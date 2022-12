Le marché de l’Internet des objets médicaux (IoMT) croît à un TCAC de 23,9% avec les technologies, les tendances émergentes et les affaires

Marché de l’Internet des objets médicaux (IoMT)Le rapport est l’un des rapports d’études de marché les plus remarquables, uniques et honorables, qui est formé en se concentrant sur des conditions préalables commerciales spécifiques. Une équipe d’experts de l’industrie, de brillants chercheurs, de prévisionnistes innovants et d’analystes compétents travaillent avec un dévouement total pour fournir aux clients des études de marché qualitatives. Même les études de recherche explicites sont réalisées avec soin pour présenter l’excellent rapport d’étude de marché pour un créneau spécifique. La répartition et les estimations des tendances importantes de l’industrie, des moteurs du marché, des contraintes du marché, de la taille du marché, de la part de marché et du volume des ventes ont été très bien expliquées dans le vaste rapport sur le marché de l’Internet des objets médicaux (IoMT).

Data Bridge Market Research analyse que le marché de l’Internet des objets médicaux, qui s’élevait à 48,69 milliards USD en 2021, atteindrait 270,40 milliards USD d’ici 2029 et devrait subir un TCAC de 23,9 % au cours de la période de prévision 2022 à 2029. En outre aux informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend également une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, analyse des prix et cadre réglementaire.

Aperçu du marché :

Internet des objets médicaux (IoMT), les organisations médicales transforment les soins de santé de manière novatrice en utilisant des équipements et des gadgets médicaux. En offrant une aide et des services médicaux 24h/24, les appareils connectés tels que les glucomètres, les moniteurs ECG, les oxymètres de pouls et les tensiomètres sont placés à proximité du corps du patient et garantissent une meilleure satisfaction client.

Le rôle de la technologie médicale dans les soins de santé évolue rapidement grâce à l’Internet des objets médicaux (IoMT), un réseau d’équipements médicaux connectés, de logiciels et de systèmes et services de santé. Les organisations de soins de santé utilisent l’Internet des objets médicaux pour augmenter les soins aux patients depuis des endroits éloignés et rationaliser la gestion du flux de travail clinique.

Développement récent

En avril 2021, le nouvel ophtalmoscope Welch Allyn PanOptic Plus et l’otoscope Welch Allyn MacroView Plus ont été introduits par Hillrom, Inc.

En juin 2021, lorsque la fibrillation auriculaire, souvent connue sous le nom de battements cardiaques irréguliers, est mieux détectée par le moniteur cardiaque insérable Reveal LINQ (ICM ), Medtronic a annoncé un essai clinique pour le STROKE AF.

Portée du marché mondial de l’Internet des objets médicaux (IoMT)

Le marché de l’Internet des objets médicaux est segmenté en fonction du composant, de la plate-forme, du mode de prestation de services, des dispositifs de connectivité, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Composant

Matériel

Logiciel Plate-forme de

services Gestion des appareils Gestion des applications Gestion du cloud Mode de prestation de services Connectivité cloud sur site Périphériques filaires Application sans fil sur le corps

Fournisseurs de soins

de santé Dispositifs médicaux à usage domestique

Communauté

Autres

Utilisateur final

Hôpitaux

Cliniques

Instituts de recherche

Universitaires Soins à

domicile

Autres

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de l’Internet des objets médicaux sont :

Siemens (Allemagne)

General Electric (États-Unis)

Biotronik SE & Co. KG (Allemagne)

Medtronic (Irlande)

Boston Scientific Corporation (États-Unis)

Hill-Rom Services, Inc. (États-Unis)

Neurometrix, Inc. (États-Unis)

Honeywell International Inc. (États-Unis)

VitaConnect (États-Unis)

EKso Bionics (États-Unis)

BL Healthcare, Inc. (États-Unis)

Koninklijke Philips NV (Pays-Bas)

Lenovo (Chine)

AliveCor, Inc. (États-Unis)

