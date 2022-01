Le marché de l’interface homme-machine devrait croître à un TCAC de 9,9 % pour atteindre 8,77 millions de dollars américains de 2021 à 2027

Les IHM ne se limitent pas aux entreprises manufacturières. Diverses entreprises opérant dans des secteurs verticaux tels que l’énergie, la santé et la défense les utilisent de plus en plus. De plus, les avantages fournis, tels que le contrôle à distance, ainsi que l’utilisation intensive des IHM dans les unités de traitement du pétrole et du gaz et les unités de traitement de l’eau pour travailler dans des climats difficiles, peuvent également augmenter considérablement la demande de produits. Cela a également incité les entreprises à améliorer les propriétés d’usure des produits.

Paysage concurrentiel : Marché de l’interface homme-machine : ABB Ltd.,Advantech Co., Ltd.,General Electric Co.,Honeywell International, Inc.,Kontron ST AG,Mitsubishi Electric Corporation,Rockwell Automation, Inc.,Schneider Electric,Siemens AG, Yokogawa Electric Corporation

Téléchargez un exemple de rapport PDF ici : https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPRE00005016/

Cette tendance à la conversion de protocole pour le partage de données entre tous les appareils connectés devrait catalyser la croissance future de l’industrie IHM. En outre, les développements techniques tels que l’architecture de plate-forme ouverte ou OPA, conduisant à l’amélioration des processus de migration, sont également susceptibles de stimuler la demande dans les années à venir. Des facteurs tels que le besoin croissant de changement dans le processus commercial pour intégrer les IHM ainsi qu’un capital initial élevé peuvent nuire au développement du marché. En outre, la connaissance des IHM parmi les cadres et les travailleurs de niveau inférieur, ainsi qu’un manque de professionnels expérimentés, peuvent affecter la croissance de l’industrie. L’industrie de l’IHM a été témoin de plusieurs développements technologiques et avancées de l’écran tactile.

Les IHM contiennent généralement des éléments d’affichage sensibles et des rétroéclairages, et sont susceptibles d’avoir des plages de températures de fonctionnement plus strictes que les autres composants d’automatisation. La luminosité de l’écran (généralement mesurée en nits) et la durée de vie estimée du rétroéclairage doivent être soigneusement évaluées. Le segment matériel peut être classé en matériel basé sur PC, matériel basé sur panneau et autres. Les utilisateurs peuvent souhaiter utiliser un clavier physique intégré ou un clavier et une souris externes pour certaines applications, impliquant en particulier la saisie de données. La plupart des concepteurs suivent cependant l’exemple des appareils mobiles et recherchent des écrans tactiles.

Le rapport segmente le marché mondial des interfaces homme-machine comme suit :

Marché mondial de l’interface homme-machine – par offre

Matériel

Basé sur PC

Basé sur un panneau

Autres

Logiciel

Sur site

Nuage

Un service

Marché mondial de l’interface homme-machine – par configuration

Autonome

Embarqué

Marché mondial de l’interface homme-machine – par industrie de l’utilisateur final

Énergie et puissance

Fabrication générale

Santé & Pharmaceutique

Automobile

Autres

Le rapport analyse les facteurs affectant le marché de l’interface homme-machine du côté de la demande et de l’offre et évalue en outre la dynamique du marché affectant le marché au cours de la période de prévision, c’est-à-dire les moteurs, les contraintes, les opportunités et la tendance future. Le rapport fournit également une analyse PEST exhaustive pour les cinq régions, à savoir ; Amérique du Nord, Europe, APAC, MEA et Amérique du Sud après avoir évalué les facteurs politiques, économiques, sociaux et technologiques affectant le marché de l’interface homme-machine dans ces régions.

Détails du chapitre sur le marché de l’interface homme-machine:

Partie 01 : Résumé exécutif

Partie 02 : Portée du rapport

Partie 03: Paysage du marché de l’interface homme-machine

Partie 04 : Dimensionnement du marché de l’interface homme-machine

Partie 05: Segmentation du marché de l’interface homme-machine par produit

Partie 06 : Analyse des cinq forces

Partie 07 : Paysage client

Partie 08 : Paysage géographique

Partie 09 : Cadre de décision

Partie 10 : Moteurs et défis

Partie 11 : Tendances du marché

Partie 12 : Paysage des fournisseurs

Partie 13 : Analyse des fournisseurs

Passez un bon de commande pour acheter une copie complète de ce rapport @ https://www.theinsightpartners.com/buy/TIPRE00005016/

Remarque : Si vous avez des exigences particulières, veuillez nous en informer et nous vous proposerons le rapport que vous souhaitez.

À propos de nous:

The Insight Partners est un fournisseur de recherche unique de l’industrie de l’intelligence exploitable. Nous aidons nos clients à trouver des solutions à leurs besoins de recherche grâce à nos services de recherche syndiquée et de conseil. Nous sommes un spécialiste de la technologie, de la santé, de la fabrication, de l’automobile et de la défense.

Nous contacter:

Appelez : +1-646-491-9876

Courriel : sales@theinsightpartners.com