Le marché de l’informatique de laboratoire affichera une croissance incroyable d’ici 2029 avec les principaux acteurs

Analyse et taille du marché

L’automatisation des procédures de laboratoire est une solution efficace pour gérer l’ensemble du processus, éliminant le besoin de professionnels qualifiés et réduisant les interventions manuelles. L’automatisation augmente la productivité et permet aux chercheurs de se concentrer sur le travail de base, en réduisant les taux d’erreur et en améliorant la précision des résultats. L’automatisation produit des données de haute qualité et rend la documentation plus efficace et précise.

Le segment de produit des systèmes de gestion de l’information de laboratoire (LIMS) domine le marché en raison de la demande de services complètement intégrés dans les industries des sciences de la vie et de la recherche pour réduire les erreurs de gestion des données et augmenter l’analyse qualitative des données de recherche est susceptible de stimuler la croissance du segment dans le années à venir. Data Bridge Market Research analyse que le marché de l’informatique de laboratoire était évalué à 3,4 milliards USD en 2021 et devrait en outre atteindre 8,01 milliards USD d’ici 2029 au cours de la période de prévision, et devrait croître à un TCAC de 11,3% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Les principaux acteurs moteurs opérant sur le marché couverts dans ce rapport:

Thermo Fisher Scientific, Inc. (États-Unis)

LabWare, LabVantage Solutions Inc. (États-Unis)

Abbott (États-Unis)

Société des Eaux. (NOUS)

Agilent Technologies, Inc (États-Unis)

IDBS (États-Unis)

PerkinElmer, Inc. (États-Unis)

Autoscribe Informatique. (ROYAUME-UNI)

Arxspan une société Bruker (États-Unis)

Dassault Systèmes (France)

Kinematik (Irlande)

LabLynx LIMS (États-Unis)

Labworks (États-Unis)

Cerner Corporation (États-Unis)

McKesson Corporation (États-Unis)

……

Étendue du marché mondial du diagnostic de l’hémostase et taille du marché

Par produit (Systèmes de gestion des informations de laboratoire (LIMS), Cahiers de laboratoire électroniques (ELN), Systèmes de gestion des données scientifiques (SDMS), Systèmes d’exécution en laboratoire (LES), Capture électronique des données (EDC) et Systèmes de gestion des données cliniques (CDMS), Données de chromatographie Systèmes (CDS), Enterprise Content Management (ECM)), mode de livraison (sur site, hébergé sur le Web, basé sur le cloud), composant (logiciels, services), utilisation finale (sciences de la vie, CRO, industrie chimique, agro-alimentaire et industries agricoles, laboratoires d’essais environnementaux, raffineries pétrochimiques et industrie pétrolière et gazière, autres industries)-

Table des matières:

Résumé exécutif

1.1. Aperçu du marché mondial de l’informatique de laboratoire

1.2. Principales tendances du marché

1.3. Recommandations des analystes 2. Aperçu du marché

2.1. Définitions du marché

2.2. Taxonomie du marché

2.3. Dynamique du marché

2.3.1. Pilotes

2.3.2. Contraintes

2.4. Analyse de la chaîne de valeur

2.4.1. Marché local

2.4.2. Marché international

2.5. Analyse des cinq forces de Porter

2.6. Analyse d’impact Covid-19

2.7. Facteurs macro-économiques

2.8. Principaux développements

2.9. Règlements clés

2.10. Brevets clés

2.11. Avancement technologique clé 3. Production mondiale d’informatique de laboratoire et statistiques commerciales

3.1. Présentation de la production d’informatique de laboratoire dans le monde et en Inde

3.2. Aperçu des exportations mondiales de curcuma

3.3. Présentation de l’importation globale

3.4. Règlement sur l’importation de curcuma 4. Perspectives du marché mondial de l’informatique de laboratoire, 2022-2029

TOC Suite…!

Le rapport répond à des questions telles que:

1. Quelle est la taille du marché et les prévisions du marché mondial de l’informatique de laboratoire?

2. Quels sont les facteurs inhibiteurs et l’impact du COVID-19 sur le marché mondial de l’informatique de laboratoire au cours de la période de prévision ?

3. Quels sont les produits/segments/applications/domaines dans lesquels investir au cours de la période de prévision sur le marché mondial de l’informatique de laboratoire ?

4. Quelle est la fenêtre stratégique concurrentielle pour les opportunités sur le marché mondial de l’informatique de laboratoire ?

5. Quelles sont les tendances technologiques et les cadres réglementaires sur le marché mondial de l’informatique de laboratoire ?

6. Quelle est la part de marché des principaux fournisseurs sur le marché mondial de l’informatique de laboratoire ?

7. Quels modes et mouvements stratégiques sont considérés comme appropriés pour entrer sur le marché mondial de l’informatique de laboratoire?

