Le marché de l’Internet des objets médicaux (IoMT) devrait atteindre 184 592,31 millions USD, en croissance à un TCAC de 23,0 % au cours de la période de prévision

Les informations exploitables et les données de marché présentées dans le rapport de marché de haute qualité sur l’ Internet des objets médicaux (IoMT) aident l’équipe DBMR avisée et faisant autorité à développer des stratégies de croissance commerciale. Le document se concentre sur un sujet, un problème ou une population plus petit plutôt qu’un échantillon du marché global. Ce document d’analyse de l’industrie clarifie des détails plus précis sur l’entreprise exacte. Les rapports marketing contiennent des informations pertinentes sur la personnalité de l’acheteur, le public cible et les clients d’une entreprise afin de déterminer la viabilité et le succès d’un produit ou d’un service. Un rapport international sur les soins de santé donne un aperçu de qui sont les acheteurs, des marchés spécifiques et des facteurs qui influencent les décisions d’achat et les comportements des membres du public cible.

Une meilleure compréhension du marché grâce à l’utilisation de rapports sur les soins de santé de classe mondiale aidera à développer des produits et des campagnes publicitaires pour s’adresser plus précisément aux marchés cibles. Les rapports d’études de marché permettent non seulement d’économiser du temps et de l’argent, mais réduisent également les risques commerciaux. Ce rapport sur l’industrie sera très utile pour améliorer les connaissances de l’industrie d’une entreprise, créer de nouvelles campagnes de publicité et de marketing et identifier les besoins des groupes démographiques cibles. Qu’une entreprise suive de nouvelles tendances de produits ou effectue une analyse concurrentielle d’un marché existant ou émergent, Healthcare Business Reports dispose des meilleurs produits d’étude de marché et de l’expertise pour s’assurer que les entreprises obtiennent efficacement les informations critiques dont elles ont besoin.

Obtenez un exemple de PDF du rapport – https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-internet-of-medical-things-iomt-market&rajaas

Le marché mondial de l’Internet des objets médicaux (IoMT) devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Le marché croît à un TCAC de 23,0 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 184 592,31 millions USD d’ici 2028, selon une analyse de Data Bridge Market Research. La demande mondiale croissante de solutions de soins de santé en temps réel stimule la croissance du marché des logiciels de l’Internet des objets médicaux (IoMT).

L’Internet des objets médicaux (IoMT), l’infrastructure combinée des dispositifs médicaux, des applications logicielles et des systèmes et services de santé, modifie rapidement le rôle de la technologie médicale dans les soins de santé. Medical IoT aide les organisations de soins de santé à rationaliser leur gestion clinique et leur flux de travail et à étendre leurs soins aux patients à partir d’emplacements distants.

Étendue du marché mondial de l’Internet des objets médicaux (IoMT) et taille du marché

Le marché mondial de l’Internet des objets médicaux (IoMT) est segmenté en fonction des composants, des plates-formes, des modèles de prestation de services, des appareils connectés, des applications et des utilisateurs finaux. La croissance entre les segments vous aide à analyser la croissance des segments et la stratégie pour approcher le marché et identifier les différences dans vos principaux domaines d’application et vos marchés cibles.

