Le Marché de l’Infrastructure en tant que Service (IaaS) Atteindra 238,87 Milliards De Dollars D’Ici 2026

New York, le 08 novembre 2019 – Selon l’analyse actuelle des rapports et des données, le marché de l’IaaS était évalué à 75,0 milliards de dollars en 2018 et devrait atteindre 238,87 milliards de dollars d’ici 2026, à un TCAC de 18%. L’étude de marché IaaS offre une analyse complète des revenus générés par les fournisseurs IaaS localement et globalement. Il comprend l’analyse des stratégies clés, des modèles commerciaux, de la présence géographique, de la dynamique du marché, des perspectives de l’industrie, du paysage concurrentiel et des revenus du marché IaaS pour tous les segments. L’étude fournit un aperçu général des facteurs responsables de la croissance du marché de l’IaaS. Les facteurs moteurs du marché de l’IaaS sont le besoin croissant de réduire l’infrastructure physique et de réduire les coûts informatiques, les progrès technologiques dans l’informatique de pointe et le nombre croissant de PME créant des opportunités de revenus pour les fournisseurs de cloud IaaS.

Les facteurs qui entravent la croissance du marché comprennent les réglementations strictes et les exigences de conformité pour les fournisseurs IaaS. La confidentialité et la sécurité des données sont également l’un des facteurs qui remettent en question la croissance du marché. Le marché de l’IaaS comprend les différents types de services qui incluent le calcul en tant que service, le stockage en tant que service, la reprise après sinistre et la sauvegarde en tant que service, la mise en réseau en tant que service, le bureau en tant que service et l’hébergement géré. Le DRaaS est estimé avoir le taux de croissance le plus élevé, en raison de la capacité de restaurer les services et les données en cas de catastrophe. Les services DRaaS prennent des sauvegardes périodiquement et continuent à mettre à jour les sauvegardes afin de récupérer les dernières données sauvegardées pour éviter les pertes de temps et maintenir la continuité des activités.

L’écosystème du marché de l’IaaS comprend plusieurs petites et grandes entreprises. Ces acteurs développent des solutions en interne en consacrant une part plus importante des revenus à l’innovation des produits.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent

• Le marché de l’IaaS croît à un TCAC de 3% en Asie-Pacifique en raison de l’industrialisation rapide, de l’urbanisation et de la numérisation des pays en développement et de l’utilisation accrue de l’apprentissage numérique dans les pays en développement tels que l’Inde, la Chine et Singapour.

• Le marché de la reprise après sinistre en tant que service devrait croître à un TCAC plus élevé sur le marché de l’IaaS. Le DRaaS permet un temps de réponse plus rapide et permet à l’infrastructure et aux données d’être protégées et restaurées en cas de catastrophe naturelle ou d’origine humaine.

• Le déploiement du cloud hybride devrait connaître le taux de croissance le plus élevé du marché de l’IaaS. Le cloud hybride combine les caractéristiques du cloud privé et du cloud public. Le cloud hybride permet une installation à faible coût ainsi qu’une sécurité accrue de l’infrastructure.

• On estime que les grandes entreprises ont la plus grande part de marché sur le marché de l’IaaS en raison de la nécessité d’éliminer l’infrastructure physique et de mettre en œuvre l’infrastructure IaaS à la demande, évolutive, sécurisée et fiable pour l’entreprise

• Le secteur des télécommunications et de l’informatique est estimé être le segment à la croissance la plus rapide de l’utilisateur final d’entreprise en raison de l’utilisation croissante de l’IaaS dans l’industrie informatique en raison de la quantité massive d’activités de développement de données et d’applications menées dans l’industrie.

• Les fournisseurs du marché ont adopté diverses stratégies pour accroître l’écosystème de produits et acquérir un avantage concurrentiel sur ses concurrents. Par exemple, AWS a lancé deux nouveaux centres de données à Hong Kong pour accroître sa présence mondiale

• Les principaux participants comprennent Amazon Web Services Inc., IBM Corporation, Microsoft Corporation, HCL Technologies Limited, Cisco Systems Inc., En anglais, Computer Sciences Corporation, Accenture, Livre de poche, Nouveau, VMware Inc., Oracle Corporation Fujitsu Ltd, Verizon Communications Inc., et la technologie DXC.

Type de service (Chiffre d’affaires en millions USD; 2016-2026)

* Calcul en tant que service

* Stockage en tant que service

* Reprise après sinistre et sauvegarde en tant que service

* La mise en réseau en tant que service

* Bureau en tant que service

* Hébergement Géré

Modèle de déploiement (Chiffre d’affaires en millions USD; 2016-2026)

* Cloud Public

* Cloud Privé

* Cloud Hybride

Taille de l’organisation

* Petites et moyennes entreprises (PME)

* Grandes Entreprises

Utilisateur final (Chiffre d’affaires en millions de dollars; 2016-2026)

* Banque, Services Financiers et Assurances (BFSI)

* INFORMATIQUE et Télécommunications

* Gouvernement et Secteur Public

* Commerce de Détail et Biens de Consommation

• Fabrication

* Énergie et Services publics

* Médias et Divertissement

* Santé et Sciences de la Vie

* Autres

Perspectives régionales (Chiffre d’affaires en millions USD; 2016-2026)

* Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

• Europe

o Allemagne

o France

o Royaume-Uni

o Espagne

o Italie

o Reste de l’Europe

* Asie-Pacifique

o Chine

o Inde

o Japon

o Reste de l’Asie-Pacifique

* Moyen-Orient et Afrique

* Amérique Latine

o Brésil

o Mexique

o Reste de l’Amérique latine

