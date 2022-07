Le marché de l’intelligence artificielle 2022 devrait croître à un TCAC de 26,1% avec des acteurs renommés d’ici 2029

Ce rapport de marché met à disposition le potentiel du marché pour chaque région géographique en fonction du taux de croissance, des paramètres macroéconomiques, des habitudes d’achat des consommateurs et des scénarios d’offre et de demande du marché. Le rapport d’activité estime les tendances de développement du marché 2022-2029 pour l’industrie. En s’associant aux chefs de projet, l’équipe fournit aux clients tous les aspects stratégiques, y compris le développement de produits, les domaines clés de développement, la modélisation d’applications, l’utilisation des technologies, les stratégies d’acquisition, l’exploration d’opportunités de croissance de niche et de nouveaux marchés. Enfin, le rapport d’étude de ce marché fait quelques propositions importantes pour un nouveau projet de ce marché avant d’évaluer sa faisabilité.

Le marché de l’intelligence artificielle devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse le marché pour atteindre une valeur estimée de 294,4 milliards de dollars d’ici 2028 et croître à un TCAC de 26,1% dans ce qui précède- période de prévision mentionnée.

L’intelligence artificielle fait référence à la science et à l’ ingénierie associées à la conception de systèmes informatiques intelligents capables de reproduire ou d’afficher une intelligence de type humain (intelligence naturelle) et d’exécuter directement des tâches, telles que l’analyse et la prise de jugements et de décisions sans aucune interférence humaine. Les assistants vocaux numériques qui résident dans nos smartphones ou haut-parleurs intelligents, les chatbots de support client ainsi que les robots industriels sont tous des exemples d’intelligence artificielle.

Le rapport de recherche sur le marché de l’intelligence artificielle révèle le terrain concurrentiel de l’industrie, qui comprend des organisations telles que Welltok, Inc., Intel Corporation, Nvidia Corporation, Google Inc., IBM Corporation, Microsoft Corporation, General Vision, Enlitic, Inc. , Next IT Corporation, iCarbonX, Amazon Web Services, Apple, Facebook Inc., Siemens, General Electric, Micron Technology, Samsung, Xillinx, Iteris, Atomwise, Inc., Lifegraph, Sense.ly, Inc., Zebra Medical Vision, Inc. ., Baidu, Inc., H2O ai, Enlitic, Inc. et Raven Industries.

Les analyses qualitatives approfondies comprennent l’identification et l’investigation des aspects suivants :

Structure du marché

Moteurs de croissance

Contraintes et défis

Tendances des produits émergents et opportunités de marché

Cinq forces de Porter

La tendance et les perspectives du marché mondial sont prévues dans une vision optimiste, équilibrée et conservatrice. La projection équilibrée (la plus probable) est utilisée pour quantifier le marché mondial de la réalité étendue dans tous les aspects de la classification du point de vue de la technologie, du composant, du type d’appareil, de l’industrie verticale, de l’utilisateur final et de la région.

Basé sur la technologie, le marché mondial est segmenté dans les sous-marchés suivants avec des revenus annuels pour 2020-2027 (historiques et prévisions) inclus dans chaque section.

En offrant (matériel, logiciel et services),

Par la technologie (Machine Learning, Natural Language Processing et autres),

Par type (réseau de neurones artificiels, système d’assistance numérique et autres),

Par application (Deep Learning, Smart Robots et autres),

Par industrie de l’utilisateur final (soins de santé, fabrication et autres)

Moteurs et contraintes du marché :

Grande capacité de stockage d’informations et de données

Haute puissance de calcul et capacités de traitement parallèle.

Augmentation du nombre d’applications d’IA et adoption de ces applications dans divers segments.

Manque de pouvoir du peuple

Inefficacité des données dans la construction d’algorithmes d’IA appropriés.

Ce rapport couvre toutes les tendances à venir et présentes applicables au marché ainsi que les restrictions et les moteurs du développement commercial. Il propose des prévisions de l’industrie pour les années à venir. Cette recherche analyse les principaux marchés et leurs sous-segments, l’évolution des modèles et des pressions sur l’industrie, les perspectives stratégiques et les situations changeantes de l’offre et de la demande, quantifie les opportunités avec la taille du marché et prévoit le marché, et surveille les développements / opportunités / défis émergents .

Parcourez la table des matières en profondeur sur le «marché de l’intelligence artificielle»

60- Tableaux

220- Figures

350- Pages

Quels sont les idées et les concepts couverts dans le rapport ?

Les bilans comptabilisés par l’ensemble des zones et les parts de marché enregistrées par chaque région sont mentionnés dans le rapport.

L’étude résume le taux de croissance de la consommation de produits dans les régions concernées ainsi que leur part de marché de consommation.

Les données concernant le taux de consommation du marché de l’industrie de l’intelligence artificielle de toutes les provinces, en fonction des régions applicables et des types de produits, sont inculquées dans le rapport.

Analyse régionale du marché Intelligence artificielle Industry:

Le marché de l’industrie de l’intelligence artificielle, en ce qui concerne la portée provinciale, est segmenté en États-Unis, en Europe, au Japon, en Chine, en Inde et en Asie du Sud-Est. Le rapport comprend également des informations concernant les produits utilisés dans les topographies.

Certains des principaux points forts de la table des matières couvrent : https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-artificial-intelligence-market

Analyse du marché régional de l’industrie de l’intelligence artificielle

Production de l’industrie de l’intelligence artificielle par régions

Production mondiale de l’industrie de l’intelligence artificielle par régions

Chiffre d’affaires mondial de l’intelligence artificielle par régions

Consommation de l’industrie de l’intelligence artificielle par régions

Analyse du marché du segment de l’industrie de l’intelligence artificielle (par type)

Production mondiale de l’industrie de l’intelligence artificielle par type

Chiffre d’affaires mondial de l’intelligence artificielle par type

Prix ​​de l’industrie de l’intelligence artificielle par type

Analyse du marché du segment de l’industrie de l’intelligence artificielle (par application)

Consommation mondiale de l’industrie de l’intelligence artificielle par application

Part de marché de la consommation mondiale de l’industrie de l’intelligence artificielle par application (2014-2019)

Analyse des principaux fabricants de l’industrie de l’intelligence artificielle

Sites de production de l’industrie de l’intelligence artificielle et zone desservie

Présentation du produit, application et spécifications

Production, revenus, prix départ usine et marge brute de l’industrie de l’intelligence artificielle (2014-2019)

Principales activités et marchés desservis

Pour chacune des régions et des pays susmentionnés, une analyse détaillée et des données sur les revenus annuels (demande et production) sont disponibles pour 2020-2027. La répartition de tous les marchés régionaux par pays et des principaux marchés nationaux par technologie, composant et industrie verticale au cours des années de prévision est également incluse.

Sources de données et méthodologie

Les principales sources impliquent les experts de l’industrie du marché mondial de l’intelligence artificielle, y compris les organisations de gestion, les organisations de traitement, les fournisseurs de services d’analyse de la chaîne de valeur de l’industrie. Toutes les sources primaires ont été interrogées pour recueillir et authentifier les informations qualitatives et quantitatives et déterminer les perspectives d’avenir.