Sur la base des composants, le marché mondial de l’Internet des objets médicaux (IoMT) est segmenté en matériel, logiciels et services. Le matériel est subdivisé en processeurs, capteurs, etc. Les processeurs sont subdivisés en microprocesseurs (MPU), processeurs d’application (AP), microcontrôleurs (MCU) et processeurs de signaux numériques (DSP). Les capteurs sont subdivisés en capteurs de pression, capteurs de température, capteurs d’oxygène sanguin, capteurs de glycémie, capteurs d’électrocardiogramme (ECG), capteurs d’humidité, capteurs d’image, capteurs de mouvement et de position, capteurs de fréquence cardiaque, capteurs de débit, capteurs de niveau de liquide, etc. Le logiciel est subdivisé en analyse de flux en temps réel, surveillance en temps réel, gestion des données, gestion de la bande passante du réseau, sécurité, etc. La gestion des données est subdivisée en données patient, données produit, données actifs, etc. La sécurité se décompose en gestion de l’accès à l’identité, aux communications sécurisées, au chiffrement et à la tokenisation des données, à la protection contre le déni de service distribué, etc. Les services sont segmentés en services professionnels et services gérés. Les services professionnels sont segmentés en support et maintenance, déploiement et intégration, et conseil. Le segment du matériel devrait dominer le marché d’ici 2021 en raison de l’adoption croissante des dispositifs médicaux compatibles IoT pour répondre à la demande croissante de solutions rentables et efficaces pour la prestation de services de santé. Les dispositifs médicaux compatibles IoT jouent un rôle important dans la collecte de données et le suivi de diverses activités, conduisant au développement de divers IoT dans les cas d’utilisation des soins de santé. Protection contre le déni de service distribué, etc. Les services sont segmentés en services professionnels et services gérés. Les services professionnels sont segmentés en support et maintenance, déploiement et intégration, et conseil. Le segment du matériel devrait dominer le marché d’ici 2021 en raison de l’adoption croissante des dispositifs médicaux compatibles IoT pour répondre à la demande croissante de solutions rentables et efficaces pour la prestation de services de santé. Les dispositifs médicaux compatibles IoT jouent un rôle important dans la collecte de données et le suivi de diverses activités, conduisant au développement de divers IoT dans les cas d’utilisation des soins de santé. Protection contre le déni de service distribué, etc. Les services sont segmentés en services professionnels et services gérés. Les services professionnels sont segmentés en support et maintenance, déploiement et intégration, et conseil. Le segment du matériel devrait dominer le marché d’ici 2021 en raison de l’adoption croissante des dispositifs médicaux compatibles IoT pour répondre à la demande croissante de solutions rentables et efficaces pour la prestation de services de santé. Les dispositifs médicaux compatibles IoT jouent un rôle important dans la collecte de données et le suivi de diverses activités, conduisant au développement de divers IoT dans les cas d’utilisation des soins de santé. et consultations. Le segment du matériel devrait dominer le marché d’ici 2021 en raison de l’adoption croissante des dispositifs médicaux compatibles IoT pour répondre à la demande croissante de solutions rentables et efficaces pour la prestation de services de santé. Les dispositifs médicaux compatibles IoT jouent un rôle important dans la collecte de données et le suivi de diverses activités, conduisant au développement de divers IoT dans les cas d’utilisation des soins de santé. et consultations. Le segment du matériel devrait dominer le marché d’ici 2021 en raison de l’adoption croissante des dispositifs médicaux compatibles IoT pour répondre à la demande croissante de solutions rentables et efficaces pour la prestation de services de santé. Les dispositifs médicaux compatibles IoT jouent un rôle important dans la collecte de données et le suivi de diverses activités, conduisant au développement de divers IoT dans les cas d’utilisation des soins de santé. En 2018, le segment du matériel devrait dominer le marché en raison de l’adoption croissante des dispositifs médicaux compatibles IoT pour répondre à la demande croissante de solutions rentables et efficaces pour la prestation de services de santé. Les dispositifs médicaux compatibles IoT jouent un rôle important dans la collecte de données et le suivi de diverses activités, conduisant au développement de divers IoT dans les cas d’utilisation des soins de santé. En 2018, le segment du matériel devrait dominer le marché en raison de l’adoption croissante des dispositifs médicaux compatibles IoT pour répondre à la demande croissante de solutions rentables et efficaces pour la prestation de services de santé. Les dispositifs médicaux compatibles IoT jouent un rôle important dans la collecte de données et le suivi de diverses activités, conduisant au développement de divers IoT dans les cas d’utilisation des soins de santé. Sur la base de la plate-forme, le marché mondial de l’Internet des objets médicaux (IoMT) est segmenté en gestion des appareils, gestion des applications et gestion du cloud. La partie équipement se subdivise en moniteurs de signes vitaux, équipements de surveillance du sommeil, équipements de rééducation, etc. Les moniteurs de signes vitaux sont subdivisés en oxymètres de pouls, moniteurs d’activité, sprimonitors, moniteurs de fréquence cardiaque, électrocardiographes, tensiomètres, etc. Les dispositifs de surveillance du sommeil se subdivisent en actigraphie du poignet, suivi du sommeil, polysomnographie, etc. L’équipement de rééducation est subdivisé en accéléromètres et dispositifs de détection. La gestion du réseau est subdivisée en serveurs, commutateurs Ethernet, routage, passerelles, stockage, etc. 2021, Basé sur le modèle de prestation de services, le marché mondial de l’Internet des objets médicaux (IoMT) est segmenté en local et en cloud. D’ici 2021, le segment local devrait dominer le marché en raison de l’utilisation généralisée de logiciels locaux, car il n’exige pas que les utilisateurs se connectent à Internet pour accéder aux données. Alors que la plupart des entreprises dépendent d’Internet pour mener leurs activités, il y a toujours une crainte qu’une perte de connectivité puisse compromettre la productivité et entraîner une perte d’accès aux données critiques. Sur la base des appareils connectés, le marché mondial de l’Internet des objets médicaux (IoMT) est segmenté en filaire et sans fil. D’ici 2021, le segment filaire devrait dominer le marché car son adoption augmente en raison du nombre réduit d’attaques qui perturbent le trafic réseau et sont moins sensibles aux interférences et aux pannes que les points d’accès sans fil. Sur la base des applications, le marché mondial de l’Internet des objets médicaux (IoMT) est segmenté en appareils corporels, prestataires de soins de santé , appareils médicaux à domicile, communautés et autres. Les appareils corporels sont segmentés en appareils portables de santé grand public et appareils portables de qualité clinique. Les prestataires de soins de santé sont segmentés en gestion des stocks, gestion du personnel, gestion des flux de patients , gestion des actifs et surveillance de l’environnement. L’équipement médical à domicile est subdivisé en télémédecine, surveillance à distance des patients, systèmes d’intervention d’urgence personnels , etc. La communauté est segmentée en kiosques, dispositifs de point de service, logistique, services mobiles et intelligence d’intervention d’urgence En 2021, le segment des dispositifs intimes devrait dominer le marché avec la montée en puissance de la prise de conscience esthétique mondiale et les progrès dans le contour du corps segment. Sur la base de l’utilisateur final, le marché mondial de l’Internet des objets médicaux (IoMT) est segmenté en hôpitaux, cliniques, instituts de recherche et universitaires, soins à domicile et autres. Le segment hospitalier devrait dominer le marché d’ici 2021 en raison de l’adoption croissante des dossiers de santé électroniques (DSE) et des systèmes de surveillance à distance des patients.



