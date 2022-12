Le marché de l’intégration des technologies de l’information (TI) dans le domaine de la santé percevra une croissance remarquable à un TCAC de 13,2 % , analyse de la taille, de la part, des perspectives, des tendances, de la demande et de la segmentation

Data Bridge Market Research vient de publier son rapport détaillé sur le » marché de l’intégration des technologies de l’information (IT) pour la santé » qui détaille le passé, le présent et l’avenir de l’industrie en termes de produits et de marketing. Ce rapport sur l’intégration des technologies de l’information (IT) de la santé contient des données complètes sur la définition du marché, les classifications, les applications, les engagements, les moteurs du marché et les contraintes du marché de cette industrie. dont est dérivé de l’analyse des cinq forces de Porter.Avec l’année de base spécifique et l’année historique, des évaluations et des calculs sont effectués dans le rapport.Cela aide à savoir comment le marché va agir dans les années de prévision en fournissant des informations sur la définition du marché , classifications, applications et engagements Toutes les données statistiques, qui sont calculées avec les outils les plus authentiques tels que l’analyse SWOT, sont caractérisées à l’aide de graphiques et de tableaux pour une meilleure expérience utilisateur et une compréhension claire.

Le marché mondial de l’intégration des technologies de l’information (TI) dans le domaine de la santé devrait atteindre une valeur de 9 859,53 millions USD d’ici 2029, avec un TCAC de 13,2 % au cours de la période de prévision. Les produits et services représentent le segment de type le plus important du marché en raison de la demande rapide de solutions et de services informatiques à l’échelle mondiale.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de l’intégration des technologies de l’information (IT) de la santé sont

Lyniate, Redox, Inc., carepoint health, Nextgen Healthcare Inc., Interfaceware, Inc., Koninklijke Philips, Oracle, AVI-SPL, INC., Allscripts Healthcare solutions, Inc., Epic systems corporation, Qualcomm life Inc., Capsule technologies Inc. ., Orion Health, Quality Systems, Inc., Cerner Corporation, Intersystems Corporation, Infor Inc., GE Healthcare, MCKESSON Corporation et Meditech

DEVELOPPEMENTS récents

En août 2022, Cognizant a annoncé avoir été sélectionné par AXA UK & Ireland en tant que partenaire technologique pour aider à consolider, moderniser et gérer une partie de ses opérations informatiques. AXA UK & Ireland transforme son écosystème technologique pour créer un environnement informatique plus numérique, moderne et agile, riche en données, sécurisé et durable avec un coût global inférieur. Cognizant fournira des services informatiques intégrés couvrant l’assistance et la maintenance du centre de services, l’informatique de l’utilisateur final, le développement et la maintenance d’applications, les opérations cloud et la gestion de l’infrastructure informatique. Cela a aidé l’entreprise à développer son activité.

En juillet 2022, NXGN Management, LLC, a présenté son NextGen Office primé, le seul dossier de santé électronique (DSE) intégré au registre de l’American Podiatric Medical Association (APMA), lors de la conférence annuelle du groupe qui s’est tenue du 28 au 31 juillet à Orlando. NextGen Healthcare est un partenaire fondateur du registre APMA, qui a fourni des informations pertinentes sur le plan clinique aux clients de NextGen Healthcare. Cela a aidé l’entreprise à présenter ses produits à l’APMA et à être reconnue.

Principaux avantages de l’intégration des technologies de l’information (TI) dans le domaine de la santé :

Le rapport fournit une analyse qualitative et quantitative des tendances , des prévisions et de la taille du marché mondial de l’intégration des technologies de l’information (IT) dans le domaine de la santé afin de déterminer de nouvelles opportunités.

L’analyse des cinq forces de Porter met en évidence la capacité des acheteurs et des fournisseurs à permettre aux parties prenantes de prendre des décisions commerciales stratégiques et de déterminer le niveau de concurrence dans l’industrie.

Les principaux facteurs d’impact et les principales poches d’investissement sont mis en évidence dans la recherche.

Les principaux pays de chaque région sont analysés et leur contribution aux revenus est mentionnée.

Le segment de positionnement des acteurs du marché permet de comprendre la position actuelle des acteurs du marché actifs sur le marché de l’intégration des technologies de l’information (TI) dans le domaine de la santé

Portée du marché de l’intégration des technologies de l’information (TI) de la santé:

Par produits et services

Produit

Prestations de service

Par demandes

Intégration des dispositifs médicaux

Intégration interne

Intégration hospitalière

Intégration de laboratoire

Intégration des cliniques

Intégration radiologique

Autre

Par taille d’établissement

Grande

Moyen

Petit

Par mode d’achat

Organisation d’achats groupés

Individuel

Par utilisateur final

Hôpital

Laboratoire

Centres de diagnostic

Centres de radiologie

Cliniques

Autres

Table des matières:

Introduction

Segmentation du marché

Résumé

Aperçus premium

Aperçu du marché

Marché mondial de l’intégration des technologies de l’information (TI) pour les soins de santé, par type

Marché mondial de l’intégration des technologies de l’information (TI) pour les soins de santé, par application

Marché mondial de l’intégration des technologies de l’information (TI) dans le domaine de la santé, par utilisateur final

Marché mondial de l’intégration des technologies de l’information (TI) dans le domaine de la santé, par canal de distribution

Marché mondial de l’intégration des technologies de l’information (TI) dans le domaine de la santé, par région

Marché mondial de l’intégration des technologies de l’information (TI) des soins de santé: paysage de l’entreprise

Analyses SWOT

Profil de l’entreprise

Questionnaires

Rapports connexes

Questions fréquemment posées

Quelle est la valeur marchande future du marché de l’intégration des technologies de l’information (TI) de la santé? Quel est le taux de croissance du marché de l’intégration des technologies de l’information (IT) de la santé? Quelles sont les principales entreprises opérant sur le marché de l’intégration des technologies de l’information (IT) en santé? Quels pays les données sont couvertes par le marché de l’intégration des technologies de l’information (IT) en santé ? Quels sont les principaux pointeurs de données couverts dans le rapport sur le marché de l’intégration des technologies de l’information (IT) en santé?

