Le marché de l’informatique embarquée devrait croître à un TCAC de 8,7 % d’ici 2027

Le rapport sur le marché de l’informatique embarquée par «The Insight Partners» met en lumière les principaux moteurs et opportunités attribués à l’expansion du marché au cours de la période d’analyse. Il donne également des informations détaillées sur les défis et les menaces susceptibles d’entraver la génération de revenus dans les années à venir. En outre, le rapport fournit également des informations cruciales sur les entreprises leaders dans ce domaine d’activité et les tendances susceptibles de prévaloir dans un proche avenir.

Le marché de l’informatique embarquée sur un scénario mondial était évalué à 32,1 milliards de dollars américains en 2018 et devrait croître à un TCAC de 8,7 % au cours de la période de prévision 2019-2027, pour atteindre 67,3 milliards de dollars américains d’ici 2027.

Un exemple de PDF présente la structure du contenu et la nature des informations incluses dans le rapport qui présente une analyse qualitative et quantitative – https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPRE00006326/?utm_source=OpenPR&utm_medium=10593

L’adoption croissante des applications IoT dans diverses industries est l’un des facteurs cruciaux qui influencent le marché de l’informatique embarquée. De plus, le besoin accru de performances supérieures, de connectivité sécurisée, de coûts réduits, d’efficacité énergétique et de délais de mise sur le marché plus rapides sont d’autres facteurs importants qui soutiennent la croissance du marché. Des semi-conducteurs plus petits et économes en énergie sont désormais disponibles sur le marché grâce aux progrès de la conception des semi-conducteurs. Il a en outre permis aux ingénieurs concepteurs d’améliorer la sécurité et l’intelligence système sur une large gamme de produits. Les systèmes embarqués sont bien adaptés pour répondre à la demande de tels produits.

Principaux acteurs du marché de l’informatique embarquée : Advantech Co., Ltd., Arms Holdings, Fujitsu, IBM Corporation, Intel Corporation, Microchip Technology Inc., STMicroelectronics, Qualcomm Technologies, Inc., Renesas Electronics Corporation et Texas Instruments Incorporated

Les systèmes embarqués sont utilisés dans un large éventail d’applications, qui varient de l’électronique grand public à faible coût aux appareils médicaux, des équipements industriels aux systèmes de contrôle d’armes, des appareils de divertissement et des systèmes aérospatiaux aux équipements universitaires, entre autres. L’industrie automobile devrait être un moteur clé pour le marché de l’informatique embarquée. À l’heure actuelle, un véhicule moderne contient entre 25 et 100 unités de contrôle électronique (ECU). Ces systèmes sont généralement répartis en fonction des domaines, à savoir les commandes corporelles en temps réel et les commandes d’infodivertissement. Les commandes de carrosserie en temps réel incluent une catégorie différente telle que la commande du châssis, la commande de la carrosserie, la commande du groupe motopropulseur et la commande de sécurité active. La deuxième catégorie, les commandes d’infodivertissement, comprend la navigation, la gestion de l’information, l’informatique, la communication externe et le divertissement. L’informatique embarquée dans les véhicules modernes est segmentée en différents domaines, principalement différenciés par la criticité de la fonction exécutée. En général, chaque ECU intègre un élément de traitement (processeur simple ou multicœur), des sous-systèmes de mémoire (y compris volatils et non volatils), des accélérateurs dédiés optionnels comme des moteurs de cryptographie ou de traitement d’image, des éléments d’alimentation et les interfaces avec les différents capteurs. , actionneurs et réseau. Des combinaisons spécifiques sont choisies en fonction des exigences de chaque application. des accélérateurs dédiés optionnels tels que des moteurs cryptographiques ou de traitement d’images, des éléments d’alimentation et les interfaces avec les différents capteurs, actionneurs et réseau. Des combinaisons spécifiques sont choisies en fonction des exigences de chaque application. des accélérateurs dédiés optionnels tels que des moteurs cryptographiques ou de traitement d’images, des éléments d’alimentation et les interfaces avec les différents capteurs, actionneurs et réseau. Des combinaisons spécifiques sont choisies en fonction des exigences de chaque application.

