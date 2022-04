Le marché de l’inspection de sécurité devrait croître à un TCAC de 6,7% pour atteindre 11041,0 millions de dollars américains de 2020 à 2027

Le marché de l’inspection de sécurité devrait passer de 7 305,6 millions de dollars américains en 2021 à 11 041,0 millions de dollars américains d’ici 2027. Le marché de l’inspection de sécurité devrait croître à un TCAC de 6,7 % au cours de la période de prévision de 2020 à 2027.

Les principaux facteurs qui animent le marché de l’inspection de sécurité sont l’augmentation de l’adoption de systèmes d’inspection des véhicules aux points de contrôle frontaliers, la forte augmentation de la demande de systèmes de contrôle à rayons X du corps entier dans les aéroports, les chemins de fer, les centres commerciaux, les banques, les frontières nationales et autres. . Les fournisseurs ont une énorme opportunité en proposant une analyse de sécurité automatisée et l’intégration de l’intelligence artificielle avec des systèmes d’inspection de sécurité. Les différentes technologies utilisées pour l’inspection de sécurité sont les technologies biométriques, les rayons X, les détecteurs de traces d’explosifs, les détecteurs électromagnétiques et autres. Les progrès technologiques créent une opportunité lucrative pour les entreprises offrant un système d’inspection de sécurité. Les entreprises développent de nouvelles applications telles que la Résonance Nucléaire Quadripolaire (NQR). En raison de l’augmentation du commerce sur les routes et de l’augmentation des déplacements interurbains parmi la population mondiale, les gouvernements de divers pays mettent en œuvre des mesures de sécurité transfrontalières pour éviter l’entrée illégale de personnes ou de matériaux. L’adoption d’un système d’inspection des véhicules permet à l’équipe de sécurité des frontières de contrôler tous les véhicules traversant les frontières sans impliquer de main-d’œuvre.

En raison de la fermeture des entreprises et du retard des activités d’approvisionnement au cours des six derniers mois de 2020, le marché est fortement impacté. De plus, la baisse du PIB est un autre facteur qui a un impact négatif sur la croissance du marché de l’inspection de sécurité. La crise du COVID-19 a eu un impact considérable sur les opérations tout au long de la chaîne de valeur, des réseaux de fournisseurs à l’expérience de livraison des clients. De plus, cela a influencé l’adoption de systèmes d’inspection de sécurité sans contact à travers le pays pour se conformer à la fois à la réglementation en matière de sécurité et aux normes de distanciation sociale établies par l’organisme gouvernemental respectif.

Demandez un échantillon de ce rapport @ https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPRE00014986/

Marché de l’inspection de sécurité – Profils des entreprises

Groupe Adani

Société analogique

CEIA SpA

EAS Envimet Analytical Systems Ges.mbH

Gilardoni SpA

Lis

Société Nuctech

Systèmes OSI

Groupe des forgerons

Groupe Unival GmBH

Les acteurs opérant sur le marché Inspection de sécurité se concentrent sur des stratégies, telles que les initiatives de marché, les acquisitions et les lancements de produits, pour maintenir leurs positions sur le marché Inspection de sécurité. Voici quelques développements d’acteurs clés du marché de l’inspection de sécurité :

En octobre 2020, OSI Systems, Inc. a remporté plusieurs contrats pour env. 93 millions de dollars d’un client gouvernemental international pour fournir divers systèmes d’inspection du fret et des véhicules par rayons X Rapiscan, des systèmes de détection de traces, des systèmes d’inspection des bagages et des colis, et assurer le suivi de la maintenance et de l’assistance de sa division de sécurité.

En mai 2020, Nuctech Company Limited a aidé les douanes turques à saisir deux affaires majeures de trafic de drogue. Selon des rapports officiels locaux turcs, les douanes turques avaient utilisé le système d’inspection de conteneurs/véhicules Nuctech pour saisir deux affaires de trafic de drogue dans des ports terrestres frontaliers.

Marché de l’inspection de sécurité – par type de produit

Systèmes de contrôle du personnel Systèmes d’inspection du

fret et des bagages Systèmes

d’inspection des véhicules

Autres

Marché de l’inspection de sécurité – par application

Aviation

Sécurité des frontières

Protection des infrastructures critiques

Sécurité commerciale

Autres

Marché de l’inspection de sécurité – par géographie

Amérique du Nord États-

Unis

Canada

Mexique

Europe

France

Allemagne Royaume-

Uni

Italie

Russie

Reste de l’Europe

Asie-Pacifique (APAC)

Chine

Inde

Japon

Australie

Corée du Sud

Reste APAC

MEA

Arabie saoudite

Émirats arabes unis

Afrique du Sud

Reste MEA

SAM

Brésil

Argentine

Reste SAM

Achetez un rapport @ https://www.theinsightpartners.com/buy/TIPRE00014986/

À propos de nous:

The Insight Partners est un fournisseur de recherche unique de l’industrie de l’intelligence actionnable. Nous aidons nos clients à trouver des solutions à leurs besoins de recherche grâce à nos services de recherche syndiquée et de conseil. Nous sommes spécialisés dans des secteurs tels que les semi-conducteurs et l’électronique, l’aérospatiale et la défense, l’automobile et les transports, la biotechnologie, l’informatique de la santé, la fabrication et la construction, les dispositifs médicaux, la technologie, les médias et les télécommunications, les produits chimiques et les matériaux.

Contactez-nous :

Personne à contacter : Sameer Joshi

Téléphone : +1-646-491-9876

Courriel : sales@theinsightpartners.com