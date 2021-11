Le marché de l’intégration informatique des soins de santé La croissance surprenante due à Covid 19 comprend les principaux acteurs Optum Inc, Cerner, Cognizant

Une étude de marché détaillée et complète réalisée dans le rapport suprême sur le marché de l’intégration informatique des soins de santé offre les opportunités actuelles et à venir pour faire la lumière sur les futurs investissements sur le marché. Le rapport d’activité aide à définir des stratégies commerciales pour les entreprises de petite, moyenne et grande taille. Pour une compréhension approfondie du marché et du paysage concurrentiel, le rapport d’étude de marché sur l’intégration informatique des soins de santé fournit de nombreux paramètres et des données détaillées sur l’industrie. Ce document d’analyse de l’industrie contient des estimations des valeurs du TCAC qui sont très importantes pour les entreprises lorsqu’elles décident de la valeur de l’investissement au cours de la période.

Le marché mondial de l’intégration informatique des soins de santé devrait passer de sa valeur initiale estimée de 8,00 milliards USD en 2018 à une valeur estimée de 18,45 milliards USD d’ici 2026, enregistrant un TCAC de 11,00 % au cours de la période de prévision 2019-2026. Cette augmentation de la valeur marchande peut être attribuée à la demande croissante d’un seul endroit pour le dossier du patient.

Concurrents clés du marché :

Optum Inc, Cerner, Cognizant, Change Healthcare, Koninklijke Philips NV, Epic Systems Corporation, Dell Technologies, Allscripts, GE Healthcare, IBM), Athena Health (US), Oracle Corporation (US), Conduent (US), Infor (US) , Tata Consultancy Services Ltd. (Inde), Wipro Limited (Inde), Conifer Health Solutions, LLC (États-Unis), Nuance Communications, Inc. (États-Unis), 3M (États-Unis), Inovalon (États-Unis), InterSystems Corporation (États-Unis), Leidos (États-Unis), Softheon (États-Unis), Omnicell (États-Unis) et Ciox Health (États-Unis).

Analyse concurrentielle : marché mondial de l’intégration informatique des soins de santé

Le marché mondial de l’intégration informatique des soins de santé est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que des lancements de nouveaux produits, des extensions, des accords, des coentreprises, des partenariats, des acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport comprend les parts de marché du marché de l’intégration informatique des soins de santé pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Définition du marché : marché mondial de l’intégration informatique des soins de santé

L’intégration informatique des soins de santé peut être définie comme un type de catégorie de dispositifs médicaux à travers laquelle les médecins et les médecins peuvent surveiller et soigner en permanence les nourrissons. Ces appareils sont même utilisés pour nourrir les bébés avec des médicaments, des liquides ou même pour prélever du sang, vérifier la tension artérielle, traiter un certain nombre de maladies et surveiller en permanence l’état et la santé du bébé.

Selon l’Organisation mondiale de la santé, avec l’aide des soins de santé, l’OMS a pu classer les maladies, leurs causes et leurs symptômes dans une base de données massive qui comprend plus de 14 000 codes individuels. Ce nombre important devrait agir comme un moteur de la croissance du marché.

Facteurs de marché

Forte demande pour un emplacement unique pour le dossier du patient et les autres données des prestataires de soins de santé. Forte demande pour un système qui peut améliorer l’efficacité des prestataires de soins de santé et de l’institution.



Forte demande de réduction ou de réduction des dépenses de santé. travaille comme moteur pour le marché.

La forte demande de technologie sans papier est un moteur pour le marché.

Contraintes du marché

Les soins de santé nécessitent des professionnels qualifiés

Soins de santé Il nécessite une maintenance et un coût de sécurité élevés

Développements clés sur le marché :

En avril 2019, Mercom Capital Group, llc a annoncé avoir reçu 2 milliards de dollars en santé numérique (technologies de l’information sur les soins de santé). Il s’agit du plus gros investissement dans les technologies de l’information sur les soins de santé. .

En avril 2019, – Kyruus, a annoncé aujourd’hui que Prisma Health est née de la fusion de Greenville Health System et Palmetto Health. Avec cette fusion, Prisma Health est devenu le plus grand système de santé de Caroline du Sud et, après cette fusion, Prisma Health est devenu l’un des principaux acteurs aux États-Unis.

