Le marché de l’interface thermique devrait garantir une part de revenus notable au cours de la période 2022-2030

Le marché mondial des matériaux d’interface thermique devrait passer de 3,1 milliards USD en 2021 à 7,4 milliards USD d’ici 2030 , à un TCAC de 10,2 % de 2022 à 2030. Le marché des matériaux d’interface thermique se développe rapidement en raison de la demande croissante de réduction de la taille des appareils électroniques. , l’industrie croissante des LED et l’utilisation accrue des TIM dans les industries d’utilisation finale. La demande accrue de produits électroniques de haute qualité résultant des lancements de nouveaux produits électroniques grand public et des progrès technologiques devrait stimuler la demande de matériaux d’interface thermique. En outre, la demande croissante d’appareils techniques de pointe et d’électronique spécialisée pour les opérations haut de gamme devrait stimuler le marché tout au long de la période de prévision.

Les matériaux d’interface thermique (TIM) sont des matériaux intermédiaires placés entre le dissipateur thermique et les appareils pour améliorer la transmission thermique vers le dissipateur thermique. Ils sont utilisés dans diverses applications électroniques, notamment les voitures électriques, les processeurs/ordinateurs de bureau, les téléphones portables, les tablettes, l’éclairage architectural et industriel, et bien d’autres. La demande des principaux secteurs d’utilisateurs finaux tels que l’électronique grand public est le principal moteur de cette activité. Des rubans et des films, des matériaux à transition de phase, des matériaux de remplissage d’espace, des graisses et des adhésifs, des TIM à base de métal et d’autres types de matériaux d’interface thermique sont disponibles dans le commerce.

COVID – 19 Impact sur le marché mondial des matériaux d’interface thermique

Le marché des TIM a connu une baisse de la demande, mais il a été informé par rapport à d’autres industries clés. Les technologies de téléconférence et de travail à distance deviennent de plus en plus populaires, indiquant une croissance dans le secteur des télécommunications. La vente de PC, d’ordinateurs portables, de jeux vidéo et de smartphones a augmenté à mesure que de plus en plus d’organisations mettent en œuvre des politiques de travail à domicile. Les personnes qui restent à la maison veulent des gadgets de consommation individuels pour un usage personnel, ce qui a augmenté la demande de biens de consommation durables. Pendant la pandémie, la demande de TIM dans les équipements médicaux a augmenté en raison de l’augmentation rapide de la demande de machines médicales.

Dynamique du marché mondial des matériaux d’interface thermique

Conducteurs : la prolifération croissante des appareils électroniques

La surchauffe est un risque majeur pour l’électronique de nouvelle génération de la plupart des grandes industries. De nombreuses tendances de production de composants électroniques se sont également concentrées sur la miniaturisation des appareils, ce qui complique davantage le refroidissement haute performance. Les TIM sont fondamentaux pour résoudre les contraintes thermiques des conceptions d’assemblages électroniques contemporains. Ils améliorent l’interaction thermique entre l’électronique générant de la chaleur et les composants de refroidissement, augmentant ainsi la capacité de puissance et la solidité tout en minimisant le coût global de l’assemblage fini. C’est un matériau idéal qui s’adapte aux surfaces de contact, se mouille sur tout le substrat et est aussi fin que possible. Ces matériaux sont un composant essentiel de tout système de gestion thermique. C’est un composant facile à négliger car il ne représente qu’une fraction mineure de la plupart des applications.

Contraintes : des qualités physiques limitent ses performances

D’autre part, le matériau d’interface thermique peut faire ou défaire un appareil et son produit associé. Les TIM sont insérés dans le joint pour combler les vides d’air et sont un composant crucial d’un assemblage lorsque des surfaces solides sont jointes pour réduire la résistance de contact. Bien que l’introduction de TIM améliore le transport de chaleur à travers une interface, il est communément admis que les TIM représentent également la majorité de la résistance thermique d’un système.

Opportunités : la tendance croissante à la miniaturisation des appareils électriques

La demande croissante de miniaturisation et de mécanisation des produits électroniques tels que les téléphones mobiles, les écrans et écrans tactiles et les équipements médicaux propulse le marché des TIM. À mesure que l’électronique devient plus petite, les composants deviennent plus concentrés, ce qui les fait surchauffer. Cela augmente la densité de chaleur à la surface de l’équipement électrique. La dissipation thermique nécessite l’utilisation de TIM. La demande mondiale croissante pour ces articles électroniques a accru l’utilisation des TIM dans le secteur de l’électronique.

Portée du rapport

L’étude catégorise la chimie, le type et les applications basés sur le marché mondial des matériaux d’interface thermique aux niveaux régional et mondial.

Par chimie (revenu, milliards USD, 2017-2030)

Silicone

Époxy

Polyimide

Autres (acryliques, polyuréthanes et esters de cyanate)

Par type (revenu, milliards USD, 2017-2030)

Graisses & Adhésifs

Bandes & Films

Remplisseurs d’espace

TIM à base de métal

Matériaux à changement de phase

Autres (tampons élastomères/isolants et composés thermiques)

Par application (revenu, milliards USD, 2017-2030)

Des ordinateurs

Télécom

Biens de consommation durables

Équipement médical

Machinerie industrielle

Électronique automobile

Les autres

Par région (chiffre d’affaires, milliards USD, 2017-2030)

Amérique du Nord NOUS Canada Mexique

L’Europe  Allemagne Italie France ROYAUME-UNI Espagne Pologne Russie Slovénie Slovaquie les Pays-Bas Belgique Norvège Danemark République tchèque Suède Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Japon Inde Corée du Sud Indonésie Malaisie Thaïlande Viêt Nam Les Philippines Singapour Australie et Nouvelle-Zélande Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud Brésil Argentine Colombie Reste de l’Amérique du Sud

Le Moyen-Orient et l’Afrique Arabie Saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Afrique du Nord Reste de la MEA



Le segment silicone du marché mondial des matériaux d’interface thermique devrait représenter la part la plus élevée du marché mondial

Le marché mondial des matériaux d’interface thermique est segmenté en époxy, silicone, polyimide et autres basés sur la chimie. Parmi eux, le silicone devrait présenter un potentiel de croissance élevé sur le marché des matériaux d’interface thermique à travers le monde en raison de ses qualités exceptionnelles telles que la stabilité aux fluctuations de température, la résistance aux vibrations et aux chocs, la stabilité aux contraintes mécaniques et la résistance aux attaques chimiques, augmentant ainsi la croissance segmentaire. .

L’Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision sur le marché mondial des matériaux d’interface thermique

La région Asie-Pacifique est estimée pour le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision sur le marché mondial des matériaux d’interface thermique dans les années à venir. Quatre pays principaux, à savoir la Chine, l’Inde, le Japon et le reste de l’Asie-Pacifique, sont analysés en Asie-Pacifique. En raison de son industrialisation rapide, de l’augmentation du revenu par habitant, de la croissance démographique, de la base d’utilisateurs d’Internet et du développement des industries d’utilisation finale. Ce sont quelques facteurs majeurs qui contribuent à la croissance du marché des matériaux d’interface thermique dans cette région.

Principaux acteurs du marché

Les principaux acteurs du marché sont :

3M

Henkel AG & Co. KgaA

Honeywell International Inc.

Parker Hannifin Corporation

Société Dow Corning

Laird Technologies

Matériaux de performance Momentive

Indim Corporation

Wakefield-Vette

