Stratégie marketing

Chapitre 10: Tendance de développement du marché de l’IoT dans les aéroports 2021-2027

Analyse

Chapitre 11 : Analyse de Faisabilité des Nouveaux Projets D’Investissement

