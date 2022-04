Le marché de l’insurtech devrait atteindre 53,91 milliards de dollars d’ici 2028

Le dernier rapport d’analyse de l’industrie publié par Reports and Data offre des informations approfondies et exploitables sur l’industrie Insurtech et ses principaux segments. Le rapport sert de représentation paradigmatique de la situation mondiale marché Insurtech, et il élabore sur la structure de base du marché. Les outils analytiques avancés utilisés par notre équipe d’experts du marché comprennent l’analyse des cinq forces de Porter, l’analyse SWOT, l’analyse du retour sur investissement et l’analyse de faisabilité. Le rapport met en évidence certains facteurs majeurs qui influencent la croissance des revenus de ce marché, tels que la part de marché, les moteurs de croissance des revenus, les contraintes, les défis et menaces potentiels, les opportunités et tendances émergentes, le taux de croissance des revenus, les statistiques du secteur et les percées technologiques. Il met également en lumière des facteurs tels que les modèles de production et de consommation, les graphiques de l’offre et de la demande, l’analyse des importations / exportations, l’évolution des goûts et des préférences des consommateurs et une multitude de facteurs macro-économiques et micro-économiques.

Selon le rapport d’information sur le marché, la taille du marché Insurtech devrait passer de 2 750,9 millions USD en 2020 à 53,91 milliards USD en 2028 et enregistrer un TCAC de 44,3 % sur la période de prévision.

La croissance des revenus de l’industrie mondiale des TIC (technologies de l’information et des communications) est principalement attribuée à des facteurs tels que l’urbanisation rapide, la numérisation rapide dans les secteurs de la santé, de la banque et de la finance, de l’automobile, de l’éducation, de l’agriculture et de l’alimentation et des boissons, et une pénétration croissante des appareils de communication intelligents tels que les téléphones intelligents et les tablettes. Disponibilité et accessibilité croissantes d’Internet, adoption rapide de systèmes Wi-Fi avancés, introduction de services Internet plus rapides, émergence de la technologie 5G et applications industrielles émergentes de technologies de pointe telles que l’IA, l’apprentissage automatique, les grandes l’analyse de données, l’Internet des objets (IoT), le cloud computing et la blockchain sont parmi les autres facteurs importants créant des opportunités de croissance des revenus pour l’industrie mondiale des TIC.

Perspectives régionales :

Le marché Insurtech en Amérique du Nord a représenté la plus grande part de revenus en 2020, attribuée à l’acceptation croissante des technologies IoT, d’apprentissage automatique et de blockchain par le service d’assurance fournisseurs et présence d’une large clientèle de solutions et de services d’assurance. En outre, la présence de sociétés leader dans le domaine de la technologie de l’assurance et l’émergence de diverses startups dans la région stimulent la croissance du marché.

Le marché de la région Asie-Pacifique devrait enregistrer le TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision, attribué à l’utilisation croissante de logiciels d’assurance technologiquement avancés pour gérer les fonctionnalités et les risques de paiement. En outre, l’augmentation du revenu disponible et la présence d’une importante population dans la région offrent des opportunités lucratives de croissance du marché dans la région.

Market-O-Nomics

Par type de service, le segment des services gérés a contribué à une plus grande part des revenus sur le marché mondial de l’insurtech en 2020.

Par type, le segment automobile devrait croître à un rythme rapide au cours de la période de prévision.

Par secteur vertical, le segment des soins de santé devrait croître au rythme le plus rapide au cours de la période de prévision.

Les revenus du marché Insurtech en Europe devraient croître à un taux de 43,9 % au cours de la période de prévision.

Top 10 des entreprises opérant sur le marché mondial

des technologies d’assurance : Services de technologie d’assurance, Oscar Insurance, Wipro Limited, Damco Group, Trov Insurance Solutions LLC, Haven Life Insurance Agency LLC, Shift Technology, DXC Technology Company, Quantemplate et Alan SA

Principaux points couverts dans cette section:

Aperçu détaillé du profil de l’entreprise et des portefeuilles de produits et services de chaque acteur du

marché Contribution de la part des revenus de chaque acteur du marché

Analyse de la chaîne industrielle de chaque acteur du marché

Réseau de vente, canaux de distribution et profits et pertes nets encourus par chaque

entreprise les développements et les principales stratégies de croissance des entreprises entreprises par chacun de ces acteurs du marché