Aperçu du marché de l’informatique embarquée

L’industrie automobile devrait être le principal moteur du marché de l’informatique embarquée

À l’heure actuelle, un véhicule moderne contient entre 25 et 100 unités de contrôle électronique (ECU). Ces systèmes sont généralement répartis en fonction des domaines, à savoir les commandes corporelles en temps réel et les commandes d’infodivertissement. Les commandes de carrosserie en temps réel incluent une catégorie différente telle que la commande du châssis, la commande de la carrosserie, la commande du groupe motopropulseur et la commande de sécurité active. La deuxième catégorie, les commandes d’infodivertissement, comprend la navigation, la gestion de l’information, l’informatique, la communication externe et le divertissement. L’informatique embarquée dans les véhicules modernes est segmentée en différents domaines, principalement différenciés par la criticité de la fonction exécutée. En général, chaque ECU intègre un élément de traitement (processeur simple ou multicœur), des sous-systèmes de mémoire (y compris volatile et non volatile), des accélérateurs dédiés optionnels comme des moteurs de traitement cryptographique ou d’image, les éléments d’alimentation, et les interfaces vers les différents capteurs, actionneurs et réseau. Des combinaisons spécifiques sont choisies en fonction des exigences de chaque application. Par exemple, dans le domaine de l’électronique de carrosserie qui gère des fonctions de confort simples comme les portes, le contrôle d’accès, les systèmes d’éclairage et la climatisation, une architecture de calculateur peut être composée d’un microcontrôleur de 8 à 32 bits, d’une mémoire de code non volatile, et des interfaces réseau comme CAN et LIN.

Ayez une discussion de 15 minutes avec l’analyste principal et l’auteur du rapport dans un créneau horaire que vous avez décidé. Vous serez informé du contenu du rapport et les questions concernant la portée du document seront également traitées – https://www.theinsightpartners.com/speak-to-analyst/TIPRE00006326?utm_source=OpenPR&utm_medium=10593

SEGMENTATION DU MARCHÉ MONDIAL DE L’INFORMATIQUE EMBARQUÉE Marché

mondial de l’informatique embarquée – par composant

Microprocesseurs

Microcontrôleurs

Circuits intégrés spécifiques à l’application (ASIC)

Processeurs de signaux numériques

Réseaux de portes programmables sur le terrain (FPGAS) Logiciels de

mémoire Autres

Marché mondial de l’informatique embarquée – par industrie Vertical

Automobile

Industrie

Electronique grand public

Transport

Gouvernement et entreprise

Communication

Autres

Raisons d’acheter

Gagnez du temps et des ressources nécessaires à la recherche de niveau d’entrée en obtenant un aperçu des principaux acteurs et segments du marché mondial de l’informatique embarquée.

Le rapport met en évidence les principales priorités commerciales qui aideront les entreprises à réformer leurs stratégies commerciales et à s’établir sur le marché mondial.

Les principales conclusions et recommandations présentées dans le rapport mettent l’accent sur les tendances progressistes cruciales de l’industrie sur le marché de l’informatique embarquée, permettant ainsi aux acteurs de développer des stratégies efficaces à long terme afin de générer leurs revenus sur le marché.

Obtenez des informations cruciales sur les tendances et les perspectives du marché mondial et sur les facteurs qui stimulent et entravent la croissance du marché.

Améliorez le processus de prise de décision en comprenant les stratégies qui sous-tendent l’intérêt commercial en ce qui concerne les produits, la segmentation et les secteurs verticaux de l’industrie.

Livraison immédiate de nos rapports prêts à l’emploi et pré-réservation des études à venir, grâce à des méthodes de paiement flexibles et pratiques – https://www.theinsightpartners.com/buy/TIPRE00006326/?utm_source=OpenPR&utm_medium=10593

À propos de nous:

The Insight Partners est un fournisseur unique de recherche industrielle de renseignements exploitables. Nous aidons nos clients à trouver des solutions à leurs besoins de recherche grâce à nos services de recherche syndiquée et de conseil. Nous sommes spécialisés dans des secteurs tels que les semi-conducteurs et l’électronique, l’aérospatiale et la défense, l’automobile et les transports, la santé, la fabrication et la construction, les médias et la technologie, les produits chimiques et les matériaux.

Nous contacter:

Si vous avez des questions sur ce rapport ou si vous souhaitez obtenir de plus amples informations, veuillez nous contacter :

Personne à contacter : Sameer Joshi

Courriel : sales@theinsightpartners.com

Téléphone : +1-646-491-9876