Pour obtenir plus d’informations sur l’analyse du marché, parcourez le résumé du rapport de recherche @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-internet-of-medical-things-iomt-market?rajaas

Analyse au niveau du pays du marché mondial de l’Internet des objets médicaux (IoMT)

Le marché de l’Internet des objets médicaux (IoMT) est analysé avec des informations sur la taille du marché fournies par les composants, plates-formes, modèles de prestation de services, appareils connectés, applications et utilisateurs finaux susmentionnés. Les pays couverts par le rapport sur le marché de l’Internet des objets médicaux (IoMT) sont les composants, les plates-formes, les modèles de prestation de services, les appareils connectés, les applications et les utilisateurs finaux. Les États-Unis, l’Allemagne et la Chine dominent le marché en raison de la sensibilisation croissante à la santé personnelle.

La section pays du rapport fournit également les influenceurs individuels du marché et les changements réglementaires du marché intérieur affectant les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, le comportement réglementaire et les tarifs d’importation et d’exportation sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir les scénarios de marché de chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis dus à la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente est pris en compte lors de l’analyse prédictive des données nationales.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché mondiale de l’Internet des objets médicaux (IoMT)

Le paysage concurrentiel du marché Internet des objets médicaux (IoMT) fournit des détails sur les concurrents. Les détails incluent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouveaux plans de marché, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, le pipeline de produits pilotes, les approbations de produits, les brevets, l’étendue des produits et l’étendue, l’application avantages, courbe de ligne de vie de la technologie. Les points de données fournis ci-dessus ne concernent que le marché de l’Internet des objets médicaux (IoMT) sur lequel la société se concentre.