Logiciel d’agence d’assurance Analyse des revenus du marché, partage des revenus de l’entreprise, prévisions mondiales jusqu’en

2027 Le marché des logiciels d’agence d’assurance est extrêmement compétitif et comprend divers acteurs mondiaux et régionaux qui représentaient une part de marché solide en 2020. Les agences d’assurance, également connues sous le nom de courtage d’assurance, sollicitent et rédigent des polices par l’intermédiaire de différentes compagnies d’assurance. Les agences d’assurance négocient et vendent des assurances vie, santé, biens et autres selon les besoins de leurs clients. L’ensemble de ce processus implique l’utilisation de certains logiciels pour obtenir les meilleurs résultats possibles. C’est là que les industries des logiciels des agences d’assurance entrent en jeu. Ils aident à automatiser plusieurs processus tout en simplifiant le travail des agents et des courtiers tout au long du processus de courtage. Le fonctionnement rentable et efficace de l’industrie a tendance à attirer plusieurs clients.

Le logiciel permet de conserver les enregistrements des bases de données tout en offrant des fonctionnalités à partir d’une plate-forme unique. De grandes quantités de données peuvent être facilement stockées et conservées pendant de plus longues périodes, ce qui en fait une affirmation précieuse pour les agents. Les compagnies d’assurance permettent tout cela tout en minimisant les coûts et en fournissant des services de qualité. Le principal public cible du marché Logiciel d’agence d’assurance a tendance à être les particuliers et les entreprises de toutes tailles: petites, moyennes et grandes entreprises.

En fonction du type de produit, le marché mondial est segmenté en type 1, type 2, type 3, type 4 et autres. Parmi ceux-ci, le segment de type 2 devrait enregistrer un TCAC de revenus robuste tout au long de la période de prévision en raison de facteurs tels que le nombre croissant d’internautes, l’utilisation croissante des téléphones intelligents, des ordinateurs portables et l’augmentation des investissements des acteurs du marché pour développer des produits améliorés.

Certains des principaux acteurs du marché ici incluent:

Іnѕurаnсе Іnс.

ІnѕurеdНQ.

Вuсkhіll Ltd

АgеnсуВlос Іnс.

Аgеnсу Маtrіх

Аllсlіеnts

Zywave Іnс.

ХDimensіоnаl Тесhnоlоgіеѕ Іnс

Ѕаріеns Іntеrnаtіоnаl Соrrроrаtіоn NV

Secteurs commerciaux et industriels en croissance rapide, préoccupations croissantes concernant la violation de données dans les entreprises multinationales, les entreprises, les hôpitaux, demande croissante de services TIC dans divers secteurs tels que les soins de santé et les produits pharmaceutiques, , les services financiers et les hôpitaux sont quelques-uns des facteurs clés qui stimulent la croissance des revenus du marché mondial des logiciels d’agence d’assurance. En outre, l’augmentation des investissements en R&D et l’attention croissante portée au développement de produits plus sûrs soutiennent la croissance du marché.

Marché des logiciels d’agence d’assurance : segmentation du marché

Le marché mondial des logiciels d’agence d’assurance nous fournit une analyse approfondie des tendances du marché et élabore sur les différents segments et catégories de l’industrie et leurs parts respectives sur le marché international.

Segmentation du marché des logiciels d’agence d’assurance

Cette segmentation peut être effectuée de la manière suivante, à travers les catégorisations : utilisateur final/application, type et canal de vente.

Présentation du type de produit (revenu, millions USD ; 2017-2027)

basée

sur le

(revenu, millions USD ; 2017-2027)

Petites entreprises

Moyennes entreprises

Grandes entreprises

Aperçu des canaux de marché (revenu, millions USD ; 2017 -2027)

Canal

distribution par canal

Objectifs clés du rapport:

Détails sur la croissance des revenus, la taille du marché, les moteurs, les opportunités, les contraintes

Revenus historiques et prévisionnels des segments clés, produits, applications et analyse détaillée des régions du marché

Capacité de production, revenus, structure de prix, part de marché et TCAC.

Pour offrir des informations sur la position actuelle du marché, l’estimation des prévisions, le paysage concurrentiel et les activités de recherche et développement

