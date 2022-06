Le marché de l’Internet des objets marins génère de solides revenus grâce aux principaux fabricants IBM, Oracle, SAP, Google LLC, Hewlett Packard Enterprise Development LP,

Il s’agit du meilleur rapport d’étude de marché qui est le résultat d’une équipe compétente et de ses capacités potentielles. Le rapport est préparé avec la collecte et l’analyse systématiques d’informations sur des individus ou des organisations qui sont menées par le biais de recherches sociales et d’opinion. Il met en évidence les demandes du public, les compétences et la croissance constante de l’industrie du travail, des rapports dynamiques ou des services de haute protection des données tout en analysant les informations de marché sur l’industrie. La qualité de ce rapport d’étude de marché est à la hauteur, ce qui gagne la confiance des clients. Ainsi, la grande échelle Ce rapport de marché présente une analyse de marché approfondie pour prospérer dans cet environnement concurrentiel.

Data Bridge Market Research analyse que le marché de l’Internet des objets maritime afficherait un TCAC de 6,2 % pour la période de prévision. Avènement de l’analyse avancée des données et du traitement des données, en particulier dans les économies émergentes, modification et amélioration des conditions économiques de certaines économies du monde entier et augmentation du taux d’adoption de la technologie de l’Internet des objets par l’industrie automobile, augmentation de la demande de bande passante forte avec les données la migration des systèmes hérités sont les principaux facteurs attribuables à la croissance du marché de l’internet des objets maritime.

L’internet des objets marin fonctionne sur le même principe que cette technologie fonctionne dans les autres secteurs. L’Internet marin des objets est basé sur des capteurs et un réseau d’appareils connectés qui traitent toutes les données relatives au voyage, à la météo, à l’emplacement des actifs, à l’état de la cargaison, et bien plus encore. La technologie marine Internet des objets est prise en charge par un réseau satellite ou un réseau 3G/4G ou même 5/G LTE.

Le marché mondial de l’Internet marin des objets est divisé en un type qui comprend

Par composant (dispositifs de détection, connectivité réseau, plateformes Internet des objets et solutions et services informatiques),

Application (optimisation des itinéraires et des opérations, suivi des actifs et surveillance des équipements),

Type de navire (commercial et de défense),

Certains des acteurs distingués du marché comprennent

Cisco Systems, Inc., Intel Corporation, Microsoft, IBM, Oracle, SAP, Google LLC, Hewlett Packard Enterprise Development LP, Marine Digital GmbH, Vodafone Group, Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Orange Business Services, Accenture, Wärtsilä, Duog, Wilh. Wilhelmsen Holding ASA (WWH), Nippon Telegraph and Telephone Corporation, Siemens et Hitachi Vantara Corporation entre autres

Géographiquement, le marché a été segmenté en

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie, Italie et reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde, Asie du Sud-Est et Australie)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie et reste de l’Amérique du Sud)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Afrique du Sud et reste du Moyen-Orient et de l’Afrique)

Points clés du rapport

L’analyse des tendances de croissance du marché mondial de l’Internet marin des objets est basée sur le TCAC calculé de 2022 à 2029.

Pour analyser le fonctionnement du marché dans chaque région, la part de marché et le taux de croissance de chaque région géographique sont évalués.

Il comprend tous les détails nécessaires sur les principaux producteurs, clients et distributeurs du marché.