Les principales entreprises présentes sur le marché nord-américain de l’Internet des objets médicaux (IoMT) sont Siemens Healthcare GMBH, GE Digital (une filiale de General Electric), Biotronik, Bioserenity, Medtronic, Boston Scientific Corporation, Hill-Rom Holdings, Inc., Honeywell International Inc., Philips, Lenovo HIT, AliveCor, Inc., VitalConnect, Meru Health, etc. Les analystes de DBMR comprennent l’avantage concurrentiel et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

De nombreuses expansions commerciales et lancements de produits sont également initiés par des entreprises mondiales, ce qui accélère également la croissance du marché de l’Internet des objets médicaux (IoMT).

Par exemple,

En avril 2021, Hillrom, Inc. a introduit des innovations dans l’évaluation numérique du nouvel ophtalmoscope Welch Allyn PanOptic Plus et de l’otoscope Welch Allyn MacroView Plus. Ces appareils sont conçus pour aider les cliniciens à diagnostiquer les troubles de l’oreille et des yeux plus tôt et avec plus de précision, offrant ainsi plus d’options pour un traitement efficace.

Septembre 2018, VitalConnect. La surveillance à domicile activée par VitalPatch mesure l’ECG à dérivation unique, la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, la température de la peau, l’activité et même la posture du corps. Il existe un tableau de bord partagé basé sur le Web appelé Vista Solutions. Ce patch intelligent aide le personnel hospitalier à surveiller les signes vitaux des patients et d’autres facteurs.

Les coentreprises, les incitations et les reconnaissances, les accords et d’autres stratégies des acteurs du marché élargissent l’empreinte des entreprises sur le marché de l’Internet des objets médicaux (IoMT), ce qui profite également à la croissance des bénéfices des organisations.

Parcourez la table des matières complète – https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-internet-of-medical-things-iomt-market&rajaas

Principaux liens vers les rapports sur les soins de santé :

https://www.designerwomen.co.uk/drug-discovery-outsourcing-market-consumption-volume-value-sales-price-import-and-export-report-of-2028/

https://www.designerwomen.co.uk/revenue-cycle-management-market-key-vendors-analysis-revenue-trends-and-forecast-to-the-2028/

https://www.designerwomen.co.uk/prefilled-syringes-market-global-sales-price-revenue-gross-margin-and-market-share-to-2029/

https://www.designerwomen.co.uk/medical-image-management-market-global-market-share-production-value-cost-structure-revenue-and-future-demand-to-2028/

https://www.designerwomen.co.uk/wide-field-imaging-systems-market-swot-analysis-of-incluant-key-players-clarity-medical-heidelberg-engineering-gmbh-visunex-medical-systems- compagnie/

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Le moyen absolu de prédire l’avenir est de comprendre les tendances d’aujourd’hui ! Data Bridge Market Research se positionne comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et novatrice avec une résilience inégalée et une approche intégrée. Nous sommes déterminés à exploiter les meilleures opportunités du marché et à fournir des informations efficaces pour que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge s’efforce de fournir des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et d’initier un processus décisionnel simple. Data Bridge est le produit d’une ingéniosité et d’une expérience pures qui ont été formulées et construites à Pune en 2015.

Data Bridge Market Research compte plus de 500 analystes travaillant dans divers secteurs. Nous servons plus de 40 % des sociétés Fortune 500 dans le monde et avons un réseau mondial de plus de 5 000 clients. Data Bridge excelle à créer des clients satisfaits qui apprécient notre service et font confiance à notre travail acharné. Nous sommes satisfaits de notre brillant taux de satisfaction client de 99,9 %.

Nous contacter:-

Étude de marché sur les ponts de données

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

E-mail : -corporatesales@databridgemarketresearch.com