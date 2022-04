Le marché de l’informatique en mémoire augmentera à un TCAC de 18,4% au cours de la période de prévision, note une étude de recherche émergente  

La du marché mondial de l’informatique en mémoire a atteint 11,55 milliards USD en 2020 et devrait enregistrer un TCAC de 18,4 % au cours de la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research. Les revenus du marché mondial de l’informatique en mémoire devraient augmenter de manière significative au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante pour un traitement et une analyse plus rapides des mégadonnées. Le besoin croissant d’unifier le traitement transactionnel et analytique pour des informations en temps réel et des analyses en boucle fermée devrait encore augmenter la croissance des revenus du marché mondial de l’informatique en mémoire. L’introduction croissante de technologies basées sur l’intelligence artificielle (IA) et l’apprentissage automatique (ML) pour obtenir des informations exploitables en temps réel sur les consommateurs devrait stimuler la croissance du marché mondial de l’informatique en mémoire dans un avenir proche.

Les facteurs influençant la croissance du marché de l’informatique en mémoire et ayant un impact sur la croissance de l’industrie sont étudiés en détail dans le rapport. Le rapport considère la pandémie de COVID-19 comme l’un des principaux facteurs d’influence du marché de l’informatique en mémoire. Le rapport examine en détail l’impact positif et négatif de la pandémie sur l’industrie de l’informatique en mémoire. Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et la volatilité économique ont modifié la dynamique de l’industrie de l’informatique en mémoire. Le rapport explore les effets de la pandémie sur le marché et ses segments et régions clés. Il offre également une estimation prévisionnelle de la croissance du marché dans un scénario post-COVID-19.

Quelques points saillants du rapport

Les revenus du segment sur site devraient augmenter à un TCAC significatif au cours de la période de prévision. L’augmentation de la mise en œuvre de systèmes informatiques en mémoire sur site dans divers secteurs pour améliorer la sécurité des données devrait stimuler la croissance des revenus de ce segment à l’avenir.

En termes de partage des revenus, le segment des bases de données en mémoire devrait enregistrer une croissance significative au cours de la période de prévision en raison de l’adoption croissante de solutions de bases de données en mémoire pour améliorer les performances et l’évolutivité et développer des applications en temps réel.

Le besoin croissant d’améliorer les capacités de renseignement sur les risques pour lutter contre les expositions aux risques dans les organisations devrait stimuler la croissance des revenus du segment de la gestion des risques et de la détection des fraudes, qui devrait être en tête en termes de contribution des revenus au marché mondial de l’informatique en mémoire au cours de la période de prévision. .

Le rapport met en outre en lumière les opportunités de croissance émergentes, les défis, les menaces du marché, les limites et les facteurs susceptibles de restreindre la croissance du marché de l’informatique en mémoire. Le rapport examine en outre en détail le marché des eaux internationales et les tendances émergentes dans ces régions. Il offre également un aperçu du paysage concurrentiel, des moteurs du marché, du scénario industriel et des derniers développements de produits et technologiques pour offrir un aperçu complet du paysage du marché de l’informatique en mémoire.

Le rapport de recherche sur l’informatique en mémoire comprend également une étude approfondie des principaux acteurs de l’industrie ainsi que leur aperçu des activités, leur planification stratégique et les plans d’expansion des entreprises adoptés par eux. Cela aide les lecteurs et les propriétaires d’entreprise à formuler des plans d’expansion et d’investissement stratégiques. Le rapport se concentre sur les fusions et acquisitions, les coentreprises, les collaborations, les partenariats, les accords avec les entreprises et les gouvernements, etc. Le rapport parle également des expansions pour lesquelles ces acteurs de premier plan se disputent dans les régions clés du marché. Le rapport se concentre sur l’analyse détaillée des développements technologiques et de produits entrepris par ces entreprises.

Les principales entreprises étudiées dans le rapport In-Memory Computing sont :

Microsoft Corporation, Oracle Corporation, SAP SE, International Business Machines Corporation, TIBCO Software Inc., Intel Corporation, MongoDB Inc., Giga Spaces Technologies Inc., Grid Gain Systems et Société Teradata.

Emergen Research a segmenté le marché mondial de l’informatique en mémoire sur la base du déploiement, de la solution, de l’application, de l’utilisation finale et région :

Perspectives de déploiement (Revenus, milliards USD ; 2018-2028) sur site cloud



Perspectives de la solution base Traitement du flux de données de la en mémoire Perspectives de l’application de grille de données en mémoire



(Revenus, milliards USD ; 2018–2028) Traitement SIG Analyse prédictive Ventes et marketing Analyse du sentiment la chaîne d’approvisionnement Gestion des risques et détection des fraudes Autres



Perspectives d’utilisation finale (chiffre d’affaires, milliards USD; 2018–2028) Gouvernement Informatique et télécommunications Santé BFSI Transport et logistique Énergie et services publics détail et E-commerce Autres



Analyse régionale :

Sur la base de l’analyse régionale, le marché est segmenté dans la suite ng régions : Amérique du Nord, Amérique latine, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique. Le marché devrait être dominé par les pays nord-américains, suivis de près par les pays européens. L’Asie-Pacifique devrait afficher une croissance significative en raison des progrès récents et de la hausse des investissements dans le secteur de la R&D.

Le rapport aborde les points clés suivants :

Le rapport fournit une prévision des moteurs du marché, des contraintes et des opportunités futures pour le marché de l’informatique en mémoire

Le rapport analyse plus en détail l’évolution de la dynamique du marché

Analyse régionale et segmentation du marché avec analyse des régions et des segments censés dominer la croissance du marché

Cartographie étendue du paysage concurrentiel avec les profils des principaux concurrents

Analyse approfondie des stratégies commerciales et des collaborations telles que les fusions et acquisitions adoptées par les principales entreprises

Prévisions de revenus, périmètre pays, informations sur les applications et informations sur les produits